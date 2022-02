Juventus v Španiji, Chelsea pričakuje Lille

Na prvih tekmah osmine finala lige prvakov se je smejalo navijačem PSG in Manchester Cityja, dan pozneje pa si je Liverpool priigral lepo prednost na gostovanju pri Interju (2:0), kjer je Samir Handanović oba zadetka prejel v zadnjih 15 minutah, Salzburg pa je poskrbel za presenečenje, saj je doma remiziral z Bayernom (1:1). Bavarci so preprečili senzacijo v zadnji minuti, slovenski reprezentant Benjamin Šeško pa zaradi poškodbe ni kandidiral za srečanje. Danes se bo Villarreal doma spopadel z Juventusom, Chelsea pa v Londonu pričakuje Lille.

Torek, 22. februar:

21.00 Villarreal – Juventus

21.00 Chelsea – Lille

Danes in jutri bo na delu še preostalih osem klubov, ki so se uvrstili v osmino finala. Med njimi bo tudi Oblakov Atletico, ki na zadnjih tekmah prejema ogromno zadetkov, a jih tudi veliko daje. Bo tako tudi proti Manchester Unitedu, ki doživlja rezultatsko krizo, njegov najbolj opevani zvezdnik Cristiano Ronaldo pa ni zadel že šest tekem zapored, kar se mu v zadnjem desetletju sploh ni primerilo?

Cristiano Ronaldo je proti Janu Oblak kar štirikrat v karieri dosegel hat-trick. Foto: Vid Ponikvar

Novopečeni svetovni prvak Chelsea, ki brani evropsko lovoriko, se bo spopadel s francoskim prvakom Lillom. Juventus, ki v napadu ogromno stavi na mladega Srba Dušana Vlahovića, se bo pomeril z rumeno podmornico, zaradi katere je brez napredovanja v osmino finala ostala Iličićeva Atalanta. Ravno tisti klub, ki je konec prejšnjega tedna v serie A prekrižal načrte stari dami. Ajax, ki je v skupinskem delu navduševal s predstavami, bo skušal sanjski niz nadaljevati proti Benfici, ki je prekrižala načrte veliki Barceloni.

Liverpool do prednosti v zadnjih 15 minutah

Samir Handanović je pri 37 letih debitiral na tekmi izločilnega dela lige prvakov in prejel dva zadetka. Foto: Reuters Milanski Inter se je prvič, odkar zanj brani Samir Handanović, v ligi prvakov prebil med najboljših 16. Žreb mu je namenil enega najboljših angleških klubov, Liverpool. Na San Siru so bolje začeli gostje z Otoka, nekajkrat zapretili pred vrati Interja, nato pa je italijanske prvake v 15. minuti od vodstva delilo le nekaj centimetrov. Hrvat Ivan Perišić je podal Turku Hakanu Calhanogluju, ki se je otresel branilcev Liverpoola, nato pa zatresel okvir vrat. To je bila najlepša priložnost v prvem polčasu. Otočani so še nekajkrat ogrozili vrata 37-letnega Ljubljančana, ki je debitiral na dvoboju izločilnega dela lige prvakov, a je ostalo pri 0:0.

V nadaljevanju so bili nevarnejši gostitelji, a niso znali spraviti žoge za hrbet brazilskega vratarja Alissona Beckerja. V 75. minuti je sledila kazen. Po podaji Škota Andrewa Robertsona je mojstrsko po strelu z glavo Liverpool v vodstvo popeljal Roberto Firmino. Nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki je pri 37 letih debitiral na dvoboju izločilnega dela lige prvakov, je bil prekratek. Le osem minut pozneje je prednost rdečih podvojil Mohamed Salah.

Nemški strateg Jürgen Klopp je bil lahko po dvoboju veliko bolj zadovoljen od trenerja Interja Simoneja Inzaghija. Foto: Reuters

Liverpool je utišal San Siro in si priigral lepo prednost pred povratnim srečanjem na Anfieldu, kjer so v zadnjih sezonah Slovenci v ligi prvakov že opozarjali nase. Tako Jan Oblak z Atleticom kot tudi Josip Iličić z Atalanto imata na kultni stadion v Liverpoolu prijetne spomine. Bo podobno tudi čez tri tedne s Handanovićem?

Rdeče bike od popolne senzacije delilo le nekaj minut

Avstrijski prvaki so na prvi tekmi v Salzburgu namučili slovitega tekmeca iz Münchna. Foto: Reuters V Mozartovem mestu, kjer je dvoboj spremljal tudi predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin, je dolgo časa dišalo po presenečenju! Rdeči biki, ki imajo najmlajšo zasedbo v ligi prvakov, so vse do zadnje minute vodili z 1:0. Mrežo Svena Ulreicha, ki med vratnicama Bayerna nadomešča poškodovanega Manuela Neuerja, je v 21. minuti zatresel Chukwubuike Adamu. Mladi Nigerijec, ki že igra za avstrijsko člansko reprezentanco, ni začel dvoboja, ampak je v igro vstopil v 12. minuti, ko je zamenjal poškodovanega soigralca Noaha Okaforja. Izkazal se je z udarcem z okrog 16 metrov in matiral nemškega vratarja.

V nadaljevanju so Bavarci pričakovano pritisnili proti vratom rdečih bikov, a se mreža vratarja Salzburga Philippa Köhna ni in ni zatresla. Poljski zvezdnik Robert Lewandowski ni bil tako nevaren, kot se je pričakovalo pred srečanjem. V 81. minuti bi lahko gostitelji celo podvojili prednost. Drug za drugim sta se v priložnosti znašla Karim Adeyemi in strelec prvega gola Adamu, a je pri strelu prvega odlično posredoval Ulreich, pri drugem pa je žogo pred golovo črto blokiral branilec Bayerna Benjamin Pavard.

Kingsley Coman je preprečil poraz Bavarcev z zadetkom v zadnji minuti rednega dela. Foto: Reuters

Bayern se je spogledoval z bolečim porazom, a je Francoz Kingsley Coman v zadnji minuti le izenačil in tako preprečil senzacijo pred razprodanimi tribunami stadiona v Salzburgu.

Šeško izpustil spektakel leta

Benjamin Šeško je izpustil dvoboj proti klubu, ki se po poročanju nekaterih medijev zanima tudi zanj. Foto: Guliverimage Nastop slovenskega najstnika Benjamina Šeška je bil dolgo časa vprašljiv, nato pa je klub pred začetkom dvoboja potrdil, da mladi Slovenec ne bo kandidiral za srečanje. Pesti ga poškodba mečne mišice, ki jo je staknil ob napačnem času, malce pred Salzburgovim izzivom leta, na katerem bi tudi lovil priložnost, da postane najmlajši slovenski strelec v ligi prvakov vseh časov in popravi rekord Luke Zahovića.

Njegovi soigralci so prvič zaigrali v osmini finala. V prejšnji sezoni so se z Bayernom pomerili v skupinskem delu, Bayern je v Salzburgu zmagal s teniškim 6:2. Tokrat je bilo povsem drugače. Avstrijski prvak se je spogledoval z veliko zmago, na koncu pa sta se soseda razšla brez zmagovalca, tako da se bo o vozovnici za četrtfinale odločalo v Münchnu.

Dišalo je po remiju, nato je sledila čarobna poteza Mbappeja

Torek, uvodni dan lige prvakov v koledarskem letu 2022, je osrečil bogata kluba, ki si lahko zaradi zajetne blagajne privoščita marsikaj, a se še ne moreta pohvaliti z naslovom evropskega prvaka. Oba poganja arabski kapital, v obeh ne manjka zvezdnikov svetovnega formata. To sta PSG in Manchester City. Parižani so doma premagali Real Madrid, Manchester City pa je napolnil mrežo Sportingu.

Na Parku princev so bili v uvodnih 30 minutah nevarnejši gostitelji. Nogometaši PSG so potisnili goste iz Madrida v obrambo. Angel di Maria je v peti minuti zapravil najlepšo priložnost prvega polčasa, ko je žogo iz ugodnega položaja, oviral ga je Eder Militao, poslal čez vrata. V 18. minuti je vratar Thibaut Courtois ubranil strel Kyliana Mbappeja in nakazal, da bi to lahko bil njegov večer, beli baletniki, ki so se pritiska otresli šele v zadnjem delu prvega polčasa, pa niso v uvodnih 45 minutah niti enkrat poslali žoge v okvir vrat.

Veselje nogometašev PSG po zadetku Kyliana Mbappeja v sodnikovem podaljšku. Foto: Reuters

Parižani so bolje vstopili tudi v drugi polčas, Mbappe je kmalu zapretil Courtoisu, ki se je izkazal z izjemno obrambo, zbranost belgijskega vratarja je s strelom z razdalje preizkusil tudi Lionel Messi. V 62. minuti se je Parižanom ponudila prvovrstna priložnost za vodstvo! Hitronogi Mbappe je prodrl po levi strani kazenskega prostora, Dani Carvajal pa ga je nepravilno oviral. Francoz je padel, sodnik je pokazal na belo točko. Navijači PSG so bili na nogah, žogo je v svoje roke prijel Messi, jo namestil na belo točko, nato pa na razočaranje domačih privržencev zapravil najstrožjo kazen. Belgijec je prebral njegovo namero in ubranil enajstmetrovko.

Čeprav so gostitelji v nadaljevanju prevladovali in nizali (pol)priložnosti, se mreža Reala ni tresla. Dišalo je po neodločenem rezultatu, za katerega je bil najbolj zaslužen belgijski čuvaj mreže, a so stalni napadi PSG, pri katerem je v 72. minuti v igro vstopil tudi Neymar in tako zaigral prvič za PSG po skoraj treh mesecih odsotnosti zaradi poškodbe gležnja, le obrodili sadove.

Kylian Mbappe jo je zagodel klubu, katerega bo najverjetneje okrepil po koncu sezone, ko mu poteče pogodba s PSG. Foto: Reuters

Neymar je z atraktivno podajo s peto zaposlil Neymarja, ki je drzno prodrl po levi strani kazenskega prostora, se je v mojstrskem slalomu izognil številnim branilcem Reala, nato pa premagal še do takrat nepremagljivega Courtoisa. Mreža 13-kratnih evropskih prvakov se je vendarle zatresla, Park princev pa je ponorel od sreče. Izbrance Carla Ancelottija, nekdanjega stratega PSG, je od remija delila le dobra minuta, francoski podprvaki pa so si po mojstrovini 23-letnega asa zagotovili prednost pred povratnim dvobojem v Madridu, na katerem bi lahko računali tudi na pomoč dolgoletnega kapetana belih baletnikov Sergia Ramosa. Tokrat zaradi poškodbe ni mogel pomagati Pochettinovi četi.

Eksplozija zadetkov Cityja na Portugalskem

Bernardo Silva je dvakrat zatresel mrežo Sportinga. Foto: Reuters Če "finale pred finalom" v deževnem Parizu ni postreglo z zadetkom vse do zadnjih sekund, pa teh ni manjkalo v Lizboni. Vodilni angleški premierligaš Manchester City je v prvem polčasu kar štirikrat zatresel mrežo nemočnega Sportinga. Dvakrat je v polno zadel Portugalec Bernardo Silva, nogometni otrok Benfice, mestnega tekmeca Sportinga, v polno pa sta zadela še Alžirec Riyad Mahrez, njegov zadetek je bil potrjen po asistenci VAR, ter mladi Anglež Phil Foden. Izbranci Josepa Guardiola so tako z eno nogo in pol zakorakali v četrtfinale lige prvakov že po prvem polčasu dvoboja v Lizboni.

Angleški prvak je v 50. minuti še povišal vodstvo, Silva se je po strelu z glavo veselil že tretjega zadetka, a ne za dolgo, saj ga je sodnik po ogledu posnetka VAR razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Končni rezultat je v 58. minuti postavil Raheem Sterling, Manchester City pa je poslal tekmecem sporočilo, da je v tej sezoni še kako motiviran končno osvojiti lovoriko, ki mu je lani spolzela med prsti in končala v rokah Chelseaja.