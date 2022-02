Nočna mora Jana Oblaka

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak je bil zaradi svojih odmevnih predstav v preteklosti večkrat deležen zanimanja največjih angleških klubskih velikanov. Na Otoku se ga je večkrat omenjalo kot zelo resnega kandidata za novega čuvaja mreže Manchester Uniteda, še zlasti v primeru, če bi Old Trafford zapustil David De Gea. To se ni zgodilo, Španec, ki se je v Manchester odpravil prav iz Madrida pred 11 leti, še vedno brani za rdeče vrage, danes pa se bo prvič v Evropi pomeril z nekdanjim klubom.

To bo prvi dvoboj Los Colchoneros in rdečih vragov po letu 1992, ko sta se kluba v Evropi udarila v osmini finala zdaj že pokojnega pokala pokalnih zmagovalcev. Takrat je bil uspešnejši Atletico, skupno je bil boljši s 4:1, trener Luis Aragones je spravil v slabo voljo slovitega kolega Alexa Fergusona. Foto: Reuters

Na 35 tekmah kar 25 zadetkov in devet asistenc

Atletico in Manchester United delita v tej sezoni precej podobno usodo. Čeprav sta načrtovala, da bosta v prvenstvu bližje vrhu, je v tem trenutku velik izziv že to, kako osvojiti četrto mesto v domačem tekmovanju, ki še vodi v ligo prvakov. Iz pokalnega tekmovanja sta oba izpadla, zato v ligi prvakov vidita priložnost, da bi sezono vseeno končala s presežkom.

Nazadnje je Cristiano Ronaldo na eni tekmi dosegel tri zadetke proti Janu Oblaku pred tremi leti na povratni tekmi osmine finala lige prvakov med Juventusom in Atleticom (3:0). Foto: Reuters

Ko je ples kroglic v Nyonu združil Atletico z Unitedom, je pestro poglavje medsebojnih srečanj Jana Oblaka in Cristiana Ronalda dobilo nadaljevanje. Portugalec je edini nogometaš na svetu, ki je Škofjeločana večkrat premagal s hat-trickom. To mu je uspelo kar štirikrat, zato ga slovenski vratar ne pomni po najlepšem. Zanj pomeni nočno moro, saj mu je preprečil tudi osvojitev evropskega naslova, ko je leta 2016 pomagal Realu do zmage na San Siru nad Atleticom in zadel odločilen strel z bele točke.

Oblak se bo danes srečal s stanovskim kolegom Davido de Geo, pred leti čuvajem mreže Atletica. De Gea bo proti Atleticu branil prvič, odkar je leta 2011 zapustil Madrid. Foto: Reuters

S hat-trickom napolnil mrežo Oblaka tudi v dresu Juventusa

Jan Oblak je 28. maja 2016 branil v finalu lige prvakov proti Realu, ta je zmagal po izvajanju kazenskih udarcev. Foto: Reuters Ko je Ronaldo zapustil Real in se leta 2018 odpravil k Juventusu, se je v Evropi že v prvi sezoni znova znesel nad Oblakom. Čeprav je Atletico v prvi tekmi osmine finala leta 2019 premagal Juventus z 2:0, je na povratnem srečanju v Torinu Ronaldo kar trikrat premagal Oblaka in jo znova zagodel Simeonejevi četi.

Po tej sezoni se Oblak ni več tako pogosto meril s CR7, zdaj ko se eden od najbolj opevanih nogometašev vseh časov dokazuje pri Manchester Unitedu in ima kar nekaj težav s tem, kako približati sicer zelo bogati klub angleškemu vrhu, pa se bosta udarila v osmini finala lige prvakov.

Zaradi poškodbe mišice danes v ekipi Atletica ne bo Kokeja, tako da bo kapetanski trak nosil Jan Oblak. Zaradi kartonov ne sme nastopiti Yannick Carrasco, je pa spet na voljo trenerju Simeoneju Thomas Lemar, ki je bil zadnjih pet dni v izolaciji. Na klopi bo Antoine Griezmann. Foto: Reuters

Vložek je ogromen, zmagovalec bo lahko še naprej kandidiral za evropski naslov, za poraženca pa se začenja nič kaj prijetno obdobje, saj se bo moral navijačem odkupiti z boljšimi rezultati v prvenstvu, če bo želel sezono 2021/22 oceniti s kolikor toliko zadovoljivo oceno.