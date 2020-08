Juventus in Real mahata v slovo ligi prvakov

Znana sta še dva četrtfinalista lige prvakov. To sta Manchester City in Lyon. Prvi je na praznem Etihadu ubranil in še povečal prednost iz Madrida proti Realu (2:1), Lyon pa je v Torinu pri Juventusu izgubil z 1:2, a zaradi gola v gosteh in zmage v Franciji z 1:0 napredoval v četrtfinale. V soboto bosta znana še zadnja dva četrtfinalista. Bayern bo branil prednost proti Chelseaju, Barcelona pa se bo doma spoprijela z Napolijem po remiju v Italiji.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme - avgust): Petek, 7. avgust:

Manchester City* : Real Madrid 2:1 (1:1) /2:1/

Sterling 9., Gabriel Jesus 69.; Benzema 28.



Juventus : Lyon* 2:1 (1:1) /0:1/

Ronaldo 43./11m, Ronaldo 60.; Depay 12./11m Sobota, 8. avgust:

21.00 Bayern München – Chelsea /3:0/

21.00 Barcelona – Napoli /1:1/



* - napreduje v četrtfinale

// - rezultat prve tekme

Real je na Otok prišel z zaostankom 1:2 s prve tekme, tako da bi za preobrat in napredovanje v četrtfinale potreboval vsaj dva gola, ob tem pa ne bi smel prejeti nobenega in to brez pomoči kaznovanega kapetana Sergia Ramosa, stebra obrambe belega baleta. Ta načrt je padel v vodo že v deveti minuti tekme, ko je zmedo v obrambi Madridčanov izkoristil Raheem Sterling in zatresel mrežo Thibauta Courtoisa.

Madridčani niso izgubili upanja, napadli in po akciji, ki sta jo zaključila Rodrygo (asistent) in Karim Benzema (strelec) v 28. minuti izenačili. V 69. minuti je za novo vodstvo Meščanov zadel še Gabriel Jesus, tudi takrat se je v obrambi Reala slabo odrezal Raphael Varane (njegova napaka je botrovala že prvemu golu) in Madridčani so tako končali z letošnjo ligo prvakov.

Cristiano Ronaldo je zabil dva gola za zmago Juventusa, a ta ni bila dovolj za uvrstitev v četrtfinale. Foto: Reuters

V Torinu je poskušal Juventus proti Lyonu izničiti zaostanek iz Francije, kjer je izgubil z 0:1. Domači strateg Maurizio Sarri je na klopi v začetku pustil Argentinca Paula Dybalo, gostje pa so lahko po dolgem času v ligi prvakov spet računali na kapetana ekipe Memphisa Depayja. In prav ta je v 12. minuti poskrbel za šok v vrstah domačih in Lyon popeljal v vodstvo. Domačega vratarja Wojciecha Szczesnyja je premagal z enajstih metrov. Torinčani so izenačili tik pred koncem prvega polčasa, prav tako z bele točke, strelec pa je bil Cristiano Ronaldo. Portugalec je v 60. minuti povišal na 2:1, Dybala je v 70. minuti vstopil v igro, pa se 14 minut kasneje spet poškodoval in moral zapustiti igrišče, Torinčanom pa rezultata ni uspelo več spremeniti in napredovanja v četrtfinale so se veselili Lyončani.

Trojica Slovencev že v četrtfinalu

Po 149 dneh prisilnega premora je po Evropi ponovno odmevala himna lige prvakov. Največje evropsko klubsko tekmovanje je zaradi izbruha novega koronavirusa mirovalo vse od 11. marca, takrat se je v četrtfinale prebil tudi madridski Atletico in s pomočjo izjemne predstave Jana Oblaka na Anfieldu po podaljšku izločil branilca naslova Liverpool. Škofjeločan je tako postal tretji slovenski nogometaš, ki se je uvrstil med najboljših osem.

Pred njim sta si preboj v četrtfinale zagotovila tudi Josip Iličić (Atalanta), ki je v osmini finala na dveh srečanjih mrežo Valencie zatresel kar petkrat, in Kevin Kampl (RB Leipzig), ki je zaradi zdravstvenih težav v tej sezoni izpustil večino evropskih srečanj rdečih bikov, zdaj, ko bo zaključni del tekmovanja ta mesec potekal na Portugalskem, pa je pripravljen za nove izzive.

Real potrebuje vsaj dva gola, Lyon po novo presenečenje

Med najboljših osem se je poleg "slovenskega" trojčka Atalanta, Atletico in RB Leipzig uvrstil še PSG, preostali štirje četrtfinalisti pa bodo znani danes oziroma v soboto.

Pari četrtfinala lige prvakov: Manchester City (Ang) - Lyon (Fra)

RB Leipzig (Nem, Kevin Kampl) - Atletico Madrid (Špa, Jan Oblak)

Napoli (Ita)/Barcelona (Špa)* - Chelsea (Ang)/Bayern München (Nem)*

Atalanta Bergamo (Ita, Josip Iličić) - PSG (Fra)



*Morajo še dokončati osmino finala.

Sobotna favorita sta Bayern in Barcelona

Če bi Quique Setien popeljal Barcelono v četrtfinale, bi se za polfinale najverjetneje udaril z Bayernom. Foto: Reuters V soboto bosta znana še zadnja dva četrtfinalista. Bayern po zaslugi prepričljive zmage v Londonu (3:0) ne bi smel imeti težjega dela s Chelseajem, ki bo zaradi kazni in zdravstvenih težav pogrešal ogromno igralcev (Alonso, Jorginho, Loftuk-Cheek, Pulišić, Pedro, Azpilicueta …), zelo zanimivo pa bi lahko bilo v Kataloniji, kjer se bosta spopadla Barcelona in Napoli. Tekmeca sta se pred petimi meseci v Neaplju razšla brez zmagovalca (1:1), z vlogo favorita pa se bodo spopadli španski podprvaki. Vse drugo kot napredovanje Barcelone bi bilo veliko presenečenje, po katerem bi se še močneje zatresel trenerski stolček Quiqueja Setiena.

Četrtfinalni dvoboji se bodo začeli v sredo, 12. avgusta, prva se bosta v Lizboni za polfinalno vstopnico pomerila Atalanta in PSG, italijanski predstavnik, ki v tej sezoni nastopa prvič v ligi prvakov, pa proti francoskemu prvaku ne bo računal na Josipa Iličića. Gorenjca v pokoronskem obdobju že dalj časa ni med kandidati za dvoboje in je najverjetneje že končal nastope za to sezono.