Himna, ob kateri se nogometašem ježi koža, bo odmevala prvič po 149 dneh

Po 149 dneh prisilnega premora bo danes po Evropi ponovno odmevala himna lige prvakov. Največje evropsko klubsko tekmovanje, na katero je Evropska nogometna zveza (Uefa) zelo ponosna, je zaradi izbruha novega koronavirusa mirovalo vse od 11. marca. Takrat se je v četrtfinale prebil tudi madridski Atletico in s pomočjo izjemne predstave Jana Oblaka na Anfieldu po podaljšku izločil branilca naslova Liverpool. Škofjeločan je tako postal tretji slovenski nogometaš, ki se je uvrstil med najboljših osem.

Pred njim sta si preboj v četrtfinale zagotovila tudi Josip Iličić (Atalanta), ki je v osmini finala na dveh srečanjih mrežo Valencie zatresel kar petkrat, in Kevin Kampl (RB Leipzig), ki je zaradi zdravstvenih težav v tej sezoni izpustil večino evropskih srečanj rdečih bikov, zdaj, ko bo zaključni del tekmovanja ta mesec potekal na Portugalskem, pa je pripravljen za nove izzive.

Real potrebuje vsaj dva gola, Lyon po novo presenečenje

Real Madrid je v "pokoronskem" obdobju prehitel Barcelono in osvojil špansko prvenstvo. Lahko nadoknadi tudi zaostanek proti Cityju? Foto: Reuters Med najboljših osem se je poleg "slovenskega" trojčka Atalanta, Atletico in RB Leipzig uvrstil še PSG, preostali štirje četrtfinalisti pa bodo znani danes oziroma v soboto. Danes bosta odigrani tekmi v Manchestru in Torinu, na obeh bosta glavna delivca pravice Nemca. Evropski podprvak Manchester City, ki v ligi prvakov še ni prišel dlje kot do polfinala, bo branil prednost iz Madrida (2:1), tako da Real za veliki preobrat na Otoku in preboj med osem najboljših nujno potrebuje vsaj dva zadetka.

Gostitelji ne bodo mogli računati na poškodovanega Argentinca Sergia Agüera in kaznovanega Francoza Benjamina Mendyja, pri belih baletnikih pa zaradi kazni ne bo kapetana Sergia Ramosa. Med potniki v Manchester se razumljivo ni pojavil Mariano Diaz, pred kratkim okužen z novim koronavirusom, med kandidati pa presenetljivo ni bilo niti valižanskega zvezdnika Garetha Bala.

V Torinu bo Juventus poskušal nadoknaditi zaostanek s prve tekme, ko je v Lyonu izgubil z 0:1. Pri gostiteljih je vprašljiv nastop Paula Dybale, francoski velikan pa lahko po dolgem času računa tudi na povratnika Memphisa Depayja, sicer tudi kapetana ekipe.

Pari četrtfinala lige prvakov: Real Madrid (Špa)/Manchester City (Ang)* - Lyon (Fra)/Juventus Torino (Ita)*

RB Leipzig (Nem, Kevin Kampl) - Atletico Madrid (Špa, Jan Oblak)

Napoli (Ita)/Barcelona (Špa)* - Chelsea (Ang)/Bayern München (Nem)*

Atalanta Bergamo (Ita, Josip Iličić) - PSG (Fra)



*Morajo še dokončati osmino finala.

Sobotna favorita sta Bayern in Barcelona

Če bi Quique Setien popeljal Barcelono v četrtfinale, bi se za polfinale najverjetneje udaril z Bayernom. Foto: Reuters V soboto bosta znana še zadnja dva četrtfinalista. Bayern po zaslugi prepričljive zmage v Londonu (3:0) ne bi smel imeti težjega dela s Chelseajem, ki bo zaradi kazni in zdravstvenih težav pogrešal ogromno igralcev (Alonso, Jorginho, Loftuk-Cheek, Pulišić, Pedro, Azpilicueta …), zelo zanimivo pa bi lahko bilo v Kataloniji, kjer se bosta spopadla Barcelona in Napoli. Tekmeca sta se pred petimi meseci v Neaplju razšla brez zmagovalca (1:1), z vlogo favorita pa se bodo spopadli španski podprvaki. Vse drugo kot napredovanje Barcelone bi bilo veliko presenečenje, po katerem bi se še močneje zatresel trenerski stolček Quiqueja Setiena.

Četrtfinalni dvoboji se bodo začeli v sredo, 12. avgusta, prva se bosta v Lizboni za polfinalno vstopnico pomerila Atalanta in PSG, italijanski predstavnik, ki v tej sezoni nastopa prvič v ligi prvakov, pa proti francoskemu prvaku ne bo računal na Josipa Iličića. Gorenjca v pokoronskem obdobju že dalj časa ni med kandidati za dvoboje in je najverjetneje že končal nastope za to sezono.

Najboljši strelci lige prvakov v tej sezoni: 11 – Lewandowski (Bayern)

10 – Haaland (Salzburg/Borussia D.)

6 – Gnabry (Bayern), Kane (Tottenham), Mertens (Napoli)

5 – Iličić (Atalanta), Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Man City), Heung-min (Tottenham), Icardi, Mbappe (PSG), Martinez (Inter), Sterling (Man City)

…