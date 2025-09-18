Na Etihadu bo čustveno, Haaland pred neverjetnim rekordom!

Po razburljivem torku in dramatični sredi , v kateri je Jan Oblak nastopil 500. v dresu Atletica in ostal brez točke na Anfieldu v zadnjih minutah (2:3), bo z bogatim sporedom v ligi prvakov postregel tudi četrtek. Znova bo na sporedu šest tekem. Ob 18.45 bo šlo zares na Danskem in v Belgiji, zvečer pa ne manjka spektaklov. Barcelona bo brez Lamina Yamala gostovala v Newcastlu, Manchester City, pri katerem bo Erling Haaland naskakoval nov rekord lige prvakov, bo pričakal Napoli, za katerega nastopa tudi dolgoletni ljubljenec občinstva na Etihadu Kevin de Bruyne. Eintracht bo gostil Galatasaray, dvoboj v Lizboni, kjer bo pri Sportingu gostoval Kairat, pa se bo vpisal v zgodovino, saj so gostje iz Kazahstana prepotovali več kot 6.900 kilometrov. To je nov rekord tekmovanja.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Četrtek, 18. september:

Danes bo odigrana še zadnja tretjina uvodnega kroga ligaškega dela lige prvakov. Derbija bosta odigrana na Otoku. Newcastle bo gostil Barcelono, pri kateri ne bo poškodovanega Lamina Yamala. Gostje veliko pričakujejo od Marcusa Rashforda, ki St. James Park pozna odlično.

Nick Woltemade se je poleti preselil iz Stuttgarta k Newcastlu. Srake so se pred njim zelo resno zanimale za nakup Benjamina Šeška, a je Posavec izbral Manchester United. Foto: Reuters

Pri domačih bosta manjkala Yoane Wissa in Jacob Ramsey, strelsko formo pa bo skušal nadaljevati poletni novinec Nick Woltemade. Nemški reprezentant bo skušal prekrižati načrte rojaku Hansiju Flicku. Navijači Newcastla si želijo, da bi se ponovili dogodki izpred 28 let, ko so srake v uvodnem krogu lige prvakov doma ugnale Barcelono s 3:2.

Vrnitev ljubljenca občinstva na Etihad

Tako sta si Kevin De Bruyne in Rasmus Hojlund v sredo ogledovala igrišče na Etihadu. Foto: Reuters Na Etihadu, kjer je v soboto v angleškem prvenstvu Benjamin Šeško z rdečimi vragi doživeli boleč poraz (0:3), bo Manchester City z vročim Erlingom Haalandom gostil Napoli, pri katerem blesti nekdanji "meščan" Kevin De Bruyne. Belgijec je dres Cityja nosil deset let, nato pa se poleti po izteku pogodbe preselil v Italijo. S Cityjem je osvojil 16 lovorik, na 422 nastopih pa prispeval 108 zadetkov in 170 asistenc, tako da bo zvečer na Etihadu zelo čustveno.

25-letni Haaland lahko danes postavil nov rekord lige prvakov. Za zdaj je v ligi prvakov na 48 tekmah dosegel 49 zadetkov. Če bo uspešen vsaj še enkrat, bo postal šele deseti nogometaš, ki je v elitnem tekmovanju zbral vsaj 50 golov. Če bi mu to uspelo že danes, bi z naskokom postavil nov rekord, saj bi mu za ta dosežek zadostovalo le 49 tekem. Zdajšnjemu rekorderju Nizozemcu Ruudu van Nistelrooyu jih je 62.

Motivacije ob vrnitvi v Manchester ne bo manjkalo ne posojenemu rdečemu vragu na delu v Italiji Dancu Rasmusu Hojlundu ne Škotu Scottu McTominayu, ki je United zapustil leta 2024.

Evropski krvnik Olimpije podira rekord

V Lizboni bo zvečer padel rekord lige prvakov, saj je Kairat iz Kazahstana do Lizbone prepotoval več kot 6.900 kilometrov. To je največja razdalja v zgodovini tekmovanja. Lahko evropski krvnik Olimpije po prvakih Slovenije, Finske, Slovaške in Škotske v Evropi preseneti še prvaka Portugalske Sporting?

Kairat je v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločil slovenskega prvaka Olimpijo. Foto: Aleš Fevžer

Današnje dogajanje se bo začelo ob 18.45 na Danskem in v Belgiji. Köbenhavn bo gostil Bayer iz Leverkusna, ki ga je nedavno prevzel nekdanji danski strateg Kasper Hjulmand, ki danskega prvaka pozna odlično.

Belgijski velikan Club Brugge je poleti v svoje vrste pripeljal slovenskega dragulja Tiana Naija Korena, nato pa 16-letnega zveznega igralca posodil drugoligašu Club NXT. Club Brugge bo danes ob 18.45 gostil Monaco.

