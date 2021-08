Blažič brez preobrata, Bizjak in Šeško bosta branila prednost

Danes in v sredo se delijo še zadnje vozovnice za evropsko jesen v ligi prvakov. Miha Blažič je danes po drugem porazu s Ferncvarošem doma izpadel proti moštvu Young Boys, Lovra Bizjaka (Šerif Tiraspol) in Benjamina Šeška (Red Bull Salzburg) pa v sredo čaka branjenje prednosti. Salzburžani so na prvem srečanju proti Bröndbyju prišli do minimalne prednosti, najbolje izmed moštev s slovenskim pridihom kaže Šerifu, ki se na gostovanje k Dinamu v Zagreb podaja kar s tremi goli zaloge.