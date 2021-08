Žreb, ki je razvnel navijaške strasti v Beogradu in Zagrebu

Danes bo v kvalifikacijah za ligo prvakov odigranih sedem tekem. Slovenske barve bo branil Lovro Bizjak, napadalec Šerifa iz Tiraspola, ki ga čaka zahtevno gostovanje v Beogradu. Crvena zvezda je na zadnji domači evropski tekmi s 5:0 ponižala kazahstanskega prvaka Kairat, v 3. krogu kvalifikacij pa želi izločiti Šerif.

Crvena zvezda bo danes gostila moldavski Šerif, pri katerem se dokazuje občasni slovenski reprezentant Lovro Bizjak. Foto: Reuters

Če bi se nekdanjim evropskim in svetovnim prvakom, ki jih vodi ''slovenski zet'' Dejan Stanković (nekdanji zvezdnik srbskega nogometa je poročen s sestro Milenka Ačimovića), posrečilo, bi lahko v play-offu kvalifikacij za ligo prvakov prišlo do atraktivnega srečanja med srbskim in hrvaškim prvakom. Če bi namreč v naslednji krog kvalifikacij napredoval še Dinamo Zagreb in izločil varšavsko Legio, ki ga je v poletnem prestopnem roku zapustil slovenski reprezentant Petar Stojanović, bi se v Evropi prvič po razpadu Jugoslavije udarila Dinamo in Crvena zvezda.

Krvnik slovenskih prvakov Ludogorec Razgrad bo danes gostoval pri grškem prvaku Olympiacosu, v sredo pa bo slovenski reprezentant Miha Blažič s Ferencvarošem gostil praško Slavio, ki je v prejšnji sezoni navdušila z rezultati v evropski ligi.

18-letni Šeško po ligo prvakov proti Dancem Benjamin Šeško je v nedeljo mrežo Rieda zatresel kar dvakrat. Po avstrijskem pokalu se je tako prvič med strelce vpisal še v avstrijskem prvenstvu. Foto: Guliverimage Med pari play-offa lige prvakov velja opozoriti na še nekaj klubov s slovenskimi nogometaši. Avstrijski serijski prvak Red Bull Salzburg, pri katerem v tej sezoni nastopi slovenski nogometni dragulj Benjamin Šeško (prejšnji konec tedna je pri zmagi s 7:1 v avstrijskem prvenstvu proti Riedu dosegel dva zadetka in poskrbel za strelski prvenec v tem tekmovanju), se bo pomeril z danskim prvakom Bröndbyjem. Blažičev Ferencvaroš bo v primeru napredovanja v play-offu zaigral proti boljšemu iz obračuna Cluj – Young Boys, Bizjakov Šerif pa bi se udaril proti zagrebškemu Dinamu oziroma varšavski Legii. Pari play-offa kvalifikacij: Red Bull Salzburg (Benjamin Šeško) - Bröndby

Cluj/Young Boys – Ferencvaroš (Miha Blažič)/Slavia Praga

Malmö/Rangers - Olympiacos/Ludogorec

Crvena zvezda/Šerif Tiraspol (Lovro Bizjak) - Dinamo Zagreb/Legia Varšava

Monaco/Sparta Praga - Genk/Šahtar Donjeck

Spartak Moskva/Benfica - PSV Eindhoven/Midtjylland