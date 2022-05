Le še nekaj ur in znan bo novi zmagovalec lige prvakov. V finalu se bodo v Parizu na Stade de France ob 21.00 za prestižno lovoriko udarili nogometaši madridskega Reala in Liverpoola. V jubilejnem 30. finalu, odkar se tekmovanje imenuje liga prvakov, bo Real lovil 14., Liverpool pa svojo sedmo zvezdico.

Liverpool je v domačem prvenstvu ostal brez naslova, v izločilnih bojih lige prvakov pa se je v finale uvrstil prek milanskega Interja Samirja Handanovića, ki ga je izločil s skupnim izidom 2:1, Benfice (6:4) in Villarreala (5:2).

V Parizu je sicer že od petka več tisoč navijačev obeh klubov, prednjačijo pa tisti, ki podpirajo Liverpool. Kot poročajo tuji mediji, v glavnem mestu Francije pričakujejo kar okoli 60 tisoč navijačev Liverpoola.

Paris is RED pic.twitter.com/EPpdKcfxsA — Daniel Nicolson (@danielnicolson) May 28, 2022

Tonight Paris is red!

Tonight Paris belongs to the Liverpool fans



Paris is celebrating! @LivEchoLFC @RedsFrance pic.twitter.com/S1TUjilUKw — Florian Poitout (@FlorianPoitout) May 27, 2022

Liga prvakov, finale: Sobota, 28. maj, Pariz:

21.00 Liverpool - Real Madrid

Kdo bo zvečer bolj nasmejan? Foto: Guliverimage

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je pred finalom dejal, da sta ekipi pred finalom v podobnem položaju. "Če pogledamo zgodovino Reala, njihove izkušnje in če pogledamo, kaj je Realu uspelo v tej sezoni lige prvakov, bi dejal, da so Madridčani favoriti. A hočem, da smo mi na isti ravni, da smo miselno na enaki stopnji. Hočem, da smo na igrišču danes točno to, kar smo. Če igramo tako, kot znamo, potem je proti nam zares težko igrati. To je trenutno moja edina skrb: da smo to, kar smo, in da bomo samozavestni," je pred tekmo dejal Klopp.

"Res bi bil vesel, če bi zmagali. Svet, v katerem živimo trenutno, nas bo sodil le po finalnem rezultatu. Če se spoznate na nogomet, potem veste, kaj je mojim fantom uspelo v tej sezoni, in to je naravnost fantastično. A na koncu je vse ocenjeno po končni medalji, ki jo dobiš," je dejal Nemec, ob tem pa se je dotaknil tudi trenutnega dogajanja v Ukrajini.

Iz Rusije v Francijo

"Če igramo tako, kot znamo, potem je proti nam zares težko igrati. To je trenutno moja edina skrb: da smo to, kar smo, in da bomo samozavestni," je pred finalom dejal Klopp. Foto: Guliverimage Finale bi moral sicer biti v St. Peterburgu, a so ga zaradi ruske agresije nad Ukrajino preselili v Pariz. "Vesel sem, da je tekma tukaj zaradi več razlogov. Težko je govoriti o tem, vojna še vedno poteka in misliti moramo tudi na to. Srečanje bo odigrano in mislim, da je dejstvo, da ne igramo v St. Peterburgu, ravno pravšnje sporočilo za Rusijo in njihove voditelje. Življenje teče naprej, tudi če ga hočeš uničiti. To finale bomo igrali tudi za ljudi v Ukrajini," se je ob trenutno problematiko obregnil Nemec.

Bolj dramatično pot je prehodil Real, potem ko je najprej v osmini finala s 3:2 izločil PSG, potem po podaljšku s 3:2 branilca naslova Chelsea ter v polfinalu še, prav tako po podaljšku, s 6:5 Manchester City. Nekajkrat se je tudi vrnil iz izgubljenega položaja, predvsem po zaslugi prvega strelca tekmovanja, Francoza Karima Benzamaja, ki je zbral 15 golov. Če bi mu v soboto uspelo zadeti dvakrat, bi izenačil rekord tekmovanja, ki ga ima Portugalec Cristiano Ronaldo. Real je v sezoni 2021/22 tudi zmagal v domačem tekmovanju.

Ancelotti: Za nami je vrhunska sezona, povsem smo mirni

Carlo Ancelotti je pred finalom še povsem miren. Foto: Guliverimage Na čelu Reala bo svojo četrto lovoriko lige prvakov lovil Carlo Ancelotti, ob tem je leta 2014 v Lizboni že slavil z Realom. "Motivacija je na isti ravni kot takrat v Lizboni, a tokrat je prisotne manj nervoze. Mogoče bomo pozneje bolj napeti, a to je povsem v redu. Povsem naraven občutek je biti spet v finalu in to je zelo pomembno za klub. Za nami je vrhunska sezona, povsem smo mirni. Moji igralci so sposobni igrati na takšnih tekmah in mislim, da bodo starejši igralci dobro pomagali mlajšim," je pred tekmo napovedal Ancelotti.

"Spominjam se vseh finalov, v katerih sem igral. Težko je verjeti, da smo v tistem, kjer je moja ekipa igrala najbolje (Milan proti Liverpoolu leta 2005, op. p.), izgubili. Če igraš bolje od nasprotnika, imaš boljšo možnost za zmago, a mogoče je prav vse. Vesel sem tudi, da letos v finalu nimamo težav s poškodbami, res je dober občutek," je še dejal Italijan na klopi Reala.

Kluba se bosta sicer tretjič pomerila v finalu najboljšega evropskega klubskega tekmovanja, pred tem sta se srečala leta 1981, na Parku princev v Parizu so zmagali rdeči, in 2018, ko so bili v Kijevu boljši Madridčani.

