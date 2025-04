V živo: Borussia zabila in ohranja upanje za preobrat

Znana bosta prva polfinalista lige prvakov. Barcelona v Dortmundu brani velikansko prednost s prve tekme v Kataloniji (4:0), PSG pa v Birminghamu dva gola razlike (3:1). Zanimivo je, da so Parižani v preteklosti zapravili že bistveno večje prednosti. Pred osmimi leti so doma nadigrali Barcelono (4:0), a nato v gosteh izgubili z neverjetnih 1:6. Zgodila se je slovita Le Remontada. Takrat je Blaugrano vodil prav Luis Enrique, zdajšnji trener PSG, Parižane pa aktualni strateg Aston Ville Unai Emery. Takšen čudež, ki v ligi prvakov ni uspel nobenemu drugemu kot Barceloni, za napredovanje potrebuje Borussia. In to ravno proti Kataloncem!

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme):

Torek, 15. april:

Serhou Guirassy, ko je z bele točke zadel za 1:0. Foto: Reuters Borussia Dortmund je bila pred misijo nemogoče, nadoknaditi štiri gole zaostanka proti na prvi tekmi zelo razigrani Barceloni. A so Nemci zelo pogumno krenili po prvi gol. Daniel Svensson je imel prvo lepo priložnost že v peti minuti. Je pa v peti minuti vratar Barcelone Wojciech Szczesny zakrivil 11-metrovko in zanesljivo ga je premagal Serhou Guirassy. To je bil njegov 11. gol v letošnji ligi prvakov, s čimer se je izenačil z Robertom Lewandowskim.

Prejšnji teden je bilo v Parizu pestro vse do zadnje sekunde. Začelo se je po željah Aston Ville, a je nadaljevanje povsem pripadlo francoskim prvakom. Portugalec Nuno Mendes je v izdihljajih srečanja popeljal Parižane do večje prednosti (3:1) in jim zagotovil imenitno izhodišče pred povratno tekmo na Otoku. Že v 11. minuti povratne tekme so bili še korak bližje polfinalu. Po hudi napaki Ville v obrambi je žogo v njihovo mreži spravil Achrat Hakini. Vodstvo z 1:0 francoske ekipe je pomenilo skupno vodstvo s 4:1.

Podvig Barcelone, Enrique se je maščeval Emeryju

Ko je Unai Emery leta 2017 vodil PSG, je na prvi tekmi osmine finala premagal Barcelono s 4:0. Katalonci so se pod vodstvom Luisa Enriqueja na povratni tekmi maščevali Parižanom in zmagali s kar 6:1! Foto: Reuters Najbolj znana prigoda je iz leta 2017. Takrat je PSG na prvi tekmi osmine finala na Parku princev premagal Barcelono s kar 4:0, nato pa, čeprav je še v 87. minuti zaostajal zgolj z 1:3, takrat pa je veljalo tudi pravilo zadetka v gosteh, po neverjetno razburljivi končnici srečanja izgubil z 1:6.

Takrat je končni rezultat za popoln delirij na Camp Nouu postavil Sergi Roberto. Igrala se je peta minuta sodnikovega podaljška, pred tem sta za Katalonce zadela tudi Lionel Messi in Neymar (dvakrat), ki sta se pozneje preselila v Pariz, a je PSG z njuno pomočjo zaman naskakoval evropsko krono. Bi mu lahko uspelo tokrat, ko Luis Enrique ne računa na "megazvezdnike", a mu vseeno uspeva marsikaj? Francoski naslov si je že zagotovil, v finalu domačega pokala bo velik favorit proti Reimsu, v Evropi pa je z eno nogo že v polfinalu lige prvakov.

A svoje načrte ima tudi Aston Billa. Unai Emery je dovolj izkušen in uspešen trener, da bo znal pripraviti moštvo na tekmo leta v Birminghamu. Aston Villa je bila nazadnje tako daleč v najmočnejšem evropskem tekmovanju leta 1982, ko je postal prvič in za zdaj tudi zadnjič tudi evropski prvak. V finalu je z 1:0 ugnal Bayern München, ravno tistega nemškega velikana, ki prihaja iz bavarskega velemesta, kjer bo letos finale lige prvakov.

Aston Villa je na zadnji domači evropski tekmi odpravila Club Brugge s 3:0. Če bi ta rezultat ponovila ta torek, bi napredovala med najboljše štiri. Pri gostiteljih bo pod posebnim drobnogledom Španec Marco Asensio, ki se bo spet meril proti nekdanjim soigralcem. Španec nastopa za Villo kot posojen igralec PSG. Aston Villa je v tej evropski sezoni doma premagala tudi Bayern in Juventus, na zadnjih devetih srečanjih v vseh tekmovanjih pa je bila neuspešna le enkrat. Le na gostovanju na Parku princev.

Najboljši strelci lige prvakov: 12 - Raphinha (Barcelona)

11 - Lewandowski (Barcelona), Guirassy (Borussia)

10 - Kane (Bayern)

8 - Haaland (Manchester City)

...

3 - Šeško (RB Leipzig)

V sredo se bo o zadnjih polfinalistih lige prvakov odločalo še v Madridu in Milanu, kjer bosta branila prednost Arsenal (3:0) in Inter (2:1).

Sreda, 16. april:

Liga prvakov, polfinalna para: Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec Arsenal/Real – zmagovalec PSG/Aston Villa

Zmagovalec Bayern/Inter – zmagovalec Barcelona/Borussia

