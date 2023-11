Na stadionu, kjer lahko Kekova četa uresniči evropske sanje, bo danes čustveno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes si lahko v ligi prvakov napredovanje med 16 najboljših zagotovita Bayern in Real Madrid. V torek je to že uspelo branilcu naslova Man Cityju ter ''slovenskemu'' Leipzigu, Bavarci pa lahko danes izboljšajo kar nekaj rekordov lige prvakov. V Köbenhavnu, kjer bo 17. novembra gostovala Kekova četa, bo v središču pozornosti napadalec rdečih vragov Rasmus Hojlund. Dogajanje v ligi prvakov se bo začelo ob 18.45 v Neaplju in San Sebastianu.

Liga prvakov, skupinski del, 4. krog (torek)

Liga prvakov, skupinski del, 3. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 2. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, skupinski del, 1. krog (torek, sreda)

Liga prvakov, 4. krog:

Sreda, 8. november:

Danes bodo v ligi prvakov na delu skupine od A do D. Bayern si lahko v skupini A s četrto zaporedno zmago v tej sezoni že zagotovi napredovanje. Bavarci so v izjemni formi. Na zadnji tekmi nemške bundeslige so v Dortmundu nadigrali večnega tekmeca Borussio kar s 4:0, Harry Kane pa je zadel v polno kar trikrat. Anglež je v uvodnih desetih nastopih v prvenstvu dosegel kar 15 zadetkov. Če bo nadaljeval tak ritem, bi lahko podrl tudi rekord Roberta Lewandowskega (41).

Bayern bo zvečer gostil Galatasaray, ki na lestvici zaseda drugo mesto in bo glede na ogromno število Turkov v Nemčiji deležen glasne podpore. Bayern na zadnjih tekmah blesti zlasti v drugem polčasu, kar priča o tem, na kako močno in kakovostno klop lahko računa Thomas Tuchel. Bayern bo danes lovil nova rekorda lige prvakov. Doma je na zadnjih 28 tekmah zmagal kar 27-krat, remiziral pa le leta 2018 proti Ajaxu. Nemški prvak je neporažen v ligi prvakov na 37 zaporednih tekmah skupinskega dela. Dobil jih je že 16 zapored, tudi to je rekord tekmovanja.

Rasmus Hojlund se vrača na Parken, kjer se bo čez poldrugi teden pomeril za kvalifikacijske točke za Euro 2024 s Slovenijo. Foto: Reuters

Danski zvezdnik proti svojemu bratu na stadionu Parken

Pri Köbenhavnu se dokazuje 18-letni Oscar Hojlund. Foto: Reuters Zelo čustveno bo v Köbenhavnu. Na stadionu Parken, kjer bo 17. novembra gostovala Slovenija in skušala izkoristiti prvo zaključno žogico v boju za Euro 2024, neposredno vozovnico ji v primeru pričakovanega uspeha Kazahstana na dvoboju s San Marinom zagotavlja le zmaga, bo prvič kot napadalec Manchester Uniteda gostoval Rasmus Hojlund. Mladi danski zvezdnik, ki je pred prihodom na Old Trafford branil barve graškega Sturma in italijanske Atalante, je zelo navezan na Köbenhavn. Nogometne korake je nabiral v njegovi mladinski akademiji, nato zablestel tudi v članski karieri, pri 19 letih pa se je odločil za selitev v tujino. Zdaj je prvi napadalec angleškega velikana Manchester Uniteda, s katerim pa ne dosega želenih rezultatov.

Tokrat bi se lahko prvič v ligi prvakov istočasno na zelenici znašla oba brata Hojlund. Oscar Hojlund, 18-letni mlajši brat Rasmusa, ki nosi dres Köbenhavna, je nedavno na Old Traffordu vstopil v igro dve minuti po tem, ko je njegov brat odkorakal z igrišča. United je takrat zmagal po hudih mukah, v izdihljajih srečanja je tesno zmago z ubranjeno 11-metrovko rešil vratar Andre Onana.

Najboljši strelci lige prvakov v sezoni 2023/24: 5 - Alvaro Morata (Atletico)

4 - Evanilson (Porto), Antoine Griezmann (Atletico), Erling Haaland (Man City)

3 - Julian Alvarez (Man City), Jude Bellingham (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Rasmus Hojlund (Man United), Brais Mendez (Real Sociedad), Danylo Sikan (Šahtar)

...

1 - Benjamin Šeško (Leipzig)

Union in Benfica lovita prve točke

Real Madrid želi zadržati stoodstotni izkupiček v ligi prvakov. Foto: Reuters Berlinski Union je v hudi rezultatski krizi. V vseh tekmovanj je nanizal kar devet porazov. Jubilejnega desetega bi lahko neprepričljivi Nemci doživeli v Neaplju, kjer jih čaka motivirani tekmec. Dvoboj se bo začel ob 18.45, podobna velja za tistega v Baskiji. Benfica, ob Olimpiji celo edini udeleženec skupinskih delov evropskih tekmovanj v tej sezoni, ki nima niti točke niti doseženega zadetka, bo reševala sezono v San Sebastianu. Lizbončani bodo skušali vrniti Real Sociedadu milo za drago za nedaven poraz na Portugalskem in se vrniti v igro za napredovanje. V skupini D se bosta zvečer v Mozartovem mestu spopadla Salzburg in Inter.

Madridski Real je bil v 3. krogu uspešen na gostovanju v Bragi. S tem je nadaljeval stoodstotni izkupiček v ligi prvakov. Nato je v gosteh premagal še Barcelono, a je dobro voljo v kraljevem klubu nekoliko skazil domači remi proti Rayo Vallecanu. Najboljši strelec Reala v tej sezoni, angleški novinec Jude Bellingham, bi lahko skupaj z belimi baletniki končal delo že danes. Zmaga nad Brago prinaša napredovanje in bolj sproščeno nadaljevanje evropskih nastopov, saj bi lahko Carlo Ancelotti v zadnjih krogih spočili glavne zvezdnike in se osredotočil na boje v la ligi.

Arsenal je pred dnevi doživel prvi poraz v tej sezoni v angleškem prvenstvu. Foto: Reuters

Londonski Arsenal želi ostati vodilni klub v skupini B. Prihaja Sevilla, neugoden tekmec, poln izkušenih imen, ki bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da Andaluzijce ohranijo v boju za napredovanje. Topničarje še vedno peče poraz na gostovanju v Newcastlu po spornem zadetku, ki na Otoku odmeva še danes. Londončani so v prejšnjem krogu zmagali v Sevilli z 2:1. PSV bo pot do prve zmage v skupinskem delu lige prvakov po skoraj osmih letih iskal doma proti Lensu, ki mu na lestvici beži za tri točke.

Liga prvakov, 4. krog:

Torek, 7. november:

Sreda, 8. november:

Lestvice: