Angleži sprožili govorice o Janu Oblaku, koronavirus nagaja Bavarcem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Julian Nagelsmann zaradi okužbe z novim koronavirusom že nekaj časa pogreša Thomasa Müllerja in Joshuo Kimmicha.

Julian Nagelsmann zaradi okužbe z novim koronavirusom že nekaj časa pogreša Thomasa Müllerja in Joshuo Kimmicha. Foto: Reuters

Himna nogometne lige prvakov bo danes prvič zadonela malce pred 18.45 v Münchnu in Marseillu, zvečer pa bosta na delu kluba uveljavljenih slovenskih vratarjev. Atletico Madrid bo z Janom Oblakom gostoval pri belgijskem prvaku Club Brugge, največji senzaciji te evropske sezone, Inter pa se bo najverjetneje brez Samirja Handanovića med vratnicama spopadel z razigrano Barcelono, ki je prevzela vodstvo v španskem prvenstvu. Benjamin Šeško bo v sredo lovil strelski prvenec v ligi prvakov proti zagrebškemu Dinamu, Kamplov Leipzig pa bo gostil Celtic.

Pred dvema tednoma je Thomas Müller veselo poziral ob začetku Oktoberfesta, v zadnjih dneh pa se zaradi okužbe s koronavirusom zadržuje le doma. Foto: Reuters Ob 18.45 se bosta začela dvoboja v Münchnu in Marseillu. Bayern je velik favorit proti sosedom iz Češke. Viktorio bo pričakal brez Thomasa Müllerja in Joshue Kimmicha. Že nekaj dni sta doma v samoizolaciji, saj sta okužena z novim koronavirusom, ki ponovno v večji meri kroji izbor kandidatov za nastope na največjih tekmah.

33-letni napadalec je okužen že tretjič v karieri, sta pa oba Nemca brez simptomov. Upata, da bosta lahko konec tedna že nared za nemški derbi med Bayernom in Borussio Dortmund. Bavarci želijo nadaljevati imeniten niz, obe prejšnji domači tekmi v Evropi so proti ekipi iz Plzna dobili z ogromno razliko (5:0 in 6:1).

Marseille bo pod vodstvom hrvaškega stratega Igorja Tudorja skušal osvojiti prve evropske točke, na Velodromu se bo mudil vodilni Sporting iz Lizbone, ki mu gre v skupini D odlično.

Manchester United in Tottenham na lov za Oblaka

Jan Oblak bo danes z Atleticom gostoval v Bruggeju, kjer madridski velikan še ni zmagal. Foto: Reuters Zvečer sledi še šest zanimivih srečanj. Atletico Madrid bo dragocene točke, še kako potrebne v boju za napredovanje, skušal osvojiti v Belgiji. Čaka ga vse prej kot preprosto delo, saj je trikratni zaporedni belgijski prvak Club Brugge v izjemni formi. Nazadnje je v ligi prvakov s 4:0 v gosteh opravil s Portom, mladi Antonio Nusa pa je postal s 17 leti in 149 dnevi drugi najmlajši strelec v zgodovini tekmovanja. Tokrat bo skušal premagati Jana Oblaka, ki je v dobri formi. Izkazala se je že na reprezentančnih akcijah, na zadnjem derbiju v Španiji pa je proti Sevilli ohranil mrežo nedotaknjeno. Jo bo tudi na stadionu Jan Breydel?

Atletico v Bruggeju še ni zmagal. Gostoval je že trikrat, a jo odnesel le z remijem in dvema porazoma. Diego Simeone naj bi v konico napada postavil Alvara Morato in Joaa Felixa, pri domačih pa zaradi zastrupitve s hrano ne bo Danca Andreasa Skova Olsna.

🛫 ¡Despegamos hacia una nueva jornada de @LigaDeCampeones! pic.twitter.com/sx5rVv9HOP — Atlético de Madrid (@Atleti) October 3, 2022

V zadnjih dneh so zlasti otoški mediji postregli s številnimi namigovanji o tem, kako se za 29-letnega Škofjeločana, ki mu po koncu sezone poteče pogodba z Atleticom, zanimata angleška velikana. Najprej se je omenjal Manchester United, nato se mu je pridružil še Tottenham, ki pogleduje na trg in išče morebitnega naslednika za Francoza Huga Llorisa.

Najboljši strelci: 3 –Haaland (Man City), Lewandowski (Barcelona), Mbappe (PSG)

2 –Bellingham (Borussia D.), Kudus (Ajax), Mudryk (Šahtar), Okafor (Salzburg), Oršić (Dinamo Z.), Richarlison (Tottenham), Saelemaekers (Milan), Sane (Bayern), Šved (Šahtar), Zielinski (Napoli)

...

Handanović proti Barceloni na klopi

Robert Lewandowski na ponedeljkovem treningu v Milanu. Foto: Reuters V poslastici večera bo Inter na San Siru pričakal Barcelono. Med vratnicama črno-modrih bo verjetno Kamerunec Andre Onana, ki je branil na obeh letošnjih evropskih tekmah, kapetan Samir Handanović, ki redno nastopa v italijanskem prvenstvu, pa bo čakal na svojo priložnost na klopi. Afričana čaka ogromno dela, morda še več kot v uvodnem krogu proti Bayernu (0:2), saj so Katalonci v vedno boljši formi. Robert Lewandowski zadeva kot za stavo, Barcelona pa je zaradi boljše razlike v zadetkih po spodrsljaju Reala proti Osasuni prevzela prvo mesto v španskem prvenstvu. Pri domačih ne bo Romela Lukakuja in Marcela Brozovića.

Liverpoolu, ki je zadnjo evropsko sezono končal s porazom v finalu lige prvakov proti Realu, v domačem prvenstvu ne gre vse po načrtih. Za boljšo samozavest pred zelo pomembnima tekmama, kaj kmalu se bo pomeril z Arsenalom in Manchester Cityjem, ga čaka domača tekma proti Glasgow Rangers. Otoški mediji so dvoboj poimenovali za ''bitko za Britanijo''. Gostje bodo oslabljeni, nizozemski strateg Giovanni van Bronckhorst bo pri škotskem podprvaku pogrešal kar devet igralcev.

Vodilni Napoli se bo v enem izmed vrhuncev večera mudil v Amsterdamu, kjer ne bo mogel računati na pomoč poškodovanega Nigerijca Victorja Osimhena.

Šeško po prvo zmago in strelski prvenec

Benjamin Šeško je prejšnji teden blestel v državnem dresu. Foto: Guliverimage V sredo bo zanimivo že pozno popoldan, saj se bosta v Mozartovem mestu v skupini E spoprijela Salzburg in Dinamo. V obračunu prvakov dveh slovenskih sosedov se bodo rdeči biki spopadli z zagrebškimi modri, ki jim gre v zadnjem obdobju pod vodstvom nekdanjega trenerja Maribora Anteja Čačića izvrstno. V domačem prvenstvu so v 11 krogih osvojili kar 31 točk (vodilni klub 1. SNL Olimpija jih je 30), tokrat pa jih čaka Salzburg, serijski avstrijski prvak, ki je remiziral proti Milanu in Chelseaju, zdaj pa želi prvič zmagati.

Tudi s pomočjo Benjamina Šeška, enega najbolj opevanih evropskih najstnikov, ki je v reprezentančni akciji zablestel z mojstrovinama proti Norveški in Švedski, nato pa mu je v derbiju avstrijskega prvenstva proti Lasku dolgo časa kazalo slabo (0:1), a so si rdeči biki, takrat je bil slovenski najstnik že na klopi, v izdihljajih srečanja le priigrali točko.

Radečan naj bi zaigral od prve minute in skušal premagati hrvaškega reprezentančnega vratarja Dominika Livakovića ter se prvič v karieri, pri 19 letih, vpisati med strelce v skupinskem delu lige prvakov. Za zdaj je bil strelec le v kvalifikacijah za ligo prvakov, to mu je uspelo lani na Danskem.

Happy Birthday to Zlatan pic.twitter.com/LIhtr7Xs1o — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 3, 2022

Derbi skupine E bo zvečer v Londonu, kjer bo gostoval AC Milan, za katerega slavljenec, Zlatan Ibrahimović je v ponedeljek proslavil 41. rojstni dan in si čestital z novim "športnim" lepotcem na štirih kolesih, še ne more igrati.

Ob 18.45 se bo v sredo začela še ena tekma, na kateri bi lahko nastopil Slovenec. Kevin Kampl bo z Leipzigom gostil Celtic, rdeči biki pa imajo priložnost, da z zmago nad škotskimi prvaki poskočijo na tretje mesto.

Nore številke Haalanda v ligi prvakov

Na zadnji tekmi Cityja sta tako Erling Braut Haaland kot tudi Phil Foden proti Unitedu (6:3) dosegla po tri zadetke. Foto: Reuters Manchester City, ki se je v nedeljo znesel nad mestnim tekmecem Unitedom (6:3), v svojih vrstah pa ima najbolj vročega napadalca v Evropi Erlinga Brauta Haalanda, bo gostil Köbenhavn. 22-letni Norvežan je zadel v polno za City na zadnjih osmih zaporednih tekmah. Ruši rekorde, tudi v ligi prvakov je že pri treh zadetkih, tako da je eden prvih kandidatov za najboljšega strelca sezone. V 21 nastopih v ligi prvakov je dosegel kar 26 golov. Osem za Salzburg, 15 za Borussio, tri za City. V najmočnejšem tekmovanju na svetu dosega zadetke na vsakih 62 minut! Dansko obrambo tako čaka ogromno dela.

Evropski prvak Real Madrid bo gostil Šahtar, brezdomce iz Donecka, ki jih vodi nekdanji trener Celja Igor Jovičević in mu gre odlično v Evropi. Beli baletniki so favoriti, čeprav so se konec prejšnjega tedna na domači tekmi z Osasuno (1:1) opekli. Morda bodo morali zaigrati brez Luke Modrića, ki čuti bolečine v kolku. Šahtar obožuje tekme z belimi baletniki, v sezoni 2020/21 jih je premagal na obeh tekmah.

PSG je na zadnji tekmi v Franciji premagal Nice z 2:1,. zmagoviti zadetek pa je v 83. minuti prispeval Kylian Mbappe. Foto: Reuters

V skupini H se v Lizboni obeta spektakel med Benfico in PSG. Parižani so na stadionu Luz leta 2020 ostali brez evropske krone, ko so izgubili finale proti Bayernu, zdaj pa bodo s pomočjo atomskega trojčka Messi-Neymar-Mbappe skušali kot prvi v tej sezoni v Evropi premagati orle. V boju za napredovanje zadnje še ni rekel Juventus. Obeta se mu idealna priložnost, da se približa najboljšima v skupini, saj ga čakata dve tekmi proti Maccabiju iz Haife. Najprej v Torinu, kjer bodo navijači veliko pričakovali od Srba Dušana Vlahovića.