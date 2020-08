Članice Lyona bodo peti zaporedni naslov napadale proti Wolfsburgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Članice Lyona so v polfinalu izločile PSG, v finalu jih čaka Wolfsburg.

Članice Lyona so v polfinalu izločile PSG, v finalu jih čaka Wolfsburg. Foto: Getty Images

V finalu nogometne lige prvakinj se bosta pomerili ekipi nemškega Wolfsburga in francoskega Lyona. Nemke so v prvem polfinalu ugnale Barcelono z 1:0, Lyon pa je z istim izidom izločil PSG in ostaja v igri za peti zaporedni naslov v tem tekmovanju.