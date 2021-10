Poslastici v Italiji, evropski prvaki za uvod nad Špance

V tem reprezentančnem oknu bo od srede do nedelje v Italiji na sporedu zaključni turnir lige narodov. Italijani bodo v polfinalu, ki bo Milanu, v sredo ob 20.45 igrali proti Španiji, v drugem polfinalu pa se bosta en dan pozneje ob isti uri v Torinu merili Belgija in Francija.

Vse to so reprezentance, ki so osvojile prva mesta v skupinah lige A. V prvem polfinalu se bodo Italijani merili s Španci. Na prejšnjih 34 dvobojih je Italija zmagala devetkrat, Španija pa 12-krat, na zadnjem medsebojnem obračunu v polfinalu letošnjega evropskega prvenstva so Italijani slavili po enajstmetrovkah.

V drugem polfinalu se bosta merili Francija in Belgija. Svetovni prvaki Francozi so se do zdaj 74-krat merili z Belgijci, zmagali so 25-krat, medtem ko Belgijci 30-krat. Nazadnje sta se moštvi srečali v polfinalu svetovnega prvenstva 2018, ko so Les Bleus zmagali z 1:0 in nato osvojili naslov prvaka.

Slovenija je ligo narodov 2020/21 končala na prvem mestu skupine 3 v ligi C in bo v prihodnji izvedbi nastopala v ligi B. Žreb skupin bo 16. decembra ob 18.00 v Montreuxu v Švici.

Liga narodov, polfinale Sreda, 6. oktober:

20.45 Italija - Španija Četrtek, 7. oktober:

20.45 Belgija - Francija

Preberite še: