Čeferin premierno lovoriko lige narodov predal Cristianu in druščini

V finalu premierne izvedbe Uefine lige narodov so Portugalci v Portu z zadetkom Goncala Guedesa z 1:0 premagala Nizozemsko. Za končno tretje mesto sta že popoldne obračunali poraženki polfinalnih tekem Švica in Anglija. Tekma je bila odločena šele po kazenskih strelih, s 6:5 do jo dobili Otočani.

V prvem polčasu velikega finala se mreži nista zatresli, v drugem pa so domačini stopnjevali pritisk na nizozemske nogometaše in ga v 60. minuti kronali z vodstvom. Prvi gol na tekmi je zabil 22-letni napadalec Valencie Goncalo Guedes.

V nadaljevanju so tulipani zaigrali precej bolje, bili nevarnejši tekmec, a jim Ruia Patricia ni uspelo premagati. Še najbolj nevaren je bil v 65. minuti Memphis Depay, ki je prišel do strela z glavo, a ni uspel zatresti mreže.

Portugalci se po naslovu evropskih prvakov 2016 tako zdaj veselijo zmage v prvi izvedbi Uefine lige narodov. Pokal je prvakom predal Aleksander Čeferin.

Cristiano Ronaldo in druščina slavita. Foto: Reuters

Vratar Pickford junak bronastih Angležev

Obračun za končno tretje mesto se je začel ob 15. uri na stadionu D. Afonso Henriques v Guimarãesu. Angleži, ki so v četrtek v polfinalu z 1:3 izgubili proti Nizozemski, se merijo s Švicarji, ki jih je v polfinalu pokopal Cristiano Ronaldo. Po rednem delu tekme je bil izid 0:0, pa čeprav so Angleži v 84. minuti zatresli švicarsko mrežo, a je zadetek Calluma Wilsona sodnik Ovidiu Hategan po pregledu videoposnetka (VAR) razveljavil.

Angleži so osvojili bron na prvi izvedbi Uefine lige narodov, njihov vratar Jordan Pickford je eno enajstmetrovko zadel in eno ubranil. Foto: Reuters

Zmagovalca ni bilo niti po dodatnem igralnem času, tekmo so odločili šele streli z bele točke. potrebnih je bilo kar šest serij, junak tekme pa je postal angleški čuvaj mreže Jordan Pickford, ki je z enajstih metrov zabil za 5:4, nato pa še ubranil zadnji strel Švicarja Drmića in Anglijo popeljal do brona.

Liga narodov, finale:

Iz lige narodov na EP 2020 Iz lige narodov se bodo štiri ekipe prebile tudi na evropsko prvenstvo 2020, in sicer tiste, ki jim tega ne bo uspelo doseči v običajnih kvalifikacijah. Marca 2020 bodo namreč na sporedu končnice vseh lig, v vsaki bodo nastopile najboljše štiri ekipe posamezne lige, ki si ne bodo zagotovile mesta v kvalifikacijah. Če bi se katerikoli zmagovalec skupin do takrat že prebil na EP, bi njegovo mesto pripadlo naslednjemu najbolje uvrščenemu moštvu posamezne lige.

Sloveniji ni prinesla nič dobrega

Liga narodov je nadomestila tradicionalne termine za prijateljska srečanja in poskrbela, da se med seboj v skupinah merijo le reprezentance, ki na podlagi tekmovalnega koeficienta spadajo na zelo podobno kakovostno raven. Slovenski reprezentanci novopečeno tekmovanje ni prineslo uspehov, saj je v družbi Norveške, Bolgarije in Cipra v svoji skupini v ligi C osvojila le tri točke in brez zmage nazadovala v najslabšo ligo D, kjer ji bodo družbo delali Andora, Armenija, Azerbajdžan, Ciper, Estonija, Ferski otoki, Gibraltar, Kazahstan, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija in San Marino.

