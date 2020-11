Hrvati si grizejo nohte, bo Ronaldo spet tolažil objokanega Modrića?

Ta teden se bo končal skupinski del druge izvedbe lige narodov. Slovenija bo v sredo gostovala v Atenah. Če bo ostala neporažena, bo zadržala vodilni položaj, si zagotovila napredovanje v ligo B, hkrati pa ostala v igri za posebni vstopnici za dodatne kvalifikacije za SP 2022. Danes bo zelo zanimivo v Sevilli, Parizu in Splitu. Španija in Nemčija bosta odločili o zmagovalcu četrte skupine lige A, Hrvaška pa se bo reševala pred izpadom v ligo B v Dalmaciji proti zvezdniški Portugalski.

Pred slovensko nogometno reprezentanco je največji letošnji izziv. Niz neporaženosti, v letu 2020 je na sedmih tekmah vknjižila kar pet zmag in dva remija, bo skušala nadaljevati v Atenah. Če bo v zadnjem krogu skupinskega dela lige narodov ostala nepremagana, bo zadržala prednost pred evropskim prvakom iz leta 2004 in si priigrala napredovanje v višjo kakovostno skupino lige narodov. To bi bil lep uspeh Kekove čete, ki bi zadržala tudi status najboljše zmagovalke štirih skupin lige C, s čimer bi se znašla tudi na čakalnem seznamu dobitnikov vozovnic za udeležbo v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022 in se povzpela na deveto mesto.

Spomnimo se, da bo na SP 2022 nastopilo le 13 evropskih reprezentanc. Deset se jih bo uvrstilo neposredno prek kvalifikacij (deset zmagovalcev kvalifikacijskih skupin), tri pa prek dodatnih kvalifikacij, ki se bodo igrale dvokrožno. V njih bo nastopilo 12 izbranih vrst, deset drugouvrščenih reprezentanc v kvalifikacijskih skupinah ter dva zmagovalca skupin lige narodov, med katerimi bi se lahko v primeru idealnega scenarija znašla tudi Slovenija!

Šest tekem, pa še brez zmage Slovenije

Bo Jan Oblak v sredo nared za vroče gostovanje v Grčiji? V Madridu pozorno spremljajo njegovo zdravniško stanje, saj čaka Atletico v soboto veliki derbi španskega prvenstva proti Barceloni. Foto: Reuters Izbranci Matjaža Keka se bodo pomerili z Grčijo, ki se je v preteklosti večkrat izkazala za zelo neugodnega tekmeca. Slovenija je do zdaj z Grčijo odigrala šest medsebojnih tekem, a ni še nikoli izkusila slasti zmage. Trikrat je remizirala, nazadnje pred dvema mesecema v Stožicah (0:0), trikrat pa ostala praznih rok.

Selektor Matjaž Kek bo imel za razliko od nedeljskega dvoboja proti Kosovu širši nabor kandidatov, saj se v ekipo vrača Jaka Bijol, ki je odslužil kazen rumenih kartonov, nastopil pa bi lahko tudi kapetan Jan Oblak, ki je nedeljsko srečanje izpustil zaradi bolečin v rami.

V drugi tekmi tretje skupine lige C se bosta v Prištini pomerila Kosovo in Moldavija. Če ne bo zmage gostov, bo zadnje mesto v skupini osvojila Moldavija, ki bi jo tako čakale dodatne kvalifikacije za izpad v ligo D. Iz lige C se namreč v najslabšo kakovostno skupino lige narodov selita dve reprezentanci.

Portugalska dolgoletni trn v hrvaški peti

Kdo bo danes boljše volje po koncu dvoboja v Sevilli? Kapetan Španije Sergio Ramos ali selektor Nemčije Joachim Löw? Foto: Reuters Danes bo v ligi narodov zelo zanimivo v Sevilli. Med poslastico večera bosta o zmagovalki skupine lige A odločali Španija in Nemčija. Gostom za ubranitev prvega mesta zadošča že točka, gostitelji pa še vedno ne morejo pozabiti na zapravljene priložnosti z zadnje tekme v Švici, ko so osvojili le točko (1:1). Kapetan Sergio Ramos, novi rekorder evropskega nogometa, saj je za rdečo furijo zaigral kar 177-krat, je streljal kar dva kazenska udarca. V boju za obstanek se bosta pomerili Švica in Ukrajina. Gostitelji za skok na tretje mesto potrebujejo nujno zmago, gostje pa bodo dvoboj odigrali močno oslabljeni, saj bo zaradi okužb z novim koronavirusom manjkalo kar sedem "prvokategornikov".

Za zdaj si je nastop na zaključnem turnirju lige narodov, na katerem bodo prihodnje leto nastopile zmagovalke štirih skupin lige A, edina zagotovila Francija. Galski petelini so si prvo mesto zagotovili še pred zadnjim krogom, tako da lahko danes na Stade de Francu v predmestju Pariza proti Švedski nastopijo brez pritiska. Selektor svetovnih prvakov Didier Deschamps bi se lahko odločil za kombinirano postavo, polno imen, ki se še potegujejo za vstop v najboljšo enajsterico, kar bi bila lahko voda na mlin Švedski. Skandinavci so pred zadnjim krogom v najslabšem položaju in jim grozi izpad v ligo B. Če bi danes vknjižili boljši rezultat od Hrvaške, bi se izognili selitvi v nižji razred, slovenska južna soseda pa bi doživela še en udarec.

Portugalska je v osmini finala EP 2016 izločila Hrvaško po podaljšku (1:0), po izpadu pa Luka Modrića ni mogel zadrževati solza. Tolažil ga je tudi takratni klubski soigralec Cristiano Ronaldo, s katerim si je Dalmatinec delil slačičnico do leta 2018. Foto: Reuters

Aktualna svetovna podprvakinja bo svojo kožo reševala na praznem Poljudu v Splitu proti neugodni Portugalski. Njen kapetan in prvi strelec Cristiano Ronaldo je lačen zadetkov. Za absolutnim strelskim rekordom Iranca Alija Daeija (109) zaostaja le sedem golov (102), Portugalski pa gre v prid podatek, da ji Hrvaška zelo leži, saj jo je na šestih medsebojnih srečanjih kar petkrat premagala, enkrat pa remizirala. Izločila jo je tudi na zadnjem Euru v Franciji, v osmini finala po napetih podaljških. V ospredju bo zvezdniški obračun nekdanjih soigralcev Luke Modrića in CR7.

Norvežani na Dunaj z B-reprezentanco

Nogometaši BiH se bodo po tekmi z Italijo poslovili od najmočnejše skupine lige narodov. Foto: Reuters V sredo bosta skušala vodilna položaja v skupinah lige A zadržati Italija in Belgija. Načrte jima lahko prekrižata Nizozemska in Danska, od elite pa se poslavljata Bosna in Hercegovina ter Islandija, ki bosta tako v tretji izvedbi lige narodov (predvidoma leta 2022) nastopili v ligi B. V njej bi se lahko merili tudi proti Sloveniji, če se bo ta iz Aten vrnila neporažena in bo osvojila prvo mesto v svoji skupini.

V ligi narodov je bila do zdaj odigrana velika večina srečanj, zaradi koronavirusa se nista pomerili le Romunija in Norveška. To je bil dvoboj 5. kroga, prestavljen zaradi strogih norveških ukrepov v boju proti novemu koronavirusu. Vsi nogometaši, tudi prvi zvezdnik Erling Braut Haaland, so morali v 10-dnevno karanteno. Avstriji se v prvi skupini lige B nasmiha napredovanje med elito, saj vodi, v zadnjem krogu pa bo pričakala Norveško, ki prihaja na Dunaj z B-reprezentanco in nadomestnim selektorjem Leifom Smerudom. Vse kaj drugega kot zmaga Avstrije bi bilo veliko presenečenje.