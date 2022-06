Hrvati jubilej kronali z zgodovinsko zmago

Vse oči v Ligi narodov so bile v ponedeljek usmerjene v obračun zadnjih finalistov s SP 2018 Francije in Hrvaške. Slednja je z zadetkom kapetana Luke Modrića prvič v zgodovini premagala galske peteline in na najlepši način proslavila 110. let hrvaške nogometne zveze. Slovenska nogometna reprezentanca je naporen junijski ciklus lige narodov končala z nedeljskim remijem proti Srbiji. Pod vodstvom Boštjana Cesarja, ki nadomešča obolelega Matjaža Keka, je v polnih Stožicah po prvem polčasu zaostajala z 0:2, a nato po zadetkih Adama Gnezde Čerina in Benjamina Šeška, izenačila na 2:2.

Tekmovalni ciklus lige narodov, kakršnega še ni bilo, saj bo večina članic evropske nogometne družine (z izjemo kaznovane Rusije) v poldrugem tednu odigrala kar štiri tekme, se končuje s tekmami četrtega kroga.

V ponedeljek zvečer sta bili v središču pozornosti Francija in Hrvaška. Prejšnji teden sta se pomerili v Splitu, obračun pa se je končal brez zmagovalca (1:1). Slovenski sosedi do večernega srečanja niso še nikoli v zgodovini premagali galskih petelinov, ki bodo letos v Katarju branili naslov svetovnih prvakov, a to se je zdaj spremenilo.

Hrvati so povedli že v 5. minuti, ko je po prekršku Ibrahimaja Konateja 11-metrovko izkoristil Luka Modrić. Francozi so nato prevzeli pobudo, a brez resnih akcij v konici napada, Hrvati pa so z disciplinirano igro branili prednost. Tudi v nadaljevanju so bili boljši Francozi, najlepšo priložnost je v 61. minuti zapravil Kylian Mbappe, izkazal pa se je tudi vratar Ivica Ivušić. Na drugi strani je v 72. minuti zagrozil Lovro Majer. Francozi so še enkrat pritisnili, a je izid ostal nespremenjen. Kapetan vatrenih je bil na koncu edini strelec na tekmi, tako da so se Hrvati veselili sploh prve zmage v zgodovini nad Francozi. In to prav na dan, ko njihova nogometna zveza praznuje 110 let.

Na drugi tekmi skupine so vodilni Danci z 2:0 premagali Avstrijo.

Haris Seferović se je vpisal v zgodovino kot strelec najhitrejšega zadetka v ligi narodov. Foto: Reuters V elitni skupini A2 je prišlo v nedeljo do menjave na vrhu. Španci so bili doma boljši od Češke, Portugalcem pa se je ponesrečilo gostovanje v Švici, kjer je mrežo evropskih prvakov iz leta 2016 že v 1. minuti zatresel Haris Seferović. Napadalec Benfice je za zadetek potreboval le 57 sekund in poskrbel za najhitrejši gol v zgodovini tekmovanja. Švicarji so zadržali prednost do konca in tako osvojili prve točke v letošnjem tekmovanju.

Slovenci po preobratu remizirali s Srbi

"Slovenska" skupina B4 je bila dejavna v nedeljo, Slovenija pa je brez kaznovanega dvojca (manjkala sta Petar Stojanović in Miha Blažič) v polnih Stožicah, v katerih ni manjkalo zlasti bučnih srbskih navijačev, po zaostanku z 0:2 remizirala z udeleženko letošnjega SP Srbijo.

Boštjan Cesar in Dragan Stojković sta se razšla brez zmagovalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovensko zasedbo je ob odsotnosti Matjaža Keka, ki je bil pred dnevi pozitiven na testiranju za novi koronavirus, znova vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar in spravil selektorja Srbije Dragana Stojkovića v slabo voljo. Srbom se je nasmihala zmaga, po prvem polčasu so vodili z 2:0 in predvladovali na igrišču, a so gostitelji v nadaljevanju krenili furiozno in zgolj v devetih minutah izenačili na 2:2!

Veselje 19-letnega dragulja slovenskega nogometa Benjamina Šeška po izenačujočem zadetku za 2:2. Foto: Grega Valančič/Sportida

V polno sta zadela Adam Gnezda Čerin in Benjamin Šeško ter poskrbela za prvo domačo točko Slovenije, odkar nastopa v drugi najmočnejši skupini lige narodov. S tem so se Slovenci delno oddolžili Srbiji za prepričljiv poraz v Beogradu (1:4).

Slovenija bo septembra gostovala na Švedskem, v Ljubljano pa prihaja Norveška.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Liga narodov, 4. krog: Liga B:

Skupina 4:

Nedelja, 12. junij:

Slovenija : Srbija 2:2 (0:2)

Gnezda Čerin 48., Šeško 54.; A. Živković 8., A. Mitrović 35.; R.K.: Rajković 90./Srbija (na klopi)



Norveška : Švedska 3:2 (1:0)

Haaland 10., 54./11-m, Sorloth 77.; Forsberg 62., Gyökeres 90.+5 Lestvica:

1. Norveška 4 tekme - 10 točk

2. Srbija 4 - 7

3. Švedska 4 - 3

4. Slovenija 4 - 2

Srbija ostaja brez zmage na slovenskih tleh Pred 11 leti je Sloveniji zmago nad Srbijo v Mariboru zagotovil zadetek Dareta Vršiča. Foto: Vid Ponikvar Srbska reprezentanca je v nedeljo gostovala četrtič v Sloveniji. Najprej se je dvakrat predstavila na stadionu za Bežigradom, na katerem se je vselej razšla s Slovenijo z neodločenim rezultatom 1:1. Najprej pred 21 leti še kot ZR Jugoslavija, nato še leta 2004, ko je v Ljubljani gostovala izbrana vrsta Srbije in Črne gore. Nato so se Srbi mudili v Sloveniji leta 2011, takrat je slovensko reprezentanco že vodil Matjaž Kek, ki tokrat zaradi okužbe z novim koronavirusom ni mogel voditi gostiteljev v Ljubljani. V Ljudskem vrtu so najboljši srbski nogometaši prvič gostovali v Sloveniji v dresu samostojne Srbije in doživeli prvi poraz (0:1), v nedeljo pa so v polnih Stožicah, kjer ni manjkalo srbskih navijačev, znova ostali brez zmage. Čeprav so vodili že z 2:0, se je dvoboj po preobratu Slovenije končal z 2:2.

Erling Haaland je v dveh skandinavskih derbijih zatresel mrežo Švedske kar štirikrat. Foto: Guliverimage

V drugi tekmi skupine B4 je Norveška v skandinavskem obračunu še drugič v tem mesecu vzela mero Švedski. Vikingi so zmagali s 3:2, z dvema zadetkoma in asistenco pa je izstopal Erling Braut Haaland. V tej ligi narodov je dosegel že pet zadetkov. Brez njega je ostal le na tekmi proti Sloveniji! Norvežani so tako povišali prednost pred zasledovalci.

Za konec torkova klasika med Nemčijo in Italijo

Četrti krog lige narodov bo sklenjen v torek, ko bo v ospredju nogometna klasika, spopad velikanov med Nemčijo in Italijo. Elf je nanizal tri remije, tokrat pa bo v Mönchengladbachu lovil prvo zmago. Evropski podprvak Anglija še čaka na prvo zmago v tej izvedbi lige narodov. Jo bo dočakal na domači tekmi proti Madžarski, ki se v nasprotju z napovedmi odlično kosa s favoriti in je na treh tekmah osvojila že štiri točke? Dvoboj bo odigral na stadionu Molineux v Wolverhamptonu.

V skupini A4 bo vodilna Nizozemska v Rotterdamu pričakala Wales, zadnjega evropskega potnika na SP 2022, Poljska pa se bo skušala v Varšavi maščevati Belgiji za boleč "teniški" poraz, ko je pred dnevi kljub začetnem vodstvu doživela ponižanje (1:6) in na lestvici padla na tretje mesto.

Liga narodov, 4. krog: Liga A:

Skupina 1:

Ponedeljek, 13. junij:

Francija : Hrvaška 0:1 (0:1)

Modrić 5./11m



Danska : Avstrija 2:0 (2:0)

Wind 21., Skov Olsen 37.



Lestvica:

1. Danska 4 tekme - 9 točk

2. Hrvaška 4 - 7

3. Avstrija 4 - 4

4. Francija 4 - 2 Skupina 2:

Nedelja, 12. junij:

Španija : Češka 2:0 (1:0)

Soler 24., Sarabia 75. Švica : Portugalska 1:0 (1:0)

Seferović 1. Lestvica:

1. Španija 4 - 8

2. Portugalska 4 - 7

3. Češka 4 - 4

4. Švica 4 - 3 Skupina 3:

Torek, 14. junij:

20.45 Nemčija - Italija

20.45 Anglija - Madžarska Lestvica:

1. Italija 3 - 5

2. Madžarska 3 - 4

3. Nemčija 3 - 3

4. Anglija 3 - 2 Skupina 4:

Torek, 14. junij:

20.45 Nizozemska - Wales

20.45 Poljska - Belgija Lestvica:

1. Nizozemska 3 - 7

2. Belgija 3 - 4

3. Poljska 3 - 4

4. Wales 3 - 1 Liga B:

Skupina 1:

Torek, 14. junij:

18.00 Armenija - Škotska

20.45 Ukrajina - Irska Lestvica:

1. Ukrajina 2 - 6

2. Irska 3 - 3

3. Škotska 2 - 3

4. Armenija 3 - 3 Skupina 2:

Ponedeljek, 13. junij:

Islandija : Izrael 2:2 (1:1)

Thorsteinsson 9., Helgason 60.; Gretarsson 35./ag, Peretz 67. Lestvica:

1. Izrael 3 - 5

2. Islandija 3 - 3

3. Albanija 2 - 1

4. Rusija / Skupina 3:

Torek, 14. junij:

20.45 Bosna in Hercegovina - Finska

20.45 Romunija - Črna gora Lestvica:

1. BiH 3 - 5

2. Finska 3 - 4

3. Črna gora 3 - 4

4. Romunija 3 - 1 Liga C:

Skupina 1:

Torek, 14. junij:

20.45 Luksemburg - Ferski otoki

20.45 Turčija - Litva Lestvica:

1. Turčija 2 - 6

2. Luksemburg 2 - 6

3. Ferski otoki 3 - 3

4. Litva 3 - 0 Skupina 2:

Nedelja, 12. junij:

Severna Irska : Ciper 2:2 (0:1)

McNair 71., Evans 90.+4; Kakoullis 32., 51.



Grčija : Kosovo 2:0 (0:0)

Giakoumakis 71., Mantalos 90.+9 Lestvica:

1. Grčija 4 - 12

2. Kosovo 4 - 6

3. Severna Irska 4 - 2

4. Ciper 4 - 2 Skupina 3:

Ponedeljek, 13. junij:

Kazahstan : Slovaška 2:1 (2:0)

Vorogovskiy 18., Astanov 39.; Bero 51.; R.K. Duda 87./Slovaška



Azerbajdžan : Belorusija 2:0 (0:0)

Emreli 76., Sheydayev 90.+3 Lestvica:

1. Kazahstan 4 - 10

2. Slovaška 4 - 6

3. Azerbajdžan 4 - 4

4. Belorusija 4 - 2 Skupina 4:

Nedelja, 12. junij:

Severna Makedonija : Gibraltar 4:0 (4:0)

Bardhi 4., Miovski 14., 16., Čurlinov 31.



Gruzija : Bolgarija 0:0 Lestvica:

1. Gruzija 4 - 10

2. Severna Makedonija 4 - 7

3. Bolgarija 4 - 3

4. Gibraltar 4 - 1 Liga D:

Skupina 1:

Torek, 14. junij:

18.00 Moldavija - Andora

20.45 Liechtenstein - Latvija Lestvica:

1. Latvija 3 - 9

2. Moldavija 3 - 4

3. Andora 3 - 4

4. Liechtenstein 3 - 0 Skupina 2:

Nedelja, 12. junij:

Malta : San Marino 1:0 (0:0)

Muscat 50. Lestvica:

1. Estonija 2 - 6

2. Malta 3 - 6

3. San Marino 3 - 0