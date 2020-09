Ognjeni krst Jana Oblaka

Izbranci Matjaža Keka bodo danes v praznih Stožicah proti Grčiji v uvodnem dejanju druge izvedbe lige narodov naskakovali zgodovinsko zmago, sploh prvo v omenjenem tekmovanju. V tretji skupini lige C bodo poskušali s prevetreno postavo premagati nekdanjega evropskega prvaka iz leta 2004. Derbi večera bo v Stuttgartu, kjer se bosta pomerili evropski velesili Nemčija in Španija.

V konici napada bi lahko od prve minute zaigral Andraž Šporar (Sporting), na priložnost upa tudi Miha Zajc (Fenerbahče). Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenska članska nogometna reprezentanca je v slabih treh desetletjih, odkar se dokazuje v mednarodnih tekmovanjih, dosegla kar nekaj odmevnih uspehov. Nogometaši iz ene manjših evropskih dežel, ki šteje dva milijona prebivalcev, so se dvakrat prek kvalifikacij uvrstili na svetovno prvenstvo (2002 in 2010), enkrat zaigrali na evropskem prvenstvu (2000) in še dvakrat izpadli v dodatnih kvalifikacijah za Euro (2003 in 2015).

Lepih trenutkov je bilo ogromno, ker pa se v športu vzponi pogosto prepletajo tudi s padci, po drugi strani ni manjkalo kvalifikacijskih ciklusov, v katerih je Slovenija zaostala za načrtovanimi cilji. To se ji je pripetilo tudi leta 2018, ko je Evropska nogometna zveza (Uefa) predstavila krstno izvedbo novega tekmovanja, lige narodov, slovenska reprezentanca pa je v druščini Norveške, Bolgarije in Cipra osvojila le tri točke in se znašla na repu razpredelnice. Na šestih tekmah je ostala brez zmage. Nova priložnost, da jo končno okusi v ligi narodov, se ji ponuja danes. V sedmem poskusu.

Bo šlo v sedmo vendarle v rado?

Slovenska izbrana vrsta, ki je na zadnjem treningu izrazila močno podporo manjkajočemu asu Josipu Iličiću, želi v nov ciklus vstopiti z zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida Kekova četa bo naskakovala zgodovinsko zmago, ki bi bila hkrati tudi prva nad Grčijo, s katero je Slovenija odigrala pet tekem (dva remija in trije porazi), pa tudi prva po letu 2004, ko gre za uvodne tekme novega (kvalifikacijskega) ciklusa. Selektor Matjaž Kek jo bo proti nekdanjim evropskim prvakom (2004) v praznih Stožicah lovil s prevetreno zasedbo, v kateri manjkajo številni igralci, brez katerih si v zadnjih letih ni mogel zamisliti udarne enajsterice.

Manjkajo Josip Iličić, Bojan Jokić, Benjamin Verbič, Jasmin Kurtić (zaradi kazni bo preskočil tekmo z Grčijo, bo pa pripravljen za nedeljski obračun z Moldavijo), Rene Krhin, Tim Matavž, Aljaž Struna, Domen Črnigoj, Robert Berić in Roman Bezjak, selektor pa napoveduje, da bi lahko danes krstni nastop v državnem dresu - Slovenija bo proti Grčiji zaigrala v novi podobi igralne opreme - dočakalo kar nekaj novincev. Izmed aktualnih kandidatov so še brez nastopa za reprezentanco Mitja Lotrič, Dejan Petrović, Nino Kouter, Saša Aleksander Živec, Blaž Kramer in Matjaž Rozman.

Kek kljub oslabljeni zasedbi ne skriva želje, da tekmovanje začne z zmago in prekriža načrte Grčiji, ki pod vodstvom Nizozemca Johna van't Schipa išče pot iz krize, zaradi katere je zamudila kar nekaj zadnjih velikih tekmovanj.

Jan Oblak bo danes ob odsotnosti Bojana Jokića nosil kapetanski trak. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kapetanski trak bo danes nosil Jan Oblak, ki bo branil na prvi tekmi lige narodov, saj leta 2018, ko sta Slovenijo v omenjenem tekmovanju vodila Tomaž Kavčič (štiri tekme) in Igor Benedejčič (dve), ni sodeloval.

Derbi današnjega večera bo v Stuttgartu med Nemčijo in Španijo, kjer se bo predstavilo kar nekaj nogometašev Bayerna, aktualnega evropskega prvaka, v petek bo zanimivo v soseščini Slovenije, kjer se bosta v Firencah udarili Italija ter Bosna in Hercegovina.

V ligi narodov branijo naslov Portugalci, ki bodo prvič na delu v soboto, ko bodo gostili Hrvaško. Za lovoriko kandidira le 16 ekip, ki sodeluje v najmočnejši ligi A, o zmagovalcu pa se bo na zaključnem turnirju odločalo prihodnje leto.