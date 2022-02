Kamplov Leipzig proti ruskemu velikanu, a ne v Moskvi

Znani so pari osmine finala evropske lige. V boju za lovoriko vztrajata še dva kluba s slovenskima legionarjema. To sta RB Leipzig Kevina Kampla in pa Atalanta Josipa Iličića, pri kateri pa se izkušeni Kranjčan ne nahaja na seznamu kandidatov za nastope v Evropi. Edini italijanski predstavnik v osmini finala se bo pomeril z Bayerjem iz Leverkusna, rdeče bike iz Leipziga pa čakata obračuna z moskovskim Spartakom, ki bo moral domačo tekmo proti Kamplu in druščini odigrati na nevtralnem prizorišču.