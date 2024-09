Ljubosumni na ligo prvakov, kjer je bistveno več Slovencev

V tej sezoni ne manjka slovenskih legionarjev v ligi prvakov. V uvodnem krogu so prejšnji teden nastopili Jan Oblak, Benjamin Šeško, Timi Max Elšnik, Kenan Bajrić, Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, med kandidati so bili še Kevin Kampl, Vanja Drkušić in Arjan Malić. Za razliko od največjega tekmovanja, kjer mrgoli zvezdnikov, pa bo dosti manj slovenskih legionarjev v ligi Europa. Čar ligaškega dela, potekal bo natanko tako kot v ligi prvakov, le da bodo neprimerno manjši zaslužki, bosta okusila le dva. Le trenutno poškodovani Nino Žugelj (Bodo/Glimt) in pa Žiga Lipušček (RFS).

Liga Europa, ki je v evropski klubski nogomet vstopila kot naslednica pokala Uefa, slednji pa je pred tem zamenjal Pokal velesejemskih mest, je že dolgo primorana živeti v senci elitnega tekmovanja. Največje pozornosti, blišča in bogastva so deležni udeleženci lige prvakov, preostalim pokalom, na čelu z ligo Europa, ki ji po novem nekaj let dela družbo še konferenčna liga, pa preostanejo le drobtinice. Večinoma igrajo le ob četrtkih.

Slovenske barve zastopata Lipušček in Žugelj

Žiga Lipušček nastopa za latvijskega prvaka RFS. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Tokrat, ko bo v tem tednu napočil trenutek za uvodni krog evropske lige, bo nekoliko drugače. Ekskluzivno bo namreč cel teden namenjen le ligi Europa, tako da bo prva polovica tekem (9) odigranih v sredo, druga pa v četrtek. Slovenski ljubitelji nogometa bodo spremljali na delu veliko uglednih in močnih evropskih klubov, pogrešali pa večje število slovenskih legionarjev.

Na delu bosta le dva. Žiga Lipušček, ki je postal obrambni steber in občasni kapetan latvijskega prvaka RFS iz Rige, ne bo prvič okusil dolge evropske jeseni s klubom z Baltika, podobno velja za mladega krilnega napadalca Nina Žuglja, ki se dokazuje pri norveškem prvaku Bodo/Glimt, a zaradi poškodbe že več kot dva meseca ni kandidiral za srečanje.

Nino Žugelj ni za norveškega prvaka Bodo/Glimt zaigral že vse od sredine julija. Foto: www.alesfevzer.com

Mladi Korošec, ki je sestavljal tudi Kekovo zasedbo na letošnjem Euru, se bo skušal čimprej vrniti in okusiti slast igranja v drugem največjem evropskem nogometnem pokalu.

Finale v Bilbau, veliko kandidatov za naslov

Med favoriti za osvojitev naslova je tudi londonski velikan Tottenham. Foto: Reuters Podobno kot v ligi prvakov bo tudi liga Europa v sezono 2024/25 vstopila v novi preobleki. Skupinski del bo zamenjal ligaški del, v katerem je vseh 36 udeležencev zbranih na isti razpredelnici. Vsi klubi bodo odigrali osem tekem z osmimi različnimi tekmeci, štiri doma in štiri v gosteh, sklepno dejanje pa se obeta 21. maja 2025 na stadionu San Mames v Bilbau, kjer bi morale po prvotnem načrtu potekati tudi tekme Eura 2024, a so bile pozneje zaradi pandemije koronavirusa prestavljene v Sevillo.

Nastopili bodo štirje nekdanji evropski prvaki. Ajax Amsterdam, Manchester United, Porto in Steaua iz Bukarešte, ki je v zadnjem obdobju zaživela na nogometnem zemljevidu v novi preobleki pod imenom FCSB.

V ligi Europa nastopa tudi Eintracht Frankfurt, zmagovalec tekmovanja iz leta 2022. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na seznamu glavnih kandidatov prevladujeta angleška velikana Manchester United in Tottenham, zelo visoko kotirata tudi rimska kluba Roma in Lazio, ogromne motivacije, saj bo finale v Baskiji, pa ne skrivata tudi Athletic Bilbao in Real Sociedad iz bližnjega San Sebastiana. Zanimivo je, da bodo v ligaškem delu nastopili vsi trije največji klubi iz Istanbula. To so Galatasaray, Fenerbahče, ki ga je poleti zapustil Miha Zajc, ter Bešiktaš. Med klubi, ki jim pripisujejo večje možnosti za uspeh, sta tudi nemška Eintracht Frankfurt, ki je leta 2022 osvojil lovoriko, in Hoffenheim, visoko merita tudi francoska predstavnika Lyon in Nice, vselej pa je blizu evropske elite tudi portugalski Porto.

Izraelci nastopajo v Srbiji Maccabi Tel Aviv bo moral zaradi nemirnega dogajanja v Izraelu domače tekme igrati na nevtralnem prizorišču. Odločil se je, da bo gostil tekme na stadionu Partizana v Beogradu.

V ligi Europa bo zaživel enak tekmovalni koncept kot v ligaškem delu lige prvakov. Najboljših osem ekip iz glavnega dela tekmovanja se bo neposredno prebilo v osmino finala, ekipe med 9. in 24. mestom pa čakata dve tekmi razigravanja za preboj med 16. ekipe od 25. mesta navzdol bodo končale mednarodne nastope.

