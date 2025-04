Zoran Dragić je z Bilbaom na povratni tekmi finala sicer klonil proti Paoku v Solunu (82:84), a so Baski na prvi tekmi doma zmagali z višjo prednostjo (72:65). Pot do prve evropske lovorike v zgodovini kluba je Bilbao tlakoval na domači tekmi, na tistem obračunu je Dragić dosegel devet točk. Na povratni tekmi je slovenski veteran dvoboj končal s šestimi točkami, tremi skoki in dvema asistencama.

Zato pa Dragiću in soigralcem ne gre vse po načrtih v španskem državnem prvenstvu. V ligi ACB trenutno zasedajo 15. mesto, 19. poraz jim je zadala Murcia, ki je zmagala s 83:80. Dragić je dosegel po tri točke in skoke ter podajo. Lleida Eda Murića je z 79:96 izgubila z Andoro, Murić je na parketu prebil deset minut, a brez statističnega učinka. Se je pa zmage 97:87 nad Zaragozo veselila Gran Canaria. Žiga Samar je prispeval devet točk, skok in podajo. Mike Tobey je dodal deset točk, osem skokov in podajo.

Miha Lapornik Foto: www.alesfevzer.com Burgos si je že tri kroge pred koncem španske druge lige po zmagi nad Fuenlabrado 87:74 priigral naslov prvaka druge lige ter napredovanje v elitno ligo ACB. Nekaj dni kasneje je bil s 84:81 boljši še od Gipuzkoe. Pomembno vlogo pri uspehu je imel Miha Lapornik, k zmagama je prispeval 14 točk in skok oziroma štiri točke in dve podaji.

V ligi BNXT je Kortrijk, za katerega Leon Stergar tokrat ni zaigral, z 80:105 izgubil proti zasedbi LWD Basket. Kljub porazu je moštvo slovenskega reprezentanta tri kroge pred koncem rednega dela lige še naprej vodilno na lestvici. Na Tajvanu Žiga Dimec s TSG GhostHawks v polfinalu moči meri proti Fubon Braves. Slednji trenutno vodijo z 2:1 v zmagah. Prvi dve tekmi so dobili z 91:79 in 108:105, tretja pa je s 111:104 pripadla Tainanu. Gregor Hrovat v Franciji ni imel tekme, saj je bil na sporedu zaključek pokalnega tekmovanja, ki ga je lani osvojil prav Dijon. Tokrat je po porazu proti kasnejšemu zmagovalcu Parizu obstal v četrtfinalu. V nemškem prvenstvu je tretjeuvrščeni Braunschweig zabeležil prepričljivo zmago 94:74 na gostovanju pri Heidelbergu. Luka Ščuka je bil s 14 točkami in štirimi skoki med vodilnimi igralci tekme.