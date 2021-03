Ljubljančan po skoraj sedmih letih proti Mourinhu

V boju za lovoriko je ostalo še 16 ekip iz Anglije (po 3), Španije, Italije in Ukrajine (vsi po 2), Češke, Grčije, Hrvaške, Nizozemske, Norveške, Škotske in Švice. Kandidata za naslov ima tako še 11 držav.

Stojanović na klopi, Verbiča ni med kandidati

Petar Stojanović je imel v prejšnji evropski sezoni opravka z angleškim velikanom Manchester Cityjem, v tej pa se bo njegov zagrebški Dinamo pomeril s Tottenhamom. Foto: Reuters Predstavila se bosta tudi dva kluba, ki računata na slovenska legionarja. To sta soimenjaka Dinamo Zagreb in Dinamo Kijev. Hrvaški prvak bo zvečer gostoval v Londonu pri zvezdniškem Tottenhamu, ki ga vodi Jose Mourinho. Petar Stojanović bo najverjetneje čakal na priložnost na klopi za rezervne igralce, v začetni enajsterici pa bo na ''njegovem'' položaju desnega bočnega branilca zaigral nekdanji Kekov izbranec na Reki Makedonec Stefan Ristovski.

Zanimivo je, da se je Ljubljančan v Evropi že pomeril z zasedbo Mourinha. Pred sedmimi leti se je v dresu Maribora dvakrat pomeril proti Chelseaju. V Londonu je doživel hud poraz (0:6), v Ljudskem vrtu pa ob vsesplošnem navdušenju polnega stadiona proslavljal odmevno točko (1:1). Zagrebčani v tej evropski sezoni sploh še niso doživeli poraza, v 1/16 finala pa so po dveh zmagah izločili ruskega predstavnika iz Krasnodarja. Ukrajinski podprvak se bo v boj z rumeno podmornico podal brez Benjamina Verbiča, ki se vrača po poškodbi in ne kandidira za omenjeni dvoboj.

Derbi velikanov na Old Traffordu brez številnih asov

Največji adut Manchester Uniteda je Portugalec Bruno Fernandes. Foto: Reuters Derbi večera bo na Old Traffordu, kjer bosta v spopadu evropskih velikanov, večkratnih prvakov, obračunala Manchester United in AC Milan. Obema gre v svojih prvenstvih zelo dobro, saj zaostajata le za enim tekmecem. Prav za tistim, ki prihaja iz istega mesta. United gleda v hrbet Cityju, Milan pa Handanovićevem Interju, ki je lani v finalu evropske lige izgubil proti Sevilli. Pri gostih zaradi poškodbe ne bo zaigral nekdanji rdeči vrag Zlatan Ibrahimović, poleg Šveda bo pri rdeče-črnih manjkalo še nekaj zelo znanih imen (Hrvata Ante Rebić in Mario Mandžukić, Francoz Theo Hernandez, Alžirec Ismael Bennacer in Turek Hakan Calhanoglu), najmočnejše zasedbe pa ne bodo imeli na voljo tudi gostitelji. Pogrešali bodo poškodovanega dobrotnika Marcusa Rashforda, francoskega zvezdnika Paula Pogbaja, Urugvajca Edinsona Cavanija in Nizozemca Donnyja van de Beeka.

Zmagovalec evropske lige si bo zagotovil udeležbo v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2021/22, kar je mikavna nagrada za vse, zlasti za tiste bogate klube iz najmočnejših prvenstev, ki niso povsem pri vrhu razpredelnic. To sta denimo Arsenal in Tottenham v Angliji, pa Villarreal in Granada v Španiji … Finale bo 26. maja v Gdansku na Poljskem.