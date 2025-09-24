Prejšnji teden je na evropskih zelenicah med tednom kraljevala liga prvakov, ta teden pa bo v ospredju liga Europa. V drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju nastopa 36 klubov, v katerih je šest slovenskih legionarjev. Štirje bodo nastopili že danes. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat bosta s Sturmom gostovala na Danskem, Timi Max Elšnik bo s Crveno zvezdo gostil Celtic, Miha Zajc pa bo z Dinamom v Zagrebu pričakal nekdanje soigralce iz Fenerbahčeja. 31-letni Primorec je v soboto debitiral v hrvaškem prvenstvu in navdušil slovensko južno sosedo. Na Hrvaškem so prepričani, da tako dobrih predstav Zajca ne bo mogel spregledati niti selektor Matjaž Kek.

Danes bo odigranih uvodnih devet srečanj prvega kroga ligaškega dela evropske lige. Dve tekmi se bosta začeli že ob 18.45, na eni izmed njih, tisti na Danskem, pa bosta na delu kar dva slovenska reprezentanta. To sta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, pomembna člena graškega Sturma, ki ju čaka gostovanje pri danskem Midtjyllandu.

Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat nimata prijetnih spominov na zadnje gostovanje pri Midtjyllandu. Foto: Reuters

Navijači Sturma še niso pozabili bolečega poraza pri omenjenem klubu (0:2), ki je Sturmu leta 2022 zaprl vrata napredovanja v ligi Europa. Takrat sta barve Sturma na MCH Areni v Herningu branila tudi oba Slovenca, Horvat pa je v pogovoru za Kleine Zeitung dodal, da je nastopil trenutek za Sturmovo maščevanje. Horvat je v odlični formi, v soboto je zatresel mrežo Salzburga in črno-belim pomagal do zmage z 2:0, danes pa bo v začetni enajsterici, saj je njegov neposredni tekmec za mesto v začetni postavi Gruzijec Otar Kiteishvili zaradi osebnih razlogov odpotoval v domovino in ga danes ne bo na Danskem.

Ob 18.45 se bo začel tudi dvoboj v Solunu med PAOK in izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva, edinim izraelskim udeležencem glavnih delov evropskih tekmovanj v tej sezoni. Čeprav ni manjkalo govoric, da bi lahko Evropska nogometna zveza (Uefa) izraelskim klubom po torkovem sestanku vodstva prepovedala nastop v njenih tekmovanjih, se to ni zgodilo.

Zajc proti donedavnim soigralcem

Od leta 2019 je nosil dres Fenerbahčeja, vmes pa bil posojen v Italijo (Genoa) in Francijo (Toulouse). Foto: Guliverimage Zvečer bo pestro tako v Zagrebu kot tudi Beogradu. Na dotrajanem stadionu Maksimir, ki naj bi leta 2029 končno zaživel v novi, moderni preobleki, se bo mudil Fenerbahče. To bo prav posebna čustvena tekma za Miho Zajca. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je za izbrano vrsto nazadnje zaigral pred tremi leti v Köbenhavnu, selektor Matjaž Kek pa ga nato ni uvrstil med potnike na Euro 2024 v Nemčiji, se bo tako pomeril proti donedavnim soigralcem.

Zajc je poleti prekinil sodelovanje s turškim velikanom in se pridružil hrvaškemu podprvaku Dinamu. V dresu zagrebškega kluba je debitiral na pokalni tekmi, kjer je blestel proti nižjeligašu, ognjeni krst v prvenstvu pa je dočakal v soboto na razprodanem Poljudu, kjer je blestel in pomagal Dinamu do veličastne zmage nad Hajdukom z 2:0. Zajc je pustil odličen vtis, si prislužil visoke ocene, hrvaške medije pa je tako očaral, da so v športnem dnevniku Sportske novosti celo zapisali, da bi se moral Matjaž Kek kmalu spomniti na Primorca in ga vrniti v reprezentanco.

Mourinha je nasledil Tedesco

Turškega podprvaka vodi italijansko-nemški trener Domenico Tedesco, ki je pred tem opravljal vlogo belgijskega selektorja. Foto: Guliverimage "Dinamo je dočakal vrhunsko predstavo Mihe Zajca. V Splitu je bil med najboljšimi, tudi Kek ga ne bo verjetno pustil dolgo čakati na ledu," se je izrazil hrvaški novinar Predrag Juričić, ko je nizal pohvale na račun novopečenega zveznega igralca Dinama. Ni edini Slovenec, ki deluje pri zagrebškem klubu, saj je pomočnik trenerja Maria Kovačevića mladi slovenski strateg Sandro Bloudek.

Pri hrvaškem časniku so še izpostavili, da je Zajc v Istanbulu na leto zaslužil 1,7 milijona evrov, v Zagrebu pa so ga pričakali bistveno manjši prejemki, ki pa dokazujejo, kako velika je njegova želja, da znova ujame redno tekmovalno formo in se morda tudi vrne v izbrano vrsto. Izpostavili so tudi njegov vpadljiv značaj, s katerim širi pozitivno ozračje, ter veliko željo, da bi nizal dobre predstave, zmage in osvajal lovorike. V Fenerbahčeju jih v zadnjem obdobju, ko je bil trener sloviti Jose Mourinho, ni dočakal. Danes bo turškega velikana v Zagrebu vodil njegov naslednik Domenico Tedesco.

Elšnik proti škotskim prvakom

V Beogradu bodo na stadionu Rajka Mitića, kjer so na reprezentančnem srečanju nedavno gostovali angleški zvezdniki in Srbijo premagali s kar 5:0, znova gostovali Otočani. Prihaja škotski prvak Celtic, v taboru gostiteljev pa razmišljajo le o tem, kako bi sezono v ligi Europa začeli z zmago. To je v torek pred novinarji izpostavil tudi Timi Max Elšnik.

Timi Max Elšnik bo prvič v karieri nastopil v glavnem delu evropske lige. Foto: Guliverimage

Preostala Slovenca v ligi Europa bosta na delu v sredo. Adam Gnezda Čerin bo s Panathinaikosom gostoval pri Young Boysu v Bernu, Viktoria Plzen pa se bo z Adrianom Zeljkovićem mudila v Budimpešti pri Ferencvarošu.

V prvem krogu evropske lige ne bo manjkalo atraktivnih dvobojev. Kar nekaj jih sestavljajo zgolj klubi iz petih najmočnejših lig v Evropi. Tako bo danes Betis, v prejšnji sezoni finalist konferenčne lige, gostil Nottingham, Nice pa Romo, v sredo pa se obetata spektakla Aston Villa – Bologna, oba kluba sta v prejšnji sezoni nastopala v ligi prvakov, in Stuttgart – Celta Vigo.

V Nici aretirali 101 navijača Rome V Francijo je odpotovalo veliko navijačev Rome. Foto: Reuters Francoska policija je v torek v Nici, dan pred tekmo evropske lige, aretirala 101 navijača Rome. Privrženci rimskega kluba so končali za rešetkami, ker so pri njih našli orožje in nedovoljena klubska obeležja, je sporočila policija. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se italijanski navijači po središču mesta na francoski rivieri sprehajali s palicami, lopatami in "bokserji", pri tem pa dražili Francoze. Policija je še sporočila, da bo na sredini tekmi več kot 400 policistov. "Od včeraj smo v središče Nice napotili več kot 200 policistov, vključno z dvema mobilnima enotama, da bi preprečili vse vrste javnih neredov," je dejal predstavnik policije, ki je navijačem Rome prepovedala razkazovanje vidnih znakov zvestobe klubu. Prepoved velja od torka do četrtka do 10. ure.

Liga Europa, ligaški del (1. krog):

Sreda, 24. september:

Četrtek, 25. september:

Lestvica:

Preberite še: