V živo: šok za Olimpijo, Domžale v težavah

V 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa sodelujeta tudi Olimpija in Domžale. Zmaji v Stožicah pravkar skušajo izkoristiti dobro izhodišče s tekme v Turčiji (2:2) in izločiti Malatyaspor, Domžalčani pa gostujejo v Malmöju in poskušajo po 2:2 v Sloveniji prekrižati načrte trenutno vodilni ekipi švedskega prvenstva.

Nogometaši Olimpije, ki so si napredovanje v 2. krog kvalifikacij zagotovili po stresnem gostovanju v Rigi, danes v Stožicah gostijo Malatyaspor. Iz Turčije so se vrnili z neodločenim rezultatom (2:2), med strelce sta se vpisala Ante Vukušić in Stefan Savić, in si zagotovili dobro izhodišče za povratno srečanje v Ljubljani.

Dvoboj se je začel ob 20. uri, zmaji, ki so v nedeljo na zahtevnem gostovanju v Mariboru osvojili dragoceno točko (0:0 - od 15. minute so igrali z nogometašem manj), pa bodo skušali nadaljevati niz neporaženosti. Pod vodstvom Safeta Hadžića traja že pet tekem. V Stožicah gostijo petouvrščeno turško zasedbo. Že v 15. minuti je moral Hadžić prvič menjati, namesto poškodovanega Asmirja Suljića je vstopil Luka Menalo. V 38. minuti se je Olimpija znašla v težavah. V obdobju, ko ni dišalo po resnih priložnostih, je Endri Cekici povsem nepotrebno prejel drugi rumeni karton in moral predčasno z igrišča. Zmaji so ostali z igralcem manj, gostje pa so že nekaj sekund pozneje dosegli zadetek, a ga je slovaški sodnik Filip Glova zaradi prekrška v napadu razveljavil.

Če bi Ljubljančani preskočili turško oviro, bi se v 3. krogu pomerili z boljšim iz valižansko-srbskega spopada med moštvom Connah's Quay in beograjskim Partizanom. Srbski velikan je na prvi tekmi na Otoku zmagal z 1:0.

Domžale lovijo senzacijo v Malmöju

Če je Olimpija trenutno prvouvrščena v slovenskem prvenstvu, pa na Švedskem, kjer so prvoligaši odigrali že 18 krogov, najbolje kaže Malmöju. S klubom, kjer je člansko kariero začel sloviti Zlatan Ibrahimović, se v 2. krogu kvalifikacij za evropsko ligo merijo Domžale.

Rumeni so na prvi tekmi v mestu ob Kamniški Bistrici pokazali dopadljivo in napadalno igro, na koncu pa s Švedi remizirali (2:2). Na povratno tekmo so v sredo odpotovali z drznim ciljem, da presenetijo favorita in podaljšajo evropsko sezono. Domžale so se po prvi tekmi s Skandinavci dobro spočile, saj konec prejšnjega tedna niso odigrale prvenstvene tekme z Muro, ki je prestavljena na 12. september.

Tekmo v Malmöju so začeli odlično, v vodstvo jih je v 12. minuti popeljal Jamajčan Shamar Nicholson, a je veselje gostov trajalo manj kot deset minut, v 21. minuti je za izenačenje poskrbel Oscar Lewicki. Do konca prvega polčasa sta se mreži zstresli še enkrat, v 32. minuti so v vodstvo prešli domači z zadetkom Markusa Rosenberga, Domžalčani pa so v sodnikovem podaljšku poskrbeli za izenačenje na 2:2. Zadel je 21-letni branilec Sven Karić Šoštarič. Če bi se dvoboj končal z omenjenim rezultatom, bi na jugu Švedske spremljali podaljšek. Da bo obračun vendarle odločen po rednem delu, je v 83. minuti poskrbel Rasmus Bengtsson. Malmö je povedel s 3:2, Domžale pa so se znašle v težavah, saj morajo za napredovanje nujno zatresti mrežo tekmeca, a je časa vedno manj.

Domžalčani so v uvodnem krogu evropskih kvalifikacij po dveh tesnih zmagah izločili malteški Balzan. Če bi se prebili v 3. krog kvalifikacij, bi jih čakal boljši iz obračuna med Vitessejem in Zrinjskim. Uvodni dvoboj na Nizozemskem se je končal brez zmagovalca (1:1).

Šporar in Bajrić uspešna na Kosovu

Andraž Šporar za Slovan zadeva kot po tekočem traku, a na povratni tekmi drugega kroga kvalifikacij se ni vpisal med strelce. Foto: Rok Plestenjak Slovaški prvak Slovan Bratislava je v Prištini ubranil prednost pred najboljšim klubom iz Kosova (2:1). Slovaški klub je na drugi tekmi slavil s 2:0, Andraž Šporar pa je prekinil izjemen niz, saj se je do danes med strelce vpisal kar na zadnjih sedmih klubskih tekmah, tokrat pa se ni znašel med strelci, je pa podal za drugi zadetek slovaških prvakov. Barve Slovana proti Feronikoliju je branil tudi Kenan Bajrić. Šporar je odigral vseh 90 minut, Bajrić je v 68. minuti prejel rumeni karton, igrišče pa je zapustil v 83. minuti.

Danes bo dejavnih še nekaj klubov slovenskih legionarjev. Šerif iz Tiraspola Mateja Palčiča bo doma gostil klub Partizani iz Tirane. Na prvi tekmi je zmagal z 1:0, zmagovalec tega obračuna pa se bo v 3. krogu evropske lige udaril s slabšim iz obračuna med Mariborom in Aikom.

Lokomotiv Plovdiv Alena Ožbolta bo branil prednost dveh zadetkov (2:0) proti Spartaku iz Trnave, Piast Gliwice Uroša Koruna pa proti Rigi (3:2).

Klubi, ki se želijo prek kvalifikacij uvrstiti v skupinski del lige Europa, morajo preskočiti štiri kroge.

Prvi dvoboji bodo odigrani 8., povratni pa 15. avgusta.

