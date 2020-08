Bo Handanović le dočakal prvo lovoriko?

Handanović se je pred sezono 2011/12 iz Udineseja preselil k Interju, a v devetih letih še ni okusil slasti zmage v italijanskih ali evropskih tekmovanjih. Tokrat bi lahko kot kapetan celo dvignil pokal za najboljše moštvo v evropski ligi.

Inter je trikrat osvojil nekdanji pokal Uefa, predhodnika tekmovanja, kot ga poznamo v zdajšnji različici. Nazadnje jim je to uspelo v sezoni 1997/98, po 22 letih pa bodo v finalu izzvali najboljše moštvo v tem tekmovanju.

Sevilla je v tem tisočletju kar petkrat osvojila evropsko ligo. Klub velja za pravega specialista v tem tekmovanju, šesti naslov pa bi bil prvi po letu 2016, ko so bili v finalu boljši od Liverpoola. Angleški in španski klubi so to tekmovanje dobili v zadnjih osmih sezonah, Inter pa lahko to tradicijo prekine.

Sevilla se v ligi Europa počuti kot "otrok v peskovniku". Lovi že svoj šesti naslov. Foto: Reuters

V Nemčiji so na zaključnem turnirju evropske lige, spremenjeni sistem tekmovanja je posledica pandemije novega koronavirusa, na poti do finala ugnali Getafe (2:0), Bayer Leverkusen (2:1) in v polfinalu še Šahtar iz Donjecka s 5:0. Posebej nevaren za vrata Seville bo predvsem napadalni dvojec Romelu Lukaku-Lautaro Martinez.

Andaluzijski velikan bo skušal še z eno čvrsto predstavo v obrambi omejiti Belgijca in Argentinca ter ponoviti predstavo proti Manchester Unitedu v polfinalu (2:1), Wolverhamptonu v četrtfinalu (1:0) ter Romi v osmini finala (2:0).

Liga Europa, finale: Petek, 21. avgust:

21.00 Sevilla - Inter

Najuspešnejše ekipe v ligi Europa: 5 - Sevilla (2006, 2007, 2014, 2015, 2016)



3 - Liverpool (1983, 1976, 2001)

Juventus (1977, 1990, 1993)

Inter (1991, 1994, 1998)

Atletico Madrid (2010, 2012, 2018)



2 - Borussia Mönchengladbach (1975, 1979)

Tottenham (1972, 1984)

Feyenoord (1974, 1984)

Göteborg (1982, 1987)

Real Madrid (1985, 1986)

Parma (1995, 1999)

Porto (2003, 2011)

Chelsea (2013, 2019)

1 - ...

