Mura v četrtek lovi evropske sanje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če so se kvalifikacije za ligo prvakov in konferenčno ligo začele že prejšnji mesec, pa je predtekmovanje evropske lige krajše kot sicer. Ustanovitev novopečene konferenčne lige je razredčila število nastopajočih v kvalifikacijah za evropsko ligo, v kateri popravni izpit čaka vse prvake, ki so izpadli v 2. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Med njimi je tudi Mura, ki se v boju za preboj v skupinski del lige Europa meri z Žalgirisom. Uvodna tekma v Murski Soboti se je končala brez zadetkov, v četrtek pa bo odigrala povratna v Vilni, kjer bo izbrance Anteja Šimundže pričakalo igrišče z umetno travo.

Litovski prvak Žalgiris Vilna je v Murski Soboti ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če bo Mura izločila Žalgiris, si bo zagotovila nastop v play-offu kvalifikacij za evropsko ligo, kjer bi se udarila s Sturmom iz Gradca. To bi bil zgodovinski uspeh, saj bi imeli v tem primeru zagotovljen že najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige. Zaslužila bi tri milijone evrov, če pa bi ji uspel še večji met in bi se uvrstila v skupinski del evropske lige (to je v zgodovini evropskih tekmovanj od slovenskih klubov uspelo le NK Maribor), bi bila nagrada še večja. Mura bi prejela kar 3,63 milijona evrov.

Če bi Mura izpadla proti Žalgirisu, bi imela na voljo še en popravni izpit. V play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo bi iskala vstopnico do novoustanovljenega tekmovanja proti Prištini (Kosovo) oziroma moštvu Bodo/Glimt (Norveška).

Filip Valančič lahko v četrtek izloči azerbajdžanskega prvaka. Foto: Guliverimage

V 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo nastopajo še trije klubi s slovenskimi legionarji. Filip Valenčič bo s finskim prvakom HJK Helsinki gostil Neftči iz Bakuja. Prva tekma se je končala z 2:2, nekdanji napadalec Olimpije pa je prispeval podajo. V slovenskem spopadu se bosta na Cipru pomerila Anorthosis Denisa Popovića in Rapid Dejana Petrovića, ki si je na Dunaju zagotovil veliko prednost.