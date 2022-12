Robert Lewandowski je letošnji dobitnik nogometne nagrade zlata noga, Golden Foot 2022. Gre za nagrado nogometnim igralcem, ki izstopajo po svojih športnih dosežkih in osebnosti. Nagrado lahko podelijo le aktivnim igralcem, starejšim od 28 let, in jo je mogoče osvojiti zgolj enkrat.

Robert Lewandowski Foto: Reuters Deset nominirancev izbere žirija novinarjev, o zmagovalcu pa odloča glasovanje, v katerem sodelujejo navijači, novinarji, nogometni aktivisti in partnerji tega izbora. Dobitnik nagrade pusti trajni pečat z odtisom svojih stopal na promenadi prvakov na obali kneževine Monako. Nagrado podeljujejo od leta 2003. Dogodek poteka vsako leto v Monte Carlu. "Zelo sem vesel in zelo ponosen. V veliko čast mi je prejeti to nagrado, saj vem, koliko truda sem vložil v to, kar sem naredil in kar delam. Zdaj sem lahko ponosen nase, še bolj pa sem ponosen, ko gledam ožji izbor nominirancev za zlato nogo," je zadovoljno priznal Robert Lewandowski.

V preteklosti so to nagrado prejeli Roberto Baggio, Pavel Nedved, Andrij Ševčenko, Ronaldo, Ronaldinho, Francesco Totti, Ryan Giggs, Zlatan Ibrahimović, Andres Iniesta, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo. Lani je žirija izbrala napadalca Liverpoola Mohameda Salaha.

Poljak je bil letos izbran kljub temu, da je bil za nagrado nominiran tudi kapetan reprezentance svetovnih prvakov iz Argentine Lionel Messi, ki tega kipca še ni prejel. Lewandowski je bil v letih 2020 in 2021 izbran za najboljšega nogometaša leta Mednarodne nogometne zveze (Fifa). V letih 2021 in 2022 je prejel tudi nagrado za najboljšega strelca leta evropske nogometne zveze (Uefa). Leta 2021 je Poljak zasedel drugo mesto v glasovanju za zlato žogo v organizaciji France Football.