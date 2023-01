Leta niso pomembna: se Zlatan Ibrahimović vrača v reprezentanco?

Enainštiridesetletni napadalec italijanskega Milana Zlatan Ibrahimović bi lahko v naslednjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2024 spet zaigral za švedsko reprezentanco. Švedski manjka klasični napadalec in Ibra ima kljub letom pokazati in dokazati še marsikaj. Šved balkanskih korenin je v začetku leta svoje mišičasto telo razkazoval na plažah v Miamiju na Floridi, kjer je počitnikoval z družino.

Zlatan Ibrahimović je nazadnje igral maja lani, potem pa je zaradi poškodbe kolena, ki je zahtevala operativni poseg, nadaljevanje lanskega leta posvetil rehabilitaciji.

Za švedsko reprezentanco je nazadnje igral marca lani, na kvalifikacijski tekmi proti Poljski, kjer je Švedska izgubila z 0:2, in kot kaže, bi si v kratkem znameniti rumeno-modri dres lahko znova nadel, je namignil selektor švedske izbrane vrste Janne Andersson.

"Pred kratkim sva se slišala, sva v dobrih odnosih. Če bo okreval po poškodbi in če se bo počutil dobro, potem bo za nas zelo zanimiva možnost. Leta niso pomembna in za njegovo formo me ne skrbi. Veliko daje od sebe v garderobi in na igrišču. Prav fantastično je, kako lahko vpliva na mlade igralce," mu je polaskal selektor.

Švedi se bodo misije Euro2024 lotili 24. marca, ko se bodo pomerili z Belgijo, tri dni pozneje, 27. marca, pa jih čaka še tekma z Azerbajdžanom. Preostali nasprotnici Švedske sta še Avstrija in Estonija.

Ibrahimović je za reprezentanco Švedske odigral 121 tekem in dosegel 62 golov, kar ga uvršča v vrh najboljših strelcev švedske reprezentance v njeni zgodovini. Na zelenice naj bi se vrnil februarja.

