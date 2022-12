Ibrahimović ne zna drugače: za božič spet razdelil javnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je v preteklih letih za božič voščil s fotografijami palčkov, levov in Božičkov z iztegnjenim sredincem, ki ima v vseh jezikih enak pomen, leta 2017 pa javnost razburil s fotografijo sebe kot Jezusa, je kontroverzni Šved bosanskih korenin letos pozornost pritegnil tako z izborom fotografije, ki ga zgoraj brez in z boksarskimi rokavicami prikazuje v ringu, kot tudi z besedilom.

"Vesel božič vam in vašim ženam"

"Vesel božič vam in vašim ženam," je zapisal in očitno spet dregnil v osje gnezdo. V komentarjih pod objavo so mu namreč mnogi očitali, da je objava neprimerna ob najbolj radostnem krščanskem prazniku, ki je namenjen predvsem druženju v krogu družine.

Ibrahimović je sicer že večkrat poudaril, da ne verjame v Boga, ampak verjame izključno in samo vase, pri tem pa dodal, da spoštuje vse vere.

"Želim ti, da v letu 2023 ne zabiješ niti enega gola," je bil nezadovoljen eden od sledilcev, medtem ko mu je drugi zabrusil: "Vidi se, da si z Balkana. Lahko zapustiš Bosno, a Bosna tebe ne more. Želim, da čim prej končaš kariero." Eden od sledilcev ga je opozoril, da besedilo ni preveč simpatično, "kaže na tvojo kmetavzarsko mentaliteto. Velik športnik si, zato moraš biti pozoren na svoje besede. Ogromno ljudi prebira tvoje objave," mu je položil na srce.

Med komentarji je tudi kopica domislic na račun Ibrahimovića. "Legenda pravi, ko Božiček vstopi v Zlatanovo hišo, mu Zlatan podari darila in ne obratno. In še: Zlatan ne praznuje božiča, božič praznuje Zlatana.

Ibrahimović je nedavno obiskal Katar, kjer si je ogledal finale med Argentino in Francijo. Foto: Guliverimage

Ibrahimović, ki še vedno okreva po operaciji kolena, je letos odigral 11 tekem in v dresu AC Milana zabil sedem golov. Italijanski prvoligaš se očitno dobro znajde tudi brez njegove pomoči. Po 19 krogih italijanskega državnega prvenstva za vodilnim Interjem zaostaja zgolj štiri točke.

Kritike tudi zaradi pokojnega Mihajlovića

Ibra je bil nedavno v srbskih medijih deležen ostrih kritik tudi na račun dejstva, da se ni udeležil pogreba tesnega prijatelja, srbskega nogometaša Siniše Mihajlovića, ki je umrl zaradi posledic večletnega boja z levkemijo, niti se mu ni poklonil na družbenih omrežjih.

Levkemija je bila leta 2014 usodna tudi za Ibrahimovićega polbrata Sapka Ibrahimovića.