Žena Zlatana Ibrahimovića o tem, kako sta se spoznala: Videla sem samo njegov velik nos

Rek, da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, še kako drži v primeru nogometnega zvezdnika Zlatana Ibrahimovića in njegove žene Helene Seger. Čeprav se 52-letna Švedinja nerada izpostavlja v javnosti, je razkrila, kako sta se z Zlatanom spoznala. "Ko sem ga prvič videla, me je zaparkiral s svojim ferrarijem. Videla sem le njegov velik nos in zlato uro na roki. Bila sem slabe volje in kričala sem nanj. Mislim, da mu je bilo to všeč," je dejala Segerjeva in čeprav, kot pravi, Zlatan ni bil njen tip moškega, sta se zaljubila.

Mnogi se spominjajo zlatih časov Zlatana Ibrahimovića, ko je zabijal gole pri Milanu, PSG, Barceloni in Interju, le malo ljudi pa ve, kdo je ženska, ki stoji za Ibrahimovićem, tudi ko ne gre vse po načrtih. S Švedinjo Heleno Seger sta srečno poročena in imata dva sinova, Maximiliana in Vincenta.

To je ženska, ki ji je uspelo ukrotiti Ibrahimovića

Helena in Zlatan sta se spoznala leta 2002. Čeprav se 52-letnica nerada izpostavlja v javnosti in utrinkov njihovega družinskega življenja ne deli ravno pogosto, pa je razkrila, kako sta se z Zlatanom spoznala.

"Ko sem ga spoznala, je imel 21 let, jaz pa 32. Bila sem finančno neodvisna in nisem potrebovala nogometaša, da me financira. Poleg tega pa niti ni bil moj tip moškega. Ko sem ga prvič videla, me je zaparkiral s svojim ferrarijem. Videla sem le njegov velik nos in zlato uro na roki. Bila sem slabe volje in kričala sem nanj. Mislim, da mu je bilo to všeč," poročajo tuji mediji.

Poleg vloge žene nogometaša in mame pa je Segerjeva tudi uspešna poslovna ženska, je nepremičninska agentka in ima svoje podjetje.

Zakonca dobro skrivata svoje zasebno življenje, celo datum poroke jima je uspelo zadržati zase. Heleno in sinova so večkrat opazili na nogometnih tekmah, ko s tribun navijajo za Zlatana. Čeprav je moral nogometni zvezdnik zaradi bolečin v kolenu letos na operacijo, pa o svoji upokojitvi še ne razmišlja. Ibrahimović je sicer v ponedeljek, 3. oktobra, dopolnil 41 let.