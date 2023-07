Legendarni vratar zaradi možganske krvavitve na intenzivni negi

Nekdanji nizozemski reprezentančni vratar Edwin van der Sar je bil na počitnicah na Hvar, ko je bil ekspresno s helikopterjem prepeljan v bolnišnico v Splitu, poročajo tuji mediji. Kot so zapisali pri Ajaxu, je nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda, Ajaxa in Nizozemske utrpel možgansko krvavitev.

Nekdanji vratar Edwin van der Sar je bil v času dogajanja na dopustu. V bolnišnico so ga odpeljali s helikopterjem, nekdanji klub Ajax pa je ob novici poslal sporočilo podpore. "V petek je Edwin van der Sar utrpel možgansko krvavitev," piše v izjavi Ajaxa. "Trenutno je v bolnišnici na oddelku za intenzivno nego in je v stabilnem stanju. Ko bo na voljo več konkretnih informacij, bomo sporočili. Vsi pri Ajaxu želimo Edwinu čimprejšnje okrevanje. Mislimo nate," so še zapisali pri nizozemskem klubu.

52-letni nekdanji nizozemski reprezentančni vratar je sicer maja podal odstopno izjavo z mesta generalnega direktorja Ajaxa iz Amsterdama po "neverjetno težkem času" in več kot desetletju v vodstvu kluba. "Po skoraj enajstih letih v vodstvu kluba sem prazen," je v sporočilu zapisal van der Sar in dodal: "Preživeli smo nekaj res lepih stvari, vendar je bilo to tudi neverjetno težko obdobje," je takrat zapisal Nizozemec.

Van der Sar je z Ajaxom kot vratar dosegel številne državne in mednarodne uspehe, zato velja za klubsko ikono. Bil je tudi vratar Manchester Uniteda in nizozemske reprezentance. Za nizozemsko izbrano vrsto je zbral 130 nastopov, upokojil se je leta 2011, a se je leta 2016 za kratko vrnil, da je pomagal svojemu klubu iz mladosti VV Noordwijk. Van der Sar velja za enega najboljših vratarjev vseh časov, v svoji karieri je osvojil 26 lovorik, največ z Ajaxom in Manchester Unitedom. V sezoni 2008/09 je postavil tudi svetovni rekord, potem ko kar 1.311 minut ni prejel zadetka. Ob tem je tudi najstarejši nogometaš, ki je kadarkoli osvojil premier ligo, potem ko mu je to uspelo leta 2011 pri 40 letih 2015 dnevih. V letih 1995 in 2009 je bil proglašen za najboljšega evropskega vratarja.

