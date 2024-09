Argentinci tudi brez Messija zlahka, slovo Suareza

Neposredno uvrstitev na SP 2026, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki, si bo zagotovilo šest najboljših reprezentanc v južnoameriških kvalifikacijah, sedmouvrščeno pa čakajo dodatne medcelinske kvalifikacije. Nastop na velikem tekmovanju si bo tako zagotovila dobra polovica vseh udeležencev kvalifikacij.

Liverpoolov Alexis Mac Allister je pred domačimi gledalci v 48. minuti popeljal sinjemodre v vodstvo po podaji Rodriga de Paula. V 84. minuti je napadalec Atletica Madrida Julian Alvarez povišal na 2:0, nato pa je Paulo Dybala iz Rome v sodnikovem dodatku poskrbel še za tretji gol domačih.

Svetovni prvak Argentina po sedmih tekmah z 18 točkami jasno vodi na južnoameriški lestvici kvalifikacij za naslednji mundial. Naslednji torek se bodo sinjemodri v Barranquilli pomerili s tretjeuvrščeno Kolumbijo. Rekordni svetovni prvaki Brazilci so trenutno na šestem mestu in bodo najprej v petek igrali proti Ekvadorju, nato pa v torek še proti Paragvaju.

Že pred tem je Bolivija nadaljevala kvalifikacijsko kampanjo za munidal 2026 s četrtkovo zmago nad Venezuelo s 4:0 na tekmi, ki so jo odigrali na več kot 4000 m nadmorske višine. Zadetki Ramira Vace, Carmela Algaranaza, Miguela Tercerosa in Enza Monteira so Boliviji prinesli drugo zmago v južnoameriških kvalifikacijah in jo dvignili na sedmo mesto v razvrstitvi desetih ekip.

Luis Suarez bo konec tedna sklenil reprezentančno pot. Foto: Reuters

V Montevideu bo v noči na soboto zelo čustveno, saj bo še zadnjič v državnem dresu zaigral Luis Suarez. Urugvaj bo gostil Paragvaj, pred srečanjem pa sta se El Pistoleru poklonila Lionel Messi in Neymar, ki sta skupaj s Suarezom pri Barceloni sestavljala zvezdniški napadalni trojček MSN.

"Luis Suarez, ti si edinstven tako igrišču na kot tudi zunaj njega. Rad te imam," je na Instagramu zapisal Messi, ki si s Suarezom deli slačilnico pri Interju iz Miamija, Brazilec Neymar, ki ga zaradi zdravstvenih težav ni bilo na igrišču že dalj časa, pa je sporočil: "Luisito za vedno! Zapisal si se v zgodovino nogometa v Urugvaju. Si izjemen igralec, rad te imam," je dejal Brazilec, ki bo spremljal rojake na delu v noči na soboto, ko bodo doma pričakali Ekvador.

Kvalifikacije za SP 2026, 1. krog:

Četrtek, 5. september:

Petek, 6. september:

Sobota, 7. september:

Lestvica: