Slovenija po tolažilno nagrado, Hrvati pod pritiskom, Srbi navijajo za Irce

Od četrtka do sobote bo potekal predzadnji krog skupinskega dela kvalifikacij za SP 2022. Do zdaj sta si prvo mesto, ki zagotavlja nastop v Katarju, zagotovili Danska in Nemčija. Kdo se jim bo pridružil? Slovenska reprezentanca, ki je brez vseh možnosti za napredovanje ostala že prejšnji mesec, se bo mudila na Slovaškem. V skupini A bo zelo zanimivo v Dublinu, kjer bo gostovala Portugalska. Če bi Cristiano Ronaldo in druščina izgubili, bi Srbiji v zadnjem krogu za nastop na SP 2022 zadostovala že točka na Portugalskem.

Slovenska nogometna reprezentanca se pripravlja na zadnji kvalifikacijski tekmi za SP 2022. Po Euru 2012, SP 2014, Euru 2016, SP 2018 in Euru 2020 bo preskočila še šesto zaporedno veliko tekmovanje, v skupini H, kjer se bosta za vodilni položaj in vstopnico za spektakel v Katarju udarili Rusija in Hrvaška, pa po osmih nastopih zaseda četrto mesto. Ima za las slabšo razliko v zadetkih od Slovaške, a tudi enako število točk. Če bi v Trnavi premagala Slovake, ki so v začetku septembra namučili Kekovo četo v Ljubljani (1:1), bi se povzpela na tretje mesto. Sloveniji bi predstavljalo tolažilno nagrado in ji omogočilo boljše izhodišče pri žrebu naslednjih tekmovanj.

Slovenski selektor zaradi kartonov ne more računati na Jasmina Kurtića, ki v zadnjem obdobju blesti v dresu Paoka, Adama Gnezdo Čerina in Jako Bijola, zaradi zdravstvenih težav pa so odpadli Benjamin Šeško, Luka Zahović, Jon Gorenc Stanković, Domen Črnigoj in Haris Vučkić, vprašljiv pa je nastop Lea Štulca. Hrvati si ne smejo privoščiti spodrsljaja na Malti (če bo Rusija upravičila vlogo favorita proti Cipru), saj bi v tem primeru že izpadla iz boja za prvo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vodilni Rusi bodo prednost pred Hrvati, pri katerih bodo gostovali v zadnjem krogu v nedeljo na Poljudu, skušali obraniti z domačo zmago nad Ciprom, aktualni svetovni podprvaki pa so pred gostovanjem na Malti pod pritiskom, saj bi v primeru neuspeha, to pa bi predstavljal vsakršni rezultat brez zmage, lahko ostali brez zaključne žogice v Splitu in že izpadli iz boja za prvo mesto.

Portugalci imajo vse v svojih rokah, a ...

Cristiano Ronaldo je svetovni rekorder po številu doseženih zadetkov za izbrano vrsto. Foto: Guliverimage Napeto bo tudi pri vrhu skupine A, kjer bo Srbija v četrtek počivala in spremljala spopad med Irsko in Portugalsko. Če bi Otočani prekrižali načrte Cristianu Ronaldu in druščini ter zmagali, bi Srbom v zadnjem krogu, ko jih čaka zahtevno gostovanje pri zdaj že bivših evropskih prvakih (2016), za nastop v Katarju zadoščal že remi.

V skupini B si spodrsljaja na gostovanju v Grčiji ne sme dovoliti Španija, saj bi ji lahko Švedska pred zadnjim krogom, v katerem bo gostovala v Sevilli, ušla na +4. To bi bilo veliko razočaranje za izbrance Luisa Enriqueja, ki so nedavno zaigrali v finalu lige narodov, pred tem pa prekinili neverjeten niz nepremaganosti Italije pod vodstvom Roberta Mancinija.

Evropski prvaki Azzurri bodo dejavni v petek, ko jih čaka veliki derbi s Švico. Sosedi imata enako število točk (14), a imajo Italijani boljšo razliko v zadetkih, tako da bi si z zmago zagotovili ogromno prednost pred zadnjim krogom, ko jih čaka gostovanje v Belfastu.

Angleži so v najboljšem položaju v skupini I. Foto: Reuters

Evropski podprvak Anglija lahko v petek stori veliko uslugo Poljakom, saj bi z zmago na Wembleyju preprečil Albancem, da bi konkurirali za drugo mesto vse do zadnjega kroga. Poljska z Robertom Lewandowskim, za mnoge prvim favoritom za letošnjo priznanje zlata žoga, naj ne bi imela težjega dela v Andori, v primeru senzacije v Londonu, če bi jo Albanci zagodli trem levom, pa bi Poljaki lahko celo prevzeli vodstvo v skupini.

Zaključna žogica za Francijo, v Zenici bo še bučno

Francozi so nedavno osvojili ligo narodov. Foto: Guliverimage V soboto bo zanimivo že ob 15. uri, ko bo Bosna in Hercegovina odločala o svoji usodi v Zenici. Če bo premagala Finsko, se bo povzpela na drugo mesto, nato pa ga lahko v zadnjem krogu, ko se bo ponovno predstavila pred bučnimi navijači na domačem stadionu Bilino Polje, tudi zadržijo. Takrat bodo gostili Ukrajino, kraljico neodločenih rezultatov (ena zmaga in kar šest remijev), ki bo ta konec tedna počivala. Svetovni prvak Francija lahko uresniči cilj in se uvrsti na SP 2022 v Katar z domačo zmago nad Kazahstanom.

V skupini G je v najboljšem položaju Nizozemska, ki je izpustila zadnje SP 2018, tokrat pa ne želi ponoviti napake. Tulipani imajo pred Norvežani, ki bodo v zadnjem krogu gostovali v Rotterdamu, dve točki prednosti. V soboto bodo oranžni, ki imajo v svojih vrstah najboljšega strelca kvalifikacij Memphisa Depayja (9 zadetkov), gostovali v Podgorici, v boj za najvišja mesta pa se lahko vključi tudi še tretjeuvrščena Turčija.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo spomladi 2022 dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti je po torkovih tekmah brez vseh možnosti za uvrstitev v dodatne kvalifikacije ostala Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.