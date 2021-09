Nogometnih čudežev Malte kar ni konec

Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Stožicah lovila prepotrebno zmago proti Malti, vsaj na papirju najslabši udeleženki kvalifikacijske skupine H za SP 2022, ki pa je v zadnjih dneh priča izjemnemu izkupičku. V sredo je doma ugnala Ciper, kar je bila njena prva domača zmaga v zgodovini kvalifikacij za SP, nato pa je mlada reprezentanca Malte do 21 let v petek nadigrala še Severno Irsko s 4:1!

"Treba bo igrati hitreje v zvezni vrsti," pred današnjim spopadom z Malto sporoča slovenski selektor Matjaž Kek. Brez kaznovanega Josipa Iličića bo moral spreminjati začetno enajsterico, s katero je začel sredin dvoboj s Slovaško (1:1). V ekipo se po odsluženi kazni vrača Jasmin Kurtić, kapetan Jan Oblak pa bo poskušal povesti soigralce do druge zmage v tem kvalifikacijskem ciklusu, s katero bi Kekova četa ujela stik z (naj)boljšimi.

Po članski navdušila še mlada reprezentanca Malte

Malta je v sredo pozdravila zgodovinsko zmago v kvalifikacijah za SP. Foto: Reuters Srečanje v Stožicah se bo začelo ob 18. uri, gostje iz Malte pa so prepričani, da bi lahko zadali Slovencem ogromno težav. V sredo so na stadionu Ta'Qali odpravili Ciper kar s 3:0, žoga pa je bila v njihovi posesti kar 72 odstotkov časa. To je bila zgodovinska zmaga Malte, prva domača v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, v katerih sodelujejo že skoraj pol stoletja. Pod veliki uspeh se je podpisal selektor Malte Devis Mangia, ki želi po Slovaški (2:2 v Bratislavi) presenetiti v gosteh še Slovenijo.

Za veliko veselje je v petek poskrbela še mlada izbrana vrsta Malte, ki je sovrstnike iz Severne Irske do 21 let premagala s 4:1 ter imela kar 75-odstotno posest žoge! Malta je tako priča čarobnemu tednu rezultatov, pozitiven trend pa želi nadaljevati še na sončni strani Alp, kjer je do zdaj gostovala dvakrat in vselej izgubila brez doseženega zadetka (0:3 in 0:2).

Hrvaška je v petek opravila uraden trening na stadionu Tehelno Pole v Bratislavi, ki ga odlično pozna Andraž Šporar. Hrvati se bodo v torek v Splitu pomerili še s Kekovo četo. Foto: Reuters

Ob 18. uri se bosta za točke pomerila tudi Ciper in Rusija, ki bo iskala pot do prve zmage pod vodstvom novega selektorja Valerija Karpina. Vodilna Hrvaška bo s selektorjem Zlatkom Dalićem, ki je deležen vse večjega števila kritik, zvečer gostovala na Slovaškem. Slovenski sosedje imajo nove težave s poškodbami. Manjkal bo branilec Leipziga Joško Gvardiol, vprašljiv je tudi nastop prvega vratarja Dominika Livakovića.

Svetovni prvaki pri "kraljih" remijev

Kylian Mbappe v Ukrajini ne bo mogel pomagati galskim petelinom. Foto: Reuters V skupini D, polni remijev, bo zanimivo v Kijevu, kjer se bosta udarili Ukrajina in Francija. Ukrajinci so v štirih nastopih štirikrat remizirali, svetovni prvaki, ki ne morejo računati na poškodovanega Kyliana Mbappeja, pa so se nazadnje doma razšli brez zmagovalca proti BiH.

Za uvod dneva bosta že ob 15. uri poskrbela Finska in Kazahstan. Danska, ki se lahko kot edina poleg Švedske, Švice in Anglije pohvali s stoodstotnim izkupičkom, bo gostovala pri Ferskih otokih, Srbija pa bo gostila Luksemburg.

V nedeljo bosta za uvodno dejanje poskrbela Belorusija in Wales, Anglija nima zahtevnega dela, saj na Otok prihaja Andora, Nemčija bo pod vodstvom Hansija Flicka lovila prvo domačo zmago proti Armeniji, v derbijih dneva pa se bosta spopadli Švica in evropski prvak Italija ter razigrana Belgija ter Češka.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.