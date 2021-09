Slovenija po hudem boju do zlata vredne zmage nad Malto

Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah po hudem boju premagala Malto (1:0). Zmagoviti zadetek je z bele točke ob koncu prvega polčasa dosegel Sandi Lovrić. Gostje se niso predali in nekajkrat resneje ogrozili slovenska vrata, v 87. minuti pa se je Andražu Šporarju ponudila velika priložnost, da bi povišal prednost na 2:0, a je zapravil najstrožjo kazen. Vodstvo v skupini je z zmago na Cipru prevzela Rusija, Slovaška in Hrvaška pa se bosta pomerili zvečer.

Slovenija : Malta 1:0 (1:0)

Konec srečanja v Stožicah! Slovenija je dosegla še drugo kvalifikacijsko zmago v Stožicah in ohranila stoodstotni izkupiček proti Malti na kvalifikacijskih tekmah. V torek čaka Kekovo četo zahtevno gostovanje v Splitu pri svetovnih podprvakih Hrvatih. 87. minuta: velika priložnost za Slovenijo! Andraž Šporar, ki je vstopil v igro v 70. minuti namesto Benjamina Šeška, je izvedel najstrožjo kazen, a je njegovo namero, streljal je po tleh v desni spodnji kot, prebral vratar Malte Henry Bonello. Kapetan gostov je tako preprečil podvojitev slovenskega vodstva, v Stožicah pa bi lahko spremljali še dramatičen zaključek. Sodnik je sicer pokazal na belo točko po prekršku Caina Attarda nad Miho Zajcem. 64. minuta: Zatresla se je mreža Jana Oblaka! Rezervist Malte Luke Montebello je premagal slovenskega kapetana, a se je veselil le nekaj sekund, saj je latvijski delivec pravice razveljavil zadetek. Gostje se niso pritoževali, saj se je Paul Mbong pred tem resnično nahajal v nedovoljenem položaju. Slovenija tako ostaja pri tesnem, a dragocenem vodstvu. Konec prvega polčasa. Slovenija si je zagotovila tesno prednost, Malta pa se je izkazala za zelo žilavega in neugodnega tekmeca. Razmerje strelov na gol v prvem delu je bilo 7:3, od tega v okvir vrat zgolj 1:1. Goooooool! 1:0! 45. minuta. Slovenija je povedla s prvega strela v okvir vrat. Po ogromnih težavah, ki so jih imeli napadalci Slovenije z obrambno vrsto Malte, se je Kekovi četi ponudila priložnost prek najstrožje kazni. Latvijski sodnik Andris Treimanis je po posredovanju Enrica Pepeja, ki je oviral Miho Mevljo, pokazal na belo točko, branilcu Malte pa še rumeni karton. Žogo je vzel v roke Sandi Lovrić in z natančnim strelom premagal vratarja Malte. Slovenija je povedla z 1:0, nogometaš Lugana pa je postal prvi slovenski reprezentant, ki je v ciklusu za SP 2022 zadel v polno dvakrat. 34. minuta: dvoboj ne poteka po željah gostiteljev. Slovenija si v uvodni tretjini srečanja ni uvrstila resnejše priložnosti, gostje pa so v zadnjih minutah dvakrat zapretili Janu Oblaku. Ko se je Joseph Mbong v 34. minuti odločil za strel z razdalje, je nekaj tisoč slovenskim navijačem v Stožicah zastal dih. Zgodilo se je nekaj skoraj nepredstavljivega, saj se je Škofjeločanu pripetila napaka, kakršna se mu ponavadi ne pripeti. Žogo bi lahko zlahka ukrotil, a se mu je nato izmuznila in nadaljevala pot proti golu. Oblak jo je s skrajnimi močmi nato le ustavil tik pred golovo črto, s tem pa preprečil vodstvo Malte. Tekma v Stožicah se je začela ob 18. uri, glavni sodnik je Latvijec Andris Treimanis. Malta na dveh dozdajšnjih kvalifikacijskih gostovanjih v Sloveniji še ni zmagala, niti dosegla zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenski nogometni reprezentanti so prišli na igrišče z zlato pentljo na prsih, s katero so se pridružili kampanji o ozaveščanju o raku pri otrocih. Rak je v Sloveniji tretji najpogostejši vzrok smrti pri osebah mlajši od 15 let. Vsak lahko tudi donira Društvu Junaki 3. nadstropja in sicer z SMS sporočilom JUNAKI5 na 1919. Selektor Matjaž Kek je razkril začetno postavo za današnjo kvalifikacijsko tekmo v Ljubljani. Proti Malti se bodo od prve minute predstavili: 🚨 Znana je začetna enajsterica Slovenije za obračun z Malto 🚨 #SrceBije #WCQ pic.twitter.com/XdnulyIGm4 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) September 4, 2021 Mariborčan je tako glede na sredino tekmo s Slovaško v začetni enajsterici opravil štiri spremembe. Med najboljših 11 ni proti Malti kaznovanega Josipa Iličića, manjkajo tudi Miha Blažič, Leo Štulac in Miha Zajc. V začetno enajsterico se vrača po odsluženi kazni Jasmin Kurtić, od prve minute pa bodo zaigrali tudi Jaka Bijol, Adam Gnezda Čerin in Damjan Bohar. Bijola očitno čakajo tudi obrambne naloge, saj bi lahko v zadnji vrsti pomagal Mihi Mevlji. V napadu ostajata Benjamin Šeško in Jan Mlakar, tako da se je selektor Kek znova odločil za izrazito ofenzivno postavo.

Poročilo s tekme:

Po članski navdušila še mlada reprezentanca Malte

Malta je v sredo pozdravila zgodovinsko zmago v kvalifikacijah za SP. Foto: Reuters Srečanje v Stožicah se bo začelo ob 18. uri, gostje iz Malte pa so prepričani, da bi lahko zadali Slovencem ogromno težav. V sredo so na stadionu Ta'Qali odpravili Ciper kar s 3:0, žoga pa je bila v njihovi posesti kar 72 odstotkov časa. To je bila zgodovinska zmaga Malte, prva domača v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, v katerih sodelujejo že skoraj pol stoletja. Pod veliki uspeh se je podpisal selektor Malte Devis Mangia, ki želi po Slovaški (2:2 v Bratislavi) presenetiti v gosteh še Slovenijo.

Za veliko veselje je v petek poskrbela še mlada izbrana vrsta Malte, ki je sovrstnike iz Severne Irske do 21 let premagala s 4:1 ter imela kar 75-odstotno posest žoge! Malta je tako priča čarobnemu tednu rezultatov, pozitiven trend pa želi nadaljevati še na sončni strani Alp, kjer je do zdaj gostovala dvakrat in vselej izgubila brez doseženega zadetka (0:3 in 0:2).

Hrvaška je v petek opravila uraden trening na stadionu Tehelno Pole v Bratislavi, ki ga odlično pozna Andraž Šporar. Hrvati se bodo v torek v Splitu pomerili še s Kekovo četo. Foto: Reuters

Ob 18. uri se bosta za točke pomerila tudi Ciper in Rusija, ki bo iskala pot do prve zmage pod vodstvom novega selektorja Valerija Karpina. Vodilna Hrvaška bo s selektorjem Zlatkom Dalićem, ki je deležen vse večjega števila kritik, zvečer gostovala na Slovaškem. Slovenski sosedje imajo nove težave s poškodbami. Manjkal bo branilec Leipziga Joško Gvardiol, vprašljiv je tudi nastop prvega vratarja Dominika Livakovića.

Svetovni prvaki pri "kraljih" remijev

Kylian Mbappe v Ukrajini ne bo mogel pomagati galskim petelinom. Foto: Reuters V skupini D, polni remijev, bo zanimivo v Kijevu, kjer se bosta udarili Ukrajina in Francija. Ukrajinci so v štirih nastopih štirikrat remizirali, svetovni prvaki, ki ne morejo računati na poškodovanega Kyliana Mbappeja, pa so se nazadnje doma razšli brez zmagovalca proti BiH.

Za uvod dneva sta poskrbela Finska in Kazahstan, zmaga je ostala na severu Evrope. Danska, ki se lahko kot edina poleg Švedske, Švice in Anglije pohvali s stoodstotnim izkupičkom, bo gostovala pri Ferskih otokih, Srbija pa bo gostila Luksemburg.

V nedeljo bosta za uvodno dejanje poskrbela Belorusija in Wales, Anglija nima zahtevnega dela, saj na Otok prihaja Andora, Madžari se bodo zaradi pozitivnega testa na covid-19 proti Albaniji morali znajti brez kapetana Adama Szalaija. Nemčija bo pod vodstvom Hansija Flicka lovila prvo domačo zmago proti Armeniji, v derbijih dneva pa se bosta spopadli Švica in evropski prvak Italija ter razigrana Belgija ter Češka.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.