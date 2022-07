Olimpija in Mura ob 19. uri, Zahović še uro prej

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V uvodnem dejanju kvalifikacij za konferenčno ligo, ki so jo v krstni izvedbi (sezona 2021/22) osvojili nogometaši Rome, bosta nastopila tudi dva slovenska udeleženca. Olimpija, za katero so burni in stresni tedni, bo v Ljubljani ob 19. uri gostila Differdange iz Luksemburga, Mura pa bo istočasno v Kišinjevu gostovala pri moldavskem klubu Sfintul Gheorghe. Na delu bo še nekaj slovenskih legionarjev.