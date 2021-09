Slovenci odločno v boj za točke na kultnem Poljudu

"Dobro se zavedamo težkega gostovanja, na drugi strani pa se veselimo tekme v pravem ambientu, ki bo lepo poln. To bo dodaten izziv. Hrvaška ob vsem tem vodi v skupini skupaj z Rusijo. Želja je, da odigramo dobro tekmo in dosežemo dober rezultat," je na novinarski konferenci v Splitu dejal selektor Slovenije Matjaž Kek.

V skupini H bosta istočasno kot tekma v Splitu na sporedu še dve tekmi. V Otkritie Areni v Rusiji se bodo domačini pomerili z Malto, v Bratislavi na Tehelné pole pa se bosta udarila Slovaška in Ciper.

Poljud bo nocoj gostil srečanje med Hrvaško in Slovenijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po petih krogih imata na vrhu skupine H Hrvaška in Rusija po deset točk, Slovenija je tretja s sedmimi. Po Hrvaški jo oktobra čakata še gostovanje na Malti in domač obračun z Rusijo, novembra pa še gostovanje na Slovaškem in domača tekma s Ciprom. Tekmo Hrvaške in Slovenije, ki bo enajsta medsebojna - Slovenija ima le eno zmago ter šest porazov ob treh remijih -, bodo sodili Francozi Clement Turpin, Nicolas Danos in Cyril Gringore.

Hrvaška, svetovna podprvakinja, je sicer 18. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Slovenija pa 66.

V sredo bo na delu Italija, ki je v prejšnjem krogu remizirala s Švico (0:0) in postavila nov rekord, saj je bila že 36. neporažena. Niz neporaženosti bodo evropski prvaki poskušali nadaljevati v sredo, ko bodo gostili Litvo.

Neposredno v Katar le zmagovalec skupine

Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili še dve najboljši ekipi, zmagovalki skupin iz lige narodov, ki se ne bosta že neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Po tej poti se lahko z nekaj sreče v dodatne kvalifikacije zavihti tudi Slovenija, ki je lani v ligi narodov slavila v svoji skupini.