Sladki spomini "zelenega" Kronavetra

Rok Kronaveter je v karieri že zatresel mrežo HJK Helsinki. To se je zgodilo leta 2018, ko je branil barve ljubljanske Olimpije. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Nogometaše Maribora čaka zelo pomemben evropski spopad. V prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo se bodo v Ljudskem vrtu ob 20.15 udarili s finskim prvakom HJK Helsinki. V ekipo vijolic se vrača Marko Božić, za nastop bo kandidiral tudi hrvaški novinec Marin Laušić, Finci pa ne bodo prvič gostovali v Sloveniji. Leta 2018 so v Ljubljani izgubili proti Olimpiji z 0:3, takrat je njihovo mrežo zatresel tudi Rok Kronaveter.

Če bo slovenski prvak Maribora izločil HJK Helsinki, si bo že zagotovil dolgo evropsko jesen. Priigral si bo najmanj nastop v skupinskem delu konferenčne lige in vsaj tri milijone evrov nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa), obenem pa bi ohranil možnosti, da bi zaigral še stopničko višje, v skupinskem delu drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja, skupinskem delu lige Europa.

Zmaji pomendrali Fince v Stožicah

Nekdanji napadalec Olimpije Issah Abbas je leta 2018 na dveh tekmah zatresel mrežo HJK Helsinki kar trikrat. Foto: Urban Urbanc/Sportida Vijolice se bodo prvič v bogati zgodovini evropskih srečanj pomerile s finskim tekmecem. HJK Helsinki, z 31 državnimi naslovi absolutni finski rekorder, je že gostoval v Ljubljani. Pred štirimi leti se je mudil v Stožicah. Tudi takrat se je igrala prva tekma 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, HJK pa je ostal praznih rok (0:3).

To je bil dvoboj, na katerem je zmaje vodil srbski strateg Aleksandar Linta. Dva zadetka je dosegel Ganec Issah Abbas, enega pa Rok Kronaveter, zdajšnji pomemben adut NK Maribor. Rdeči karton je na tekmi prejel Matic Črnic, a je ostalo pri prepričljivi zmagi Olimpije, ki je nato na Finskem na umetni travnati podlagi še enkrat nadigrala HJK in zmagala kar s 4:1.

Zanimivo je, da v današnji ekipi zeleno-belih, ki se pripravlja na nedeljski večni derbi z Mariborom, ni več prav nobenega nogometaša, ki je takrat kandidiral za slovensko-finski spopad v Stožicah. Podobno pa je tudi pri Fincih, ki so od takrat dodobra prevetrili zasedbo, v kateri še naprej prevladujejo domači nogometaši. Občasno je prisoten le še veteran Riku Riski, ki pa večkrat kot za prvo igra za drugo ekipo HJK Helsinki.

Vrnitev Božića, hrvaški novinec že na klopi

Mariborčani so v tej sezoni na obeh domačih tekmah v Evropi remizirali z 0:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Edini slovenski udeleženec tistega srečanja, ki se bo danes še enkrat pomeril s Finci, je tako 35-letni Kronaveter.

Njegov trener Radovan Karanović opozarja na dobro fizično pripravljenost gostov in njihovo moč. Predstavil je načrt, s katerim bo skušal priti do pozitivnega rezultata. Želi voditi in nadzorovati igro, imeti večjo posest, tekmecu pa zagreniti življenje s kratkimi podajami. Maribor si želi priigrati več priložnosti kot si jih je na zadnji domači evropski tekmi proti Šerifu (0:0).

Vijolice vstopajo v dvoboj z željo, da prekinejo črni niz. Dvakrat zapored so izgubile, tako v Kišinjevu (0:1) kot Kopru (1:2). Proti Fincem bo napad okrepljen, saj se na igrišče vrača Marko Božić, ki je manjkal v zadnjih tednih. Karanovića noče zaslepiti visok poraz Helsinkov na Češkem proti Viktorii (0:5). Strateg iz Drvarja ostaja prepričan, da zmore finski prvak, ki je v prejšnji sezoni igral skupinski del konferenčne lige, veliko več.

Na klopi Maribora bo premierno hrvaški novinec Marin Laušić, ki bo skušal zapolniti vrzel po odhodu Nina Žuglja. Tako bi lahko Maribor dobil popolni hrvaški obris v napadu, kjer v tej sezoni sodelujeta Roko Baturina in Ivan Brnić. S slednjim je Laušić pred leti že sodeloval pri podmladku splitskega Hajduka. Maribor čaka le nekaj dni po evropski tekmi s Finci že večni derbi z vodilno Olimpijo.

Miha Zajc je s Fenerbahčejem izpadel v kvalifikacijah za ligo prvakov, zdaj pa si bo skušal priboriti tolažilno nagrado v ligi Europa. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izmed slovenskih nogometnih legionarjev se bo danes v kvalifikacijah za evropsko ligo predstavil še Miha Zajc. S Fenerbahčejem se bo pomeril proti češkemu tekmecu Slovacko.