Najmanj skrbi ima Mura, največ Olimpija. "Poplava" Slovencev v Skandinaviji.

Olimpija, Koper in Mura bodo poskrbeli za slovensko obarvani četrtek v Evropi. Najprej bodo stopili na igrišče Ljubljančani. Zmaji, ki pod vodstvom Alberta Riere kljub stresnim prigodam in nenehnim spremembam za zdaj blestijo v domačem prvenstvu in so vodilni na lestvici, bodo skušali vrniti milo za drago Sepsiju (1:3).

Tekmo v Romuniji je zaznamovalo več stvari. Denimo zgodnje vodstvo zmajev, kar dve ubranjeni 11-metrovki Matevža Vidovška, pozneje pa tudi nekaj spornih sodniških odločitev, izključitev Svita Sešlarja in preobrat gostiteljev do končne zmage s 3:1. Zmaji bodo lovili napredovanje, kjer bi jih najverjetneje čakal švedski Djurgarden, ki je prejšnji teden na Reki premagal Rijeko z 2:1.

Nov nogometni praznik v Prekmurju, Koper po maščevanje

Mura je konec prešnjega tedna ugnala Domžale po razburljivem srečanju (4:3). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura bo na prenovljeni Fazaneriji skušala po moldavskem premagati še irskega predstavnika. Črno-beli so prejšnji teden ostali neporaženi (1:1), to jim je uspelo kot edinemu slovenskemu predstavniku v kvalifikacijah za konferenčno ligo, zdaj pa želijo s pomočjo zvestega občinstva, vstopnice se za četrtkovo tekmo prodajajo zelo dobro, preskočiti še drugo letošnjo evropsko oviro. Za še boljše razpoloženje in dvig energije je poskrbela nedavna zmaga v prvenstvu po fanatični bojevitosti in dramatičnem preobratu (4:3) nad Domžalami.

Če črno-beli dobro vedo, kaj prinaša konferenčna liga v Evropi, saj so lani zaigrali v skupinskem delu in si napolnili klubsko blagajno, žal pa tudi okusili, kako manj prijetno je igrati domače tekme na ''sosednjem'' stadionu (Ljudski vrt), pa Koprčani še nekaj časa niso imeli izkušenj z igranjem v Evropi.

Koprčani so v 2. krogu 1. SNL ostali praznih rok na gostovanju pri Bravu. Foto: Nik Moder/Sportida

Po izpadu proti Hajduku (2015) niso igrali mednarodnih tekem pod okriljem Uefe vse do prejšnjega četrtka, ko je bilo na Bonifiki v soparnih urah vse pripravljeno za domačo zmago, a so izbranci Zorana Zeljkovića zapravljali priložnosti. Vaduz, ki tekmuje v drugi švicarski ligi, je to s pridom izkoristil. Zmagal je z 1:0, kanarčki pa so nato spočili najboljše igralce na gostovanju v Ljubljani, bili znova neučinkoviti v napadu in vpisali še drugi zaporedni poraz. Niz želijo prekiniti v kneževini.

Največ slovenskih legionarjev na delu v Skandinaviji

Luka Zahović je na zadnjih petih nastopih za Pogon dosegel kar tri zadetke. Foto: Guliverimage Na delu bo veliko klubov, pri katerih se dokazujejo slovenski legionarji. Izkušeni vratar Vid Belec bo skušal pomagati Apoelu iz Nikozije do zmage nad Botevom iz Bolgarije, Haris Vučkić bo gostoval na Švedskem in se skušal z Rečani maščevati Djurgardnu za nedaven poraz v prestolnici Kvarnerja (1:2). Takrat je v polno za domače zadel prav Domžalčan. Prejšnji četrtek je v polno na evropski tekmi meril tudi Luka Zahović. Tudi napadalec Pogona bo gostoval v Skandinaviji, pri danskem velikanu Brondbyju.

Na severu Evrope se bo dokazoval tudi David Brekalo, ki bo z Vikingom na Norveškem gostil praško Sparto, pred kratkim pa se je v Skandinavijo preselil tudi Žan Zaletel, ki bo skušal upravičiti vlogo favorita na dvoboju med danskim Viborgom in litovsko Suduvo.

Jasmin Kurtić bo skušal nadoknaditi zaostanek dveh zadetkov proti Levskemu. Foto: Guliverimage

V težavah se je po porazu v Bolgariji znašel solunski Paok, pri katerem je v zadnji sezoni blestel najboljši strelec grškega prvenstva Jasmin Kurtić, nekdanji kapetan Olimpije Nik Kapun bo skušal z Liepajo prirediti senzacijo v Bernu, dunajski Rapid pa se bo mudil na severu Poljske brez poškodovanega Dejana Petrovića. Obeta se torej ogromno slovenskih nastopov.