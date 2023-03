V živo: v Črni gori "bratski" derbi, Madžari začeli udarno

Za točke drugega kroga kvalifikacij za Euro 2024 se danes merijo v skupinah B, E, F in G. Svetovni podprvaki Francozi gostujejo na Irskem, Nizozemska si rane po hudem porazu v Parizu celi proti "palčku" Gibraltarju, slovenski sosedi Avstrija in Madžarska poskušata izkoristiti prednost domačega igrišča proti Estoniji in Bolgariji, v Podgorici pa se v "bratskem" derbiju, kot so ga napovedali tamkajšnji mediji, merita Črna gora in Srbija. Na SP 2006 sta nastopili še skupaj, tokrat se bosta merili za Euro 2024. Uefa je sosedski spopad na Balkanu označila za tekmo visokega tveganja.

Kylian Mbappe je bil zelo dobro razpoložen na novinarski konferenci pred tekmo na Irskem. Foto: Reuters Po pestri nedelji, po kateri so se izbranci Matjaža Keka povzpeli na prvo mesto skupine H, ljubitelji nogometa lahko danes na delu spremljajo 16 reprezentanc. Med njimi najvišje na seznamu favoritov za osvojitev evropskega naslova kotira Francija. Aktualni svetovni podprvaki so v petek nadigrali Nizozemce (4:0). Že po 21 minutah so vodili s 3:0, Kylian Mbappe je dosegel dva zadetka, zdaj pa gostujejo na Irskem. To je uvodna kvalifikacijska tekma za Irce, ki jih ni bilo na treh zadnjih velikih tekmovanjih. Na generalki so v sredo na prijateljski tekmi premagali Latvijo s 3:2.

Nizozemci po hudem porazu v predmestju Pariza (0:4) gostijo Gibraltar, eno najslabših izbranih vrst v Evropi. Izbranci Ronalda Koemana so absolutni favoriti, Gibraltar je v kvalifikacijah za velika tekmovanja izgubil na vseh 39 tekmah.

Stojković: Črne gore se ne sme podcenjevati

Črna gora, ki je zadnjo tekmo leta 2022 odigrala v Ljubljani in z 0:1 izgubila proti Sloveniji, je v prvem krogu kvalifikacij v gosteh ugnala Bolgarijo. Foto: Reuters Vroče je v Podgorici, kjer poteka sosedski spopad med Črno goro in Srbijo. Črnogorski sokoli na polnem stadionu Pod Gorico, kjer se drenja več kot deset tisoč gledalcev, gostijo srbske orle. Črnogorska prestolnica je na nogah, Evropska nogometna zveza (Uefa) je dvoboj proglasila za tekmo visokega tveganja. Domača nogometna zveza poziva navijače, naj se vzdržijo nešportnega obnašanja in provokacij, podobno velja za goste, ki bodo na današnji tekmi računali na številčno podporo.

Še leta 2006 so najboljši nogometaši iz omenjenih držav na svetovnem prvenstvu v Nemčiji igrali skupaj, nato pa sta šli državi vsaka svojo pot. Kar zadeva uspehe reprezentance, je pričakovano uspešnejša večja Srbija. Nastopila je tudi lani na SP v Katarju, Črna gora pa se ni še nikoli uvrstila na veliko tekmovanje. Morda bo letos drugače. Obe zasedbi sta začeli kvalifikacije za Euro 2024 z zmago. Srbi so Litovce ugnali z 2:0, v polno sta zadela soimenjaka Dušan Tadić in Dušan Vlahović, Črnogorci pa so v gosteh z zadetkom Nikole Krstovića z 1:0 spravili v slabo voljo Bolgare. To bo tretja uradna tekma sosedov. Leta 2018 sta se "bratski" državi srečali v ligi narodov, obakrat so zmagali Srbi. Sodil bo Francoz Clement Turpin, ki je lani delil pravico v finalu lige prvakov.

Albance vodijo trije znani Južnoameričani

Fernando Santos je na prvi tekmi s Poljsko izgubil na gostovanju na Češkem (1:3). Foto: Reuters Novi selektor Poljske Fernando Santos v prvem nastopu ni bil uspešen. Izgubil je na gostovanju na Češkem (1:3), danes pa lahko izkušeni Portugalec, ki je osvojil Euro 2016, v Varšavi dočaka prvo zmago na novem delovnem položaju. Poljaki želijo nastopiti še na petem zaporednem evropskem prvenstvu. So favoriti proti Albancem, ki jih prvič vodi nekdanji brazilski reprezentant Sylvinho. Strokovno vodstvo Albancev dopolnjujeta še znana pomočnika, to sta Argentinec Pablo Zabaleta in Brazilec Doriva.

Švede čaka popravni izpit. Po domačem porazu proti Belgiji (0:3) lovijo prve točke proti Azerbajdžanu. Skandinavci, ki so lani v ligi narodov zaostali tudi za Slovenijo in izpadli v ligo C, so v rezultatski krizi. Brez zmage so že šest tekem zapored, v tem obdobju so kar petkrat izgubili. Danes se jim nasmiha velika priložnost, da prekinejo črni niz.

Avstrija je v petek visoko odpravila Azerbajdžan, Marcel Sabitzer (desno) pa je dosegel dva zadetka. Foto: Reuters

Izmed slovenskih sosed sta na delu Avstrija in Madžarska. Avstrijci so pred tremi dnevi na novem stadionu Raiffeisen Arena v Linzu nadigrali Azerbajdžan (4:1). "Rdeči vrag" Marcel Sabitzer je dosegel dva zadetka. Danes v Linzu gostuje Estonija. 365 kilometrov bolj vzhodno Madžari v Budimpešti igrajo krstno tekmo v kvalifikacijah za Euro 2024. Na stadionu Puskas Arena, ki bo letos gostil finale lige Europa, se merijo z Bolgarijo. Ta je na Euru nazadnje nastopila daljnega leta 2004.

Na Euro neposredno le Nemci



Euro 2024 bo potekal v Nemčiji, ki se je nazadnje kot gostiteljica velikega tekmovanja izkazala leta 2006 (SP 2006). Foto: Guliverimage V kvalifikacijah za Euro 2024 nastopa 53 članic evropske nogometne družine. Edina reprezentanca, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, razen Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij. Na Euro 2024 se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci (1. in 2. mesto) iz vsake izmed desetih skupin, zadnje tri vstopnice pa bodo razdeljene v dodatnih kvalifikacijah, na katerih bodo deležne prednosti tiste izbrane vrste, ki so bile neuspešne v skupinskem delu kvalifikacij, a boljše v zadnji izvedbi lige narodov.

