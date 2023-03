Kakšen preobrat Slovenije! Sanjski debi mladega Štajerca.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca je v uvodnem nastopu v kvalifikacijah za Euro 2024 v gosteh premagala Kazahstan (2:1) in nakazala, da bi se lahko v tem ciklusu še kako resno vmešala v boj za najvišja mesta. Kekova četa je po prvem polčasu zaostajala z 0:1, nato pa sta David Brekalo in Žan Vipotnik s strelskima prvencema, 21-letni Bistričan je zadel le osem minut po vstopu v igro, poskrbela za popoln preobrat. To je zgodovinska zmaga Slovenije, sploh prva, dosežena v gosteh v uvodnem krogu kvalifikacij za veliko tekmovanje v treh desetletjih!

Kvalifikacije za Euro 2024, 1. krog:

Četrtek, 23. marec:

Zvečer se bosta v poslastici dneva udarila zadnja finalista Eura Italija in Anglija, Danska bo dve leti po srhljivi tekmi, na kateri so reševali življenje Christianu Eriksenu, spet gostila Finsko, 38-letni portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo pa lahko z nastopom proti Liechtensteinu postavi nov svetovni rekord.

Fotogalerija s tekme v Astani, foto Reuters:

Slovenska nogometna reprezentanca je v uvodni dvoboj kvalifikacij za Euro 2024, to je bilo rekordno oddaljeno gostovanje, vstopila zelo motivirana. Že v drugi minuti je usmerila prvi strel v okvir vrat, iz prostega strela je dlani domačega vratarja ogrel Jure Balkovec, Igor Shatskiy je s težavo ukrotil strel slovenskega branilca.

Slovenija je tako na umetni travnati podlagi v Astani hitro zapretila, že v 5. minuti pa je sledil udarec za selektorja Matjaža Keka. Zaradi poškodbe je moral predčasno zapustiti igrišče Miha Blažič. Namesto najbolj izkušenega slovenskega branilca je vstopil v igro David Brekalo, ki je imel v uvodnih dneh priprav za dvoboj v Kazahstanom nekaj zdravstvenih težav, a jih do srečanja v Astani le odpravil. Slovenija je tako ohranila taktično postavitev 4-4-2.

Veselje Maksima Samorodova, ko je zatresel mrežo Slovenije. Foto: Reuters

Dokaj polne tribune modernega stadiona v Astani (s pokrito streho) so ponorele od navdušenja v 24. minuti, ko je Jana Oblaka z natančnim strelom z glavo, žoga se je od prečke odbila v gol, premagal Maksim Samorodov. Mladi napadalec Kazahstana je izkoristil nezbranost slovenske obrambe, ki je nanj pozabila, nato smelo izkoristil predložek Yana Vorogovskega in popeljal gostitelje v vodstvo. Kazahstan, ki je lani v ligi narodov dobil vse domače tekme (Slovaška, Belorusija in Azerbajdžan), je tako dokazal, kako je zmožen mešati štrene marsikateri kakovostni zasedbi na domačem igrišču.

V 36. minuti je Žan Celar po strelu z glavo ogrozil vrata Kazahstana, to je bil drugi strel Slovenije v okvir vrat na tekmi, a je bil domači vratar na mestu. Le minuto pozneje je zapretil še Jaka Bijol, a je bil Shatskiy znova odlično postavljen, tako da je v Astani po prvem delu ostalo 1:0.

Strelska prvenca Brekala in Vipotnika

Drugi polčas se je začel s spremenjeno zasedbo Slovenije, namesto Jureta Balkovca je vstopil v igro Miha Zajc, Kekovi izbranci pa so potrebovali vsega dve minuti, da so premagali vratarja Kazahstana in izenačili na 1:1. Predložek Adama Gnezde Čerina s kota je v zadetek z natančnim strelom z glavo pretopil David Brekalo. Rezervist Slovenije, ki je bil primoran zaradi poškodbe Mihe Blažiča neogret vstopiti v igro že v 5. minuti, je tako poskrbel za strelski prvenec v državnem dresu.

David Brekalo je poskrbel za hitro izenačenje na začetku drugega polčasa. Foto: Reuters

Sredi drugega polčasa je krstni nastop za Slovenijo dočakal Žan Vipotnik. Najboljši strelec 1. SNL in Maribora je vstopil v igro namesto soimenjaka Žana Celarja, Sandi Lovrić pa je zamenjal Benjamina Verbiča. V 71. minuti je z roba kazenskega strela nevarno streljal na vrata gostiteljev rezervist Zajc, a je žoga švignila mimo desne vratnice, sedem minut pozneje pa je Slovenija prišla do polnega preobrata.

Po mojstrski podaji Petra Stojanovića se je izkazal 21-letni napadalec Maribora in z neubranljivim strelom zatresel mrežo Kazahstana. Tako je za prvi zadetek v članskem državnem dresu potreboval zgolj osem minut, Slovenija pa je na čelu z zanesljivim kapetanom Oblakom ohranila prednost. Tako se je razveselila izjemno pomembne zmage, s katero je napovedala resno kandidaturo za nastop na Euru v Nemčiji. Kekova četa je tudi prekinila prekletstvo Slovenije na gostovanjih, ko gre za prvo tekmo kvalifikacijskega ciklusa. Pred tekmo v Astani ni na osmih tovrstnih tekmah v gosteh zmagala prav nikoli. Petkrat je remizirala, trikrat pa izgubila. V deveto se ji je izšlo, na umetni travnati podlagi je po strelskih prvencih Brekala in Vipotnika prišla do dragocene zmage.

Slovenska nogometna reprezentanca je prvič v zgodovini kvalifikacijski ciklus za veliko tekmovanje odprla z gostujočo zmago. Foto: Reuters

V nedeljo čaka Kekovo četo "lažji trening" v Stožicah z amaterji iz San Marina. Z njimi je odigrala pet tekem, vseleje zmagala, dosegla 20 zadetkov, mrežo pa vselej ohranila nedotaknjeno.

Na Euro neposredno le Nemci

Nemški selektor Hansi Flick ni upravičil pričakovanj na SP 2022 v Katarju. V kvalifikacijah za Euro 2024 mu ne bo treba nastopiti. Foto: Reuters V boj za Euro 2024 se v kvalifikacijah podaja 53 članic evropske nogometne družine. Edina, ki je že uvrščena na tekmovanje, je gostiteljica Nemčija. Na SP 2022 je elf razočaral, tako da bo na domačem Euru veljal le največji dosežek, če se bo želel odkupiti razočaranim navijačem. Favoritov za najvišje dosežke je še ogromno, a si bodo morali vsi, za razliko od Nemcev, še zagotoviti nastop prek kvalifikacij.

Nogometna javnost bo zagotovo pozorna na nastope svetovnega podprvaka Francije, najboljše evropske reprezentance na SP 2022 v Katarju, Italija bo branila evropski naslov, podprvak Anglija želi narediti še korak naprej, zanimivo bo spremljati Hrvaško, ki blesti na svetovnih prvenstvih, na Eurih pa v zadnjem obdobju izpada v osmini finala, predstavilo pa se bo še ogromno velikanov. Nizozemska, Španija, Portugalska in Belgija, če jih naštejemo le nekaj.

Dve leti po tekmi, na kateri so reševali življenje Eriksenu

Christian Eriksen zaradi poškodbe gležnja ne kandidira za današnjo tekmo s Finsko. Foto: Guliverimage Na derbiju "slovenske" skupine H se bosta v Köbenhavnu pomerili Danska in Finska. Spopad severnjakov prinaša ponovitev stresnega srečanja, na katerem so 12. junija 2021 na stadionu Parken reševali življenje Christianu Eriksenu. Na srečo se ni končalo s tragedijo, ljubljenec danskih navijačev, ki se mu je začasno ustavilo srce, je preživel, nogomet pa na vrhunski ravni igra še danes in nosi dres Manchester Uniteda. Zaradi poškodbe gležnja danes ne bo kandidiral za tekmo.

Finci bodo tako po dveh letih znova gostovali na stadionu Parken. Uvodno tekmo na Euru 2020 so dobili z 1:0. To je bila zgodovinska zmaga Fincev, dosežena na njihovi krstni izvedbi na Euru. Prvič so zaigrali na velikem tekmovanju, za zmago je zadel Joel Pohjanpalo. Zdaj nastopa drugačna ekipa, le še pet jih igra iz takratne enajsterice.

Tretja tekma skupine G bo v San Marinu, kjer bi bilo vse drugo kot zmaga Severne Irske veliko presenečenje.

Ponovitev finala Eura 2020, Kane lovi rekord

Selektor Italije Roberto Mancini je v zadnjih letih že večkrat zagrenil življenje Angliji. Foto: Reuters Uvodni dan kvalifikacij za Euro 2024 bo postregel s prvovrstno poslastico. V ponovitvi finala zadnjega evropskega prvenstva se bosta spopadli Italija in Anglija. Srečanje bo odigrano na stadionu Diego Armanda Maradona v Neaplju, kjer se v tej sezoni čuti posebna evforija, saj se Napoliju po 33 letih nasmiha naslov italijanskega prvaka.

Evropski nogometni velesili, ki v četrtfinalu lige prvakov skupno računata na kar pet predstavnikov, sta se lani pomerili v ligi narodov. Bolje je šlo Azzurrom (1:0 doma in 0:0 v gosteh), trije levi pa so neslavno izpadli v ligo B, tako da bi jih lahko žreb ob naslednji izvedbi lige narodov združil tudi s Slovenijo.

Italijanski selektor Roberto Mancini, ki se bo junija potegoval za naslov v ligi narodov, želi v nov kvalifikacijski ciklus vstopiti z zmago. Angležem ne leži igra italijanske reprezentance. Premagali je niso že na šestih tekmah zapored. Niz brez angleške zmage traja že 11 let. Tokrat bi se lahko v središču pozornosti znašel Harry Kane, ki le še en zadetek zaostaja za najboljšim angleškim strelcem vseh časov, Waynom Rooneyjem (53 golov).

Ronaldo prvič pod taktirko Martineza

V skupini J je glavni favorit za prvo mesto Portugalska. Proti Liechtensteinu v Lizboni ne bi smela imeti večjih težav na poti do načrtovane zmage. Pri tej nalogi bi ji lahko pomagal tudi neuničljivi superzvezdnik Cristiano Ronaldo. 38-letni napadalec je postavil že ogromno rekordov, tokrat pa bi lahko za reprezentanco zaigral prvič po tem, ko je lani v četrtfinalu SP nepričakovano izpadel proti Maroku.

Cristiano Ronaldo v pogovoru z novim selektorjem Portugalske Robertom Martinezom. Foto: Guliverimage

Portugalce bo prvič vodil Španec Roberto Martinez, donedavni selektor Belgije. Ronalda, ki je v novem klubu v Savdski Arabiji na desetih tekmah prispeval devet golov in dve podaji, je uvrstil na seznam kandidatov. Ima pa CR7 zahtevno konkurenco za mesto v napadu. Tu so še Goncalo Ramos, Diogo Jota, Joao Felix in Rafael Leao.

Če bo Ronaldo dočakal priložnost, se bo podpisal pod nov svetovni rekord. Do zdaj je na 196 tekmah prispeval 118 zadetkov. Z novim nastopom bi prehitel svetovnega rekorderja, nogometaša iz Kuvajta Badra Al Mutawo (196 nastopov). Ronaldo je za Portugalsko debitiral pred 20 leti, ko je na prijateljski tekmi proti Kazahstanu, izbrani vrsti, s katero se bo kot prva v teh kvalifikacijah pomerila Slovenija, zamenjal Luisa Figa. Lani je postavil strelski svetovni rekord, prehitel Iranca Alija Daieja (109 zadetkov), zdaj je na dobri poti, da vknjiži še rekordno število nastopov.

Islandija v Zenici, BiH vodi Hadžibegić

BiH je na SP 2014 zaigrala pod vodstvom legendarnega Safeta Sušića. Foto: Reuters Zvečer bi lahko bilo pestro tudi v Zenici. Bosna in Hercegovina na velikem tekmovanju, čeprav ima kar nekaj zanimivih in vse bolj spoštovanih igralcev, ni zaigrala že devet let. Euro 2024 je njen velik cilj. Za začetek bo v Zenici pričakala Islandijo. Novi selektor Faruk Hadžibegić, starejši ljubitelji nogometa se ga spomnijo po odličnih predstavah v obrambi, a tudi zapravljeni enajstmetrovki, po kateri je Jugoslavija v četrtfinalu SP 1990 izpadla proti Argentini, bo poskušal postati drugi selektor po Safetu Sušiću, ki je "zmaje" popeljal na veliko tekmovanje. Slovaška bo favorit proti Luksemburgu.

V petek bodo odigrane tekme v skupinah B, E in F, v velikem večernem derbiju se bosta spopadli Nizozemska in Francija, v soboto pa bo Norveška brez Erlinga Haalanda gostovala v Španiji, Hrvaška pa bo na razprodanem Poljudu, kjer bo zelo bučno, saj se na tribune vrača splitska Torcida, gostoval Wales.

Petek, 24. marec:

Sobota, 25. marec: