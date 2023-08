Konferenčna liga je tretje najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje. Preboj v skupinski del prinaša mikavno finančno nagrado, saj vsaj udeleženec prejme slabe tri milijone evrov. Slovenski prvak Olimpija si je v najslabšem primeru to že zagotovil, v igri za zagotovitev daljše evropske jeseni pa vztrajata še dva slovenska kluba. To sta Maribor in Celje, ki morata v kvalifikacijah za konferenčno ligo preskočiti še dve oviri.

Krznar: Nimamo česa izgubiti

Josip Iličić po besedah Damirja Krznarja na povratni tekmi ne bo nastopil v začetni enajsterici. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mariborčani niso v skupinskem delu evropskega tekmovanja zaigrali vse od leta 2017. Če bi želeli letos uresničiti načrt, bi morali v kvalifikacijah za konferenčno ligo preskočiti še dve oviri. Prva je zelo zahtevna, saj se v 3. krogu merijo s turškim velikanom Fenerbahčejem. Vijolice so prejšnji četrtek na prvi tekmi v Istanbulu izgubile z 1:3, le nekaj minut pa jih je delilo od bolj ''ugodnega'' poraza 1:2. Častni zadetek za Maribor je po podaji Josipa Iličića prispeval najstnik Mark Strajnar, za Fenerbahče pa je ob kopici priznanih mednarodnih nogometnih asov zaigral tudi slovenski reprezentant Miha Zajc.

"Nimamo česa izgubiti, gremo pogumno v boj," sporoča trener Damir Krznar in dodaja, da bodo Mariborčani primorani bolj tvegati v igri kot sicer. V slovenskem prvenstvu mu gre odlično, Maribor je na vrhu lestvice, v Evropi bo v Ljudskem vrtu računal na bučno podporo polnega Ljudskega vrta in skušal izvesti čudežni preobrat, ki bi odmeval. V zasedbo se vrača Marin Laušić, izkušeni Iličić naj ne bi odigral več kot polčasa, žal pa se je Hilalu Soudaniju na seznamu poškodovanih igralcev pridružil Marko Kolar. Hrvat bo zaradi poškodbe kolena odsoten od pet do šest tednov.

"Celotnemu mestu, vsem navijačem se želimo oddolžiti za vso podporo. Če želimo v play-off, potrebujemo popolno tekmo," poudarja Jan Repas in dodaja, kako v slačilnici Maribora verjamejo v srečen konec, velik preobrat.

V Maribor tudi sorodniki in prijatelji Mihe Zajca Miha Zajc je to poletje podaljšal sodelovanje s Fenerbahčejem. Foto: AP / Guliverimage O tem, da Fenerbahče na Štajerskem ne čaka enostavno delo, je prepričan Miha Zajc. Pred tekmo v Mariboru je dejal: "Čaka nas zahtevna tekma. Videli smo na prvi tekmi, česa je zmožen Maribor, a smo dobro pripravljeni," sporoča 29-letni Primorec, ki uživa na slovenskih zelenicah. "Lepo se je vrniti domov in igrati pred slovenskimi navijači. Maribor ima veliko ekipo, v preteklosti je bil uspešen v Evropi," je pojasnil, kako bodo na tribunah tudi njegovi sorodniki. Če bodo Mariborčani dobili redni del z dvema zadetkoma, bo sledil podaljšek. Če bi prekrižali načrte Fenerbahčeju, bi jih v play-offu pričakal boljši iz dvoboja med ciprskim AEK Larnako in izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva. Prvi dvoboj na Cipru se je končal z 1:1.

Ikwuemesi že odigral svoje v Sloveniji?

Charles Ikwuemesi je prejšnji četrtek odločil zmagovalca na evropski tekmi v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Celjanom gre pod vodstvom Alberta Riere v Evropi imenitno. V 2. krogu so jo v vlogi avtsajderjev zagodli portugalski Vitorii Guimaraes, prejšnji teden pa so si v Ljubljani zagotovili prednost pred Nemanom iz Belorusije (1:0). Povratni dvoboj bo odigran pred praznimi tribunami v madžarskem Györju, pri slovenskih podprvakih pa naj ne bi bilo v ekipi najbolj vročega napadalca Charlesa Ikwuemesija. Nigerijec je prejšnji četrtek dosegel edini zadetek na tekmi proti Nemanu, med strelce se je vpisal tudi proti Rogaški (2:0), soigralec Luka Bobičanec pa ga je označil za najboljšega igralca v kazenskem prostoru v 1. SNL.

Nedavno se je zanj zanimal Elsnerjev Le Havre, a ni prišlo do dogovora, zdaj pa se je v igro vključila Salernitana. Italijanski prvoligaš želi okrepiti napad z vročim Afričanom, sodeč po številnih zapisih medijev, ki Nigerija selijo na jug Apeninskem polotoka, pa je Ikwuemesi že odigral svoje za Celje.

Če bodo Celjani napredovali v play-off, jih najverjetneje čaka spopad z nizozemskim Twentejem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za srečanje na Madžarskem po poročanju SportKluba ne bo kandidiral. Če bi Celjani izločili predstavnika Belorusije, ki je v Stožicah namučil ekipo iz knežjega mesta in si ustvaril kar nekaj priložnosti, bi se v odločilnem krogu kvalifikacij za preboj v skupinski del tekmovanja pomerili z boljšim iz obračuna med latvijsko Rigo in nizozemskim Twentejem, ki je prvo tekmo na domačem igrišču dobil z 2:0.

"Slovenski" spopad v Trnavi

Če bo Vid Belec napredoval z Apoelom, ga v play-offu najverjetneje čaka evropski krvnik Luke Zahovića. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko V igri za skupinski del je še ogromno slovenskih legionarjev. Spartak Trnava Adriana Zeljkovića in Mihe Kompana Breznika bo v "slovenskem" spopadu gostil Lech Poznan Mihe Blažiča in nekdanjega nogometaša Maribora Dina Hotića. Poljaki so bili na prvi tekmi uspešnejši (2:1). Pogon Szczecin Luke Zahovića čaka proti Gentu skoraj nemogoč izziv, saj je prvo tekmo v Belgiji izgubil kar z 0:5. Če bi Poljaki čudežno napredovali, bi se lahko v play-offu pomerili proti Apoelu iz Nikozije, za katerega redno brani Vid Belec, Ciprčani pa so že na prvi tekmi v Gruziji ugnali Dilo Gori (2:0). Bodö/Glimt Nina Žuglja bo branil visoko prednost v Armeniki pri Pjuniku (3:0), Rijeka Dejana Petroviča, ki v zadnjem obdobju ne kandidira za tekme hrvaškega kluba, bo branila prednost z dvoboja na Ferskih otokih (3:1), v primeru napredovanja pa jo čaka francoski Lille.

Jan Mlakar bo s splitskim Hajdukom gostoval v vročem Solunu. V Splitu ni bilo navijačev Paoka, zdaj se pričakuje, da v Grčiji ne bo privržencev hrvaškega podprvaka. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Legia Varšava Blaža Kramerja bo skušala vrniti milo za drugo dunajski Austrii, ki je bila na prvi tekmi na Poljskem boljša z 2:1. Turški prvoligaš Adana Demirspor, novi delodajalec Amirja Feratovića, bo gostoval na Hrvaškem pri Osijeku in branil prednost kar štirih zadetkov (5:1), Hajduk Split Jana Mlakarja pa se odpravlja v Solun, kjer ga bo na stadionu Toumba pri Paoku pričakalo peklensko vzdušje. Prva tekma na Poljudu se je končala brez zadetkov, Dalmatinci pa so dvakrat zatresli okvir vrat.

Prve tekme play-offa kvalifikacij bodo 24., povratne pa 31. avgusta. Zmagovalci se bodo prebili v skupinski del konferenčne lige in s strani Uefe prejeli slabe tri milijone evrov, preostali pa bodo končali evropsko sezono.

Konferenčna liga, kvalifikacije, 3. krog (povratne tekme):

Sreda, 16. avgust:

Četrtek, 17. avgust:

Nastop v play-offu kvalifikacij ima zagotovljenih pet klubov: Aston Villa (Ang), Osasuna (Špa), Fiorentina (Ita), Eintracht Frankfurt (Nem) in Lille (Fra).