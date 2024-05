Komu evropska krona?

Nogometaši Olympiacosa in Fiorentine se bodo drevi ob 21. uri v Atenah borili za naslov v konferenčni ligi. To bo tretji finale tekmovanja, v prvih dveh sta slavila Roma in West Ham. Slednji je v lanskem finalu ugnal prav Firenčane.

Italijanska ekipa se je v izločilne boje uvrstila kot zmagovalka skupine F v konferenčni ligi, kjer so bili še Ferencvaros, Genk in Čukarički. Olympiacos pa je v skupini A evropske lige zasedel tretje mesto za West Hamom in Freiburgom, nato pa v kvalifikacijah za osmino finala konferenčne lige ugnal Ferencvaros.

Olympiacos je v skupini A evropske lige zasedel tretje mesto. Foto: Reuters

Grki, po Transfermarktu vredni približno 110 milijonov evrov, so nato v osmini finala, četrtfinalu in polfinalu po vrsti izločili Maccabi Tel Aviv, Fenerbahče Mihe Zajca in Aston Villo. Italijani, z ekipo, vredno približno 250 milijonov evrov, pa Maccabi Haifo, Viktorio Plzen in Brugge.

Fiorentina ima doslej eno evropsko lovoriko, in sicer pokal pokalnih zmagovalcev iz sezone 1960/61, sicer pa je bila še štirikrat finalistka evropskih tekmovanj. Za Grke pa je to prvi evropski finale.

Tekmo na stadionu Agia Sophia oziroma Areni OPAP, ki sprejme 32.500 gledalcev, bodo sodili Portugalci na čelu z Arturjem Soaresom Diasom.

