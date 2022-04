Mourinho ni pozabil ponižanja na severu Evrope: To bo zdaj drugačna Roma

Edini Slovenec, ki še vztraja v boju za zmago v konferenčni ligi, je Jasmin Kurtić. Pri solunskem Paoku igra kot posojen nogometaš Parme. V tej sezoni je presegel vsa pričakovanja. Med strelce se vpisuje skoraj na vsaki tekmi, navdušuje z visokim odstotkom izkoriščenih kazenskih strelov. Postal je vodja in dirigent ekipe. Zdaj bo skušal zatresti še mrežo Marseilla, edinega francoskega kluba, ki se lahko pohvali z največjim evropskim naslovom.

Mourinho bo tokrat zaigral z najmočnejšo postavo

Jose Mourinho jeseni v skupinskem delu konferenčne lige ni premagal Bodo/Glimta, a je zaradi boljših rezultatov na preostalih tekmah le osvojil prvo mesto v skupini. Foto: Guliverimage Po nepričakovanem izpadu Tottenhama, ki ga je jeseni v konferenčni ligi premagala tudi Mura, so mnogi ljubitelji nogometa za prvega favorita za osvojitev naslova novoustanovljenega evropskega tekmovanja oklicali Romo. Italijanski velikan pod vodstvom Joseja Mourinha ne skriva želje, da bi osvojil evropsko lovoriko, usoda pa je poskrbela, da se bodo sinovi volkulje v četrtfinalu namerili na tekmeca, ki jim je jeseni prisolil bolečo zaušnico. Bodo/Glimt, klub, ki prihaja s severa Norveške, jih je na svojem stadionu z umetno travnato podlago ponižal s teniškim rezultatom 6:1, po katerem se je moral sloviti Portugalec naposlušati zbadljivk in kritik.

"To bo zdaj drugačna Roma," zagotavlja strateg Rome, ki je v osmini finala konferenčne lige izločil Murinega znanca, Vitesse iz Arnhema. Jeseni je na Norveškem zaigral skoraj z rezervno enajsterico, kar se mu je maščevalo. Tokrat bo drugače. Tokrat bo zaigral z udarno postavo. "Spoštujemo Bodo/Glimt. Da so velika ekipa, so dokazali tudi na gostovanju v Rimu (remi z 2:2, op. p.). Oktobra smo doživeli dramo. Ko izgubiš z 1:6, to predstavlja več kot poraz. A to bo zdaj drugačna tekma," je še dodal Portugalec, ki mu v italijanskem prvenstvu ne gre vse po načrtih, saj je Roma na lestvici na petem mestu, pet točk oddaljena od "lige prvakov".