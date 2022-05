Nocoj se bo pisala zgodovina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska Roma in nizozemski Feyenoord bosta v Tirani danes zvečer igrala za prvi naslov v novoustanovljeni evropski konferenčni nogometni ligi. Finalni dvoboj, ki bo dal prvega zmagovalca tega tekmovanja, se bo na stadionu Kombëtare v albanski prestolnici začel ob 21. uri.

Za Feyenoord bo to sicer peti finale v evropskih tekmovanjih. Izgubil je le leta 2002 v superpokalu proti Realu iz Madrida, pred tem pa dobil evropski pokal leta 1970 ter dvakrat še pokal Uefa v letih 1974 in 2002. Tekmeca sta se do zdaj v evropskih tekmovanjih pomerila dvakrat, v šestnajstini finala evropske lige v sezoni 2014/15. Napredovala je Roma s skupnim izidom 3:2.

Tako kot Jose Mourinho, ki je na klop Rome sedel pred začetkom te sezone, je v enakem obdobju na klop Feyenoorda sedel Nizozemec Arne Slot. V nasprotju z Romo se je nizozemsko moštvo v konferenčni ligi neporaženo uvrstilo v finale. Zbralo je osem zmag ob štirih remijih, doseglo pa 28 golov, enega več od tekmeca v finalu.