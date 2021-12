Konec tedna zaradi covida samo pet tekem premier lige

V soboto ne bo tekem med Southamptonom in Brentfordom, Watfordom in Crystal Palaceom ter West Hamom in Norwichem, v nedeljo pa ne obračuna med Evertonom in Leicestrom. Že prej so odpovedali tekmo Manchester Uniteda proti Brightonu, ki je bila prav tako načrtovana za soboto.

Brentford se sooča z izbruhom covida-19, zaradi česar so zaprli njihov trening center, kar pomeni, da se ne morejo pripraviti na sobotno tekmo. Tudi Watford se sooča z izbruhom okužb, zaradi česar je njihovo vadišče zaprto ter nimajo dovolj igralcev.

Zaradi covida-19, poškodb in drugih bolezni Norwich City nima na voljo zadostnega števila igralcev za nastop na tekmi. Leicester City ima v ekipi izbruh covida-19, zaradi česar klub ni imel na voljo dovolj igralcev za izvedbo tekme. Trening prve ekipe kluba je bil v četrtek zjutraj odpovedan, da bi preprečili širjenje okužb.

A to še ne pomeni, da bo manjkalo vrhunskega nogometa. Derbi kroga se igra v nedeljo, ko bo Tottenham gostil Liverpool. Razlika med ekipama je sicer 15 točk, a imajo Londončani tri odigrane tekme manj.

Angleško prvenstvo, 18. krog: Sobota, 18. december:

Aston Villa - Burnley

Leeds United - Arsenal Nedelja, 19. december:

Wolverhampton - Chelsea

Newcastle United - Manchester City

Tottenham - Liverpool Prestavljeno:

Manchester United - Brighton

Southampton - Brentford

Watford - Crystal Palace

West Ham - Norwich

Everton Leicester