Klopp ne bo popuščal: Necepljeni igralci so tveganje za vse nas

Podobno sta prejšnji teden izjavila tudi trenerja Aston Ville Steven Gerrard in Crystal Palacea Patrick Vieira, ki sta poudarila, da bo cepljenje celo eden od predpogojev za prestop v zimskem roku.

Klopp je bil do nedavnega do tega vprašanje zadržan, a je zaradi zapletene situacije v angleški ligi, kjer so zaradi okužb morali prestaviti že deset nogometnih obračunov, očitno spremenil svoje stališče. V Premier ligi naj bi bilo sicer 68 odstotkov nogometašev polno cepljenih, prejšnji ponedeljek pa je bilo v prvenstvu 42 okuženih igralcev.

"Če igralec sploh ni cepljen, to za nas predstavlja konstantno tveganje, kar pa zadeva samo organizacijo in logistiko, to prinaša velik kaos. Zelo težko je v takem primeru dosledno slediti covidnim protokolom. To bi pomenilo, da bi tisti, ki ni cepljen, moral uporabljati drugo garderobo, obedovati v ločeni restavraciji, se voziti z drugim avtobusom ali avtomobilom, ob vrnitvi z reprezentančnih gostovanj v tujini bi moral v izolacijo in podobno. Če želiš natančno slediti covidnemu protokolu, je to izredno težko," je potarnal Klopp.

