S petkovo tekmo med Italijo in Turčijo se je začelo 16. evropsko prvenstvo v nogometu in bo trajalo do 16. julija. Ob vsaki tekmi na socialnih omrežjih zaokroži marsikatera zanimiva fotografija ali video.

Italijani so znani kot temperamentni ljudje in velikokrat zelo glasni. Nič drugače ni tudi ob petju njihove himne.

Italy may have the 2nd Best Nat’l Anthem sung in all of sports. And I’m only half Italian 🤣 pic.twitter.com/7jmU8S4sb3 — CoachBliskey (@CBliskey) June 11, 2021

Italy just hit the anthem so hard 🇮🇹 pic.twitter.com/t07a239K74 — B/R Football (@brfootball) June 11, 2021

Nekateri gledalci na stadionu v Rimu so navijali za svoje nogometaše, medtem ko so si nekateri raje vzeli nekaj časa za počitek.

Na tekmi sta veliko zanimanja vzbudila Can Yaman, znani turški igralec, in njegova izbranka Giulia Diletta Leotta, italijanska televizijska voditeljica s Katanije.

Italy 🇮🇹 conquers Turkey 🇹🇷 3-0 we knew this all along… the top football presenter conquered the Top Turk’s heart #CanDil #CanYaman and #DilettaLeotta ❤️ pic.twitter.com/fG6nGG52sg — Lenka.weaver (@LenkaWeaver) June 11, 2021

Med slavnostno otvoritvijo je bil posebne časti deležen Andrea Bocelli. Sloviti slepi tenorist je izvedel priljubljeno Puccinijevo arijo Nessun dorma, ki jo je nogometni svet dodobra spoznal že leta 1990 na otvoritvi SP 1990 v Italiji. Dlake pokonci …

Andrea Bocelli singing Nessun Dorma 🎤



The perfect way to start Euro 2020 🙌 pic.twitter.com/L0l9Wy1AhL — ESPN FC (@ESPNFC) June 11, 2021

Ta navijač Turčije ni imel prav nobenega razloga za veselje.

Italy team looking at turkey playing 9 man defense #EURO2020 pic.twitter.com/IWHD4FXBiC — Gunner (@Tothemoon35) June 11, 2021

Po spletu že krožijo šale, kako so jo po končani tekmi v slačilnici odnesli turški nogometaši.

Turkey locker room after the game pic.twitter.com/2ztrRyaPUy — Mustafa Ilhan (@TheRealMst15) June 11, 2021

Tokrat na igrišče žoge ni prinesel glavni sodnik, ampak mu jo je pripeljal avtomobil na daljinsko upravljanje. In kdo je sedel v njem? 😊