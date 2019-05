Klub je želel preveriti, če je angleški zvezdnik nor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogomet ima po mnenju angleškega reprezentanta Dannyja Rosea pred sabo še dolgo pot v odnosu do psihičnih obolenj. Osemindvajsetletni nogometaš Tottenhama je lani odkrito spregovoril o depresijah in posledice nato občutil na lastni koži.

V dogovarjanjih z drugim klubom so mu od tam sporočili: "Radi bi se srečali s tabo, da preverimo, da nisi nor." Zadevo je Danny Rose razkril na omizju televizije BBC, katere sta se udeležila tudi angleški selektor Gareth Southgate in nekdanji nogometni zvezdnik Thierry Henry.

"Bil sem osramočen. Vem da, ne glede na to, kaj sem prestal, lahko opravim svoje naloge na igrišču. Še vedno vsakič dam na zelenici od sebe 100 odstotkov," je še dejal nogometaš.

Southgate je spregovoril predvsem o psihičnih pritiskih, ki so jim izpostavljeni nogometaši. Sam je prepričan, da se to pogosto negativno vpliva tudi na igro. "Videl sem nogometaše, ki v igri niso več uživali. Zato je pomembno, da ustvarimo okolje, kjer bodo nogometaši stvari lahko preizkušali in pokazali svoje sposobnosti."

Southgate je opisal tudi lastni travmo, potem ko je leta 1996 v polfinalu evropskega prvenstva zapravil enajstmetrovko na tekmi z Nemčijo in je Anglija ostala brez finala. Kot je povedal, se je za več dni "zakopal" v hiši, da bi se izognil pozornosti medijev.