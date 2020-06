Klopp proti milijonskim prestopom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jürgen Klopp je prepričan, da zdaj ni čas za astronomske prestope in milijonska plačila nogometašem.

Zdaj, ko se nogomet počasi prebuja in skuša priti na nekdanja izhodišča po koronakrizi, ni čas za astronomske prestope in milijonska plačila nogometašem, je prepričan trener Liverpoola Jürgen Klopp. Oglasil se je zaradi še ne realiziranega, a po medijskih navedbah že dogovorjenega prestopa rojaka Tima Wernerja iz Leipziga v Chelsea.

Nemški napadalec Timo Werner, prvi zvezdnik Leipziga, kjer igra tudi nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl, naj bi se po tej sezoni preselil v London. Chelsea je namreč po poročanju nemških in britanskih medijev pripravljen plačati odkupno klavzulo nemškemu klubu, kar ga bo stalo med 55 in 60 milijoni evrov. Uradne potrditve prestopa sicer še ni. Klopp je v pogovoru za televizijo Sky dejal, da v sedanjih časih ne vidi možnosti za takšne velikanske zneske. V bitki za Wernerja so v preteklosti številni ljubitelji nogometa videli tudi Liverpool, a se, kot kaže, ta klub ne namerava spusti v projekt.

"V tem trenutku vsi izgubljamo sredstva. Smo brez gledalcev, vračati moramo kupnine za vstopnice, tudi naslednja sezona bo morda brez gledalcev. Ne bomo prodali vstopnic VIP, to bo vplivalo na naše partnerje in imelo še druge posledice. Stvari se bodo spremenile," je dejal Klopp o trenutnem dogajanju v nogometu.

Pri Leipzigu za zdaj še niso potrdili, da bi bil kdo od tekmecev pripravljen plačati odkupno klavzulo za Wernerja. Foto: Reuters

Neprimeren čas

Poudaril je, da zato ni primerno, da bi klubi v teh časih ponujali desetine milijonov za prestope. "Pogovarjamo se o znižanju plač igralcem in zaposlenim v klubih. Na drugi strani pa je v igri 50 ali 60 milijonov za nogometaša. To bi bilo treba razložiti," je bil oster Klopp.

Pri Leipzigu za zdaj še niso potrdili, da bi bil kdo od tekmecev pripravljen plačati odkupno klavzulo za Wernerja. "Radi bi v ligo prvakov, v tem trenutku se s Timom pogovarjamo samo o tem. Podpisali smo pogodbo z njim, da bi zagotovili graditev naše mlade ekipe. Klavzulo je zahteval on, zato zdaj on odloča o naslednjih korakih. A za zdaj nismo dobili nobene ponudbe," je po sobotni tekmi nemške bundeslige - Leipzig jo je sicer končal z nepričakovanim spodrsljajem in le točko proti zadnjemu Paderbornu - dejal direktor kluba Oliver Mintzlaff.

