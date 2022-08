Klemenčič končal sezono, znova nastradala križna vez

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nedeljsko zmago Domžal proti Mariboru je zasenčila težja poškodba Tilna Klemenčiča. Branilec je sredi prvega polčasa ob akciji gostov za izenačenje zaradi bolečin v kolenu nemočno obležal in moral predčasno v slačilnico. Podrobnejši pregledi so razkrili najhuje. Zaradi vnovične poškodbe desnega kolena bo z zelenic odsoten dlje časa. Poškodovano ima sprednjo križno vez in potrebna bo operacija. Šestindvajsetletnik je z nastopi v letošnji sezoni tako že zaključil.

Domžale so v nedeljo Maribor premagale s 3:2. Foto: Grega Valančič/Sportida "Poškodovana je desna križna vez, ki jo je v preteklosti že operiral. Gre za distenzijo. Tilen je nemudoma začutil bolečino v kolenu in z igro ni mogel nadaljevati. Obeti že takoj niso bili najboljši. Žal mi je zanj, saj se je dvigoval v formi. Je zelo pomemben člen ekipe, v obdobju, ki sledi, pa mu bomo nudili vso možno pomoč. Težko bo. Misli bodo zdaj uhajale na vse strani, vendar gre za zrelega fanta, ki se bo zagotovo vrnil še močnejši," je povedal trener Simon Rožman.

Klemenčič bo s pomočjo klubske zdravniške službe najprej poskrbel za ublažitev otekline, poseg na kolenu pa bo opravljen 30. avgusta.